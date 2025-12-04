A szomszédban már el is költötték, amire Magyarország vár – elképesztő haderőfejlesztés jön, a legrosszabbra is felkészülnek

Csaknem kétmilliárd euró értékű haderőfejlesztési program elindításáról döntött csütörtöki ülésén a horvát kormány. A program egyebek mellett drónelhárító rendszerek, 44 darab Leopard 2A8 harckocsi, 18 darab önjáró Caesar MK2 tarack és 420 darab Tatra T-815-7 típusú nehéz terepjáró teherautó beszerzését foglalja magában.

Horvátország többek között 44 Leopard 2A8 harckocsit is vesz / Fotó: Karolis Kavolelis / Shutterstock

Uniós pénzből fegyverkezik Horvátország

A határozat ismertetésekor Andrej Plenkovic horvát miniszterelnök kiemelte, hogy a beruházások az Európai Unió SAFE (Biztonsági Akció Európáért) pénzügyi keretének támogatásával valósulnak meg. Mint mondta, a fejlesztések hozzájárulnak Horvátország NATO-vállalásainak teljesítéséhez a következő években.

A SAFE-program keretében Magyarország is jelentős fejlesztéseket tervez, a kormány 17,4 milliárd eurós tervet nyújtott be az Európai Bizottsághoz.

A horvát hadügyminiszter, Ivan Anusic pedig azt hangsúlyozta, hogy a kabinet szilárdan elkötelezett a fegyveres erők képességeinek további modernizációja mellett, ez ugyanis közvetlen befektetés az állampolgárok biztonságába és a NATO-célok támogatásába.

Ezeket a fegyvereket veszik meg a horvátok

A tárcavezető stratégiai jelentőségűnek nevezte a drónelhárító rendszerek beszerzését, ami szerinte a hazai hadiipari tudás és gyártókapacitás erősödését is elősegíti. Zágráb két telepített és két mobil drónelhárító rendszert vásárol a kritikus katonai infrastruktúra védelmére, 156,3 millió euróért.

Döntés született emellett 18 francia Caesar MK2 önjáró tarack vásárlásáról is, uniós partnerországokkal közös beszerzés keretében. A csomag tűzvezetési, célfelderítési és kommunikációs eszközöket, valamint kiegészítő járműveket is tartalmaz. A 328,1 millió eurós beruházást szintén a SAFE hitelkeret finanszírozza, az eszközök várhatóan 2030-ig érkeznek meg.

A kormány 44 Leopard 2A8 harckocsi beszerzéséről is határozott,

ez szimulátorokat, pótalkatrészeket és logisztikai támogatást is magában foglal 1,5 milliárd euróért, amiből az uniós hitel 1,1 milliárd eurót fedez. Anusic felidézte, hogy Horvátország 144,8 millió eurót kapott a saját készleteiből Ukrajnának átadott katonai eszközökért, és ezt az összeget a Leopardok beszerzésére fordítják. A harckocsik 2028 és 2030 között érkeznek az országba.