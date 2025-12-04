Valami nagyon félrement Szlovákiában és Ausztriában, irigykedve nézik a magyarokat

Jól láthatóan kettészakadt a régiónk, ami a háztartások helyzetét illeti, Ausztria és Szlovákia a bot végére került a friss kiskereskedelmi jelentések tanúsága szerint, a legjobban lecsúszott ország, Románia pedig pénteken tesz közzé várhatóan még rosszabb számokat. Magyarországon eközben szépen növekszik a fogyasztás, össz-európai összehasonlításban is.

Fogyasztás: a Mariahilfer talán a réginek tűnik, de Ausztriában kisiklott a kiskereskedelem visszaépülése az energiaválság sokkjából / Fotó: AFP

Előrevetésül: egy-egy ország életszínvonalát nem tökéletesen mutatja be a kiskereskedelmi forgalom alakulása, de azért elég jó közelítéssel. Egy ellenpélda, ami azonban segít megérteni a jelen európai helyzetet:

ha az egyik legolvasottabb belga lap, a Het Nieuwsblad címoldalának fő cikke ezt a címet viseli: Vlagyimir Putyin fenyegetése után: kinél lenne az előny egy direkt háborúban Európa és Oroszország között?,

nem lepődsz meg azon, hogy a belgák nem hajlandók költeni, a kiskereskedelmi forgalmuk visszaesik,

és gondolhatnánk arra, hogy inkább megtakarítanak a veszélyek láttán (amelyekhez az is hozzátartozik, hogy Ursula von der Leyen Európai Bizottsága hajmeresztően kockázatos ukrajnai kalandba kívánja belekényszeríteni az országot és a gazdaságát), a belga bérek azonban alig nőnek – vagyis se fogyasztás, se megtakarítás.

Visszatérve Közép-Európához, a bevezető kitérő azért volt fontos, mert a fenyegetettség érzésének erősödése Európa-szerte közös, a média egyre erőteljesebben sulykolja annak jeleit, hogy menetelünk a háború felé. Hiába az amerikai béketerv, sőt a békeerőfeszítések még hangosabbá teszik a háborús kórust: a veszélyérzet pedig megtakarításra ösztönöz, az európai gazdaságnak a legkevésbé sem kiváló háttér, a kiskereskedelmi fogyasztásnak mindenképpen árt.

Fogyasztás: nem mindenhol siklott ki, bár a háborús félelem az európaiak közös élménye

Ha ez a háttér közös, és mindenkit meglegyint a háború előszele, miért történt mégis az, hogy Közép-Európa kettészakadt az áruk fogyasztását tekintve?

Akik pórul jártak:

Ausztriában októberben 0,6 százalékkal volt kisebb a kiskereskedelmi forgalom, mint egy éve,

Szlovákiában ugyanekkora növekedés volt, az év egészében azonban csökkenés,

Romániában csak pénteken érkezik az októberi adat, de biztosan nem lesz szebb, mint az augusztus–szeptemberi 2 százalék körüli visszaesés.

Érdemes nem csak egy-két hónapot megnézni: ha visszatekintünk az energiaválság okozta árcunami időszakáig, azt láthatjuk Európa-szerte, hogy az inflációs hullám levonultával a fogyasztás elkezdett magához térni, az említett három országban azonban a javulás megtört, és visszacsúsztak a stagnálás, illetve visszaesés állapotába.