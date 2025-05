A gazdasági miniszter szerint Németországnak több kockázatot kell vállalnia

A legfontosabb a befektetések fellendítése

„Az országnak gazdasági fordulatra van szüksége. Két év recesszió után az előző kormánynak ismét be kellett jelentenie egy nullás növekedési évet 2025-re, és ezen tényleg dolgoznunk kell. A legfontosabb tehát a befektetések fellendítése” – hangsúlyozta a gazdasági miniszter.

Kérdés, mire lesz elég az infrastruktúra-fejlesztési gigacsomag / Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

A legfontosabb célok között szerepel

az energiaárak csökkentése,

az energiaellátás biztonságának stabilizálása

és a bürokrácia visszafogása.

Németország több kulcsfontosságú iparágára is nyomás nehezedik. Az autóipar küzd a Kínából érkező erős versennyel, és most már az amerikai vámokkal is, míg a lakásépítés és az infrastruktúra problémáit elsősorban a magasabb költségek és bürokratikus akadályok okozzák.

A kereskedelem szintén a német gazdaság egyik alappillére, ezért a Donald Trump amerikai elnök változó vámpolitikájából fakadó bizonytalanság is súlyosan terheli a kilátásokat.