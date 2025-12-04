Szerbia brutális betárolást jelentett be, de már nem sokáig tud kitartani – külső irányítás alá kerülhet a NIS, itt a végső határidő

Szerbia napról napra közelebb kerül egy komoly üzemanyagválsághoz. Olajvállalata, a NIS ugyanis november 25-én kénytelen volt leállítani a finomítást a rá kivetett amerikai szankció miatt. A büntetőintézkedés oka, hogy a társaság többségi orosz ellenőrzés alatt áll. Bár Szerbia új olaj- és olajtermék-tárolókat kíván telepíteni, e munkája aligha tarthat lépést készletei fogyásával. Tartalékai mostanra a szükséges felére apadtak.

Mielőbb meg kell oldani a NIS helyzetét, üzemanyaghiány fenyeget Szerbiában / Fotó: Djordje Kojadinovic / Reuters

Még nem kellett a vésztartalékhoz nyúlni

A NIS 44,85 százalékát ellenőrző Gazpromnyefty azonban dolgozik a szerb piac ellátásának megoldásán, Orbán Viktor miniszterelnök pedig jelezte Magyarország segítő szándékát. A Forbes Serbia sorra vette, hogy milyen tartalékokra alapozhat Szerbia, ebben válaszaival segítségére volt a szerb Bányászati és Energiaügyi Minisztérium. (A Forbes érdeklődött más érintetteknél is, de nem kapott választ, vagy nem érdemit.)

A szerbiai szabályozás szerint (a nemzetközi előírásokkal azonosan) az ország tartalékainak

a 90 napi átlagos nettó import,

illetve a 61 napos átlagos napi fogyasztás

mennyisége közül a nagyobbat kell elérnie. December 1-jei állapot szerint az olaj- és olajtermék-tartalékok 44 napi nettó importnak feleltek meg. Még nem szabadították fel a kötelező készleteket. Aleksandar Vucic, Szerbia elnöke azt közölte, hogy az ország benzin-, dízelolaj- és kerozinkészletei kitartanak január végéig.

Új törvény is született

November 3-án hatályba lépett a kötelező tartalékolásról szóló szerbiai törvény. Eszerint a kötelező olaj- és olajtermékkészleteket az állami árutartalék-raktárakban és az állami tárolókat használó vállalatok raktáraiban kell tartani. Ha ezek megtelnek, igénybe vehetők tárolási engedéllyel rendelkező vállalatok létesítményei is. Ilyen vállalatból 27 van, köztük a Mol Serbia. A tárolóhely biztosítható köz-magán partnerségen keresztül is.

A készleteket bel- és külföldön is tárolják, de ezek helyét mint bizalmas adatokat a minisztérium nem közölte a Forbes Serbiával. Mindazonáltal a lap nyilvános adatokból összegyűjtötte, hogy az ország készletei

a Transnafta,

a NIS,

a Mitan Oil

és az Euro KB Rent

létesítményeiben találhatók. Szerbiának van két németországi olajraktára is. Múlt évi adatok alapján a legnagyobb tárolókapacitásokkal a fentieken túl a Mol Serbia, a Naftachem és a VML Energy rendelkezett.