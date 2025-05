Erre nem készült Putyin: bezuhant az orosz olaj ára, ez régen látott mélypont – bajban Oroszország költségvetése

Az orosz olajár rubelben hordónként 4000 rubel alá esett kedden, ami mintegy 40 százalékkal kevesebb a szövetségi költségvetésben tervezettnél. A fogyasztást meghaladó termelési várakozások miatt a globális olajárak hat egymást követő napon összesen több mint 10 százalékot estek, illetve több mint 20 százalékot csökkentek április óta – ekkor jelentette be a vámokat Donald Trump.

Bajban lehet az orosz költségvetés / Fotó: AFP

A Reuters számításai szerint az oroszországi Ural és ESPO keverékek átlagára május 2-án hordónként 48,92 dollárra, azaz 3987 rubelre csökkent,

ami több mint 40 százalékkal alacsonyabb a kormány által eredetileg erre az évre tervezett 6726 rubelnél

– ez a hírügynökség szerint a legalacsonyabb érték 2023 májusa óta.

Erre nem készült Putyin: bezuhant az orosz olaj ára

Moszkvában is érzik, hogy gond van, legalábbis erre utal az amerikai elnök kijelentése, amely szerint Moszkva és Kijev közeledik a párbeszédhez, Putyin elnök is mindinkább a béke felé hajlik, talán éppen az olajárak számára kétségbeejtő alakulását is látva.

Az energiabevételek az orosz szövetségi költségvetési bevételek egyharmadát teszik ki.

A múlt héten az idei költségvetésideficit-előrejelzést a GDP-arányos 0,5 százalékról 1,7 százalékra emelték fel. Egyúttal 24 százalékkal csökkentették az energiabevételek idei várható szintjét is.

Miközben az orosz költségvetés fő bevételi forrásai csökkennek, a hidegháború óta a legtöbbet költik idén katonai kiadásokra. Erre szükség is van, mert a háború folyik tovább Ukrajnában, feneketlen kútként elnyelve a rubelmilliárdokat. Sok elemző úgy véli, hogy az orosz kormánynak nem lesz más választása, mint az adók emelése és néhány érzékeny szociális kiadás csökkentése.