Korábban számos médium beszámolt arról, hogy a Tisza Párthoz kötött gazdasági koncepciók mit tartalmaznak. Az Ellenpont nevű oldal pedig összeszedte, hogy milyen EU-s ajánlások alapján dolgozhatott a párt.

A sajtóban megjelent Tisza-program több pontban is megegyezik Brüsszel terveivel / Fotó: Shutterstock

A portál emlékeztet, hogy a tervek között szerepel a személyi jövedelemadó (szja) emelése is: egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1 millió 250 ezer forintos havi jövedelem fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Az Európai Bizottság 2025-ös országjelentésében arról írnak, hogy Magyarország személyijövedelemadó-rendszere ma egyoldalúan laposnak (flat tax) tekinthető.

Megállapításuk szerint a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a munkajövedelmek relatíve nagyobb terhet rónak az alacsony jövedelmű háztartásokra, miközben a felső jövedelmi rétegekre viszonylag enyhébb a tényleges adóterhelés. Ez a megállapítás ugyanakkor nehezen értelmezhető, hiszen a magasabb jövedelemből értelemszerűen nominálisan többet adóznak most is az adófizetők, mint az alacsonyból.

Továbbá a kapcsolódó országspecifikus ajánlások a költségvetési konszolidáció fontosságát is hangsúlyozták.

Szintén a bizottság országjelenéséből táplálkozik a társasági adó emelésének ötlete. A dokumentum szerint a jelenlegi, 9 százalékos társaságiadó-kulcs (TAO) az EU-tagállamok között a legalacsonyabbak közé tartozik, és a tényleges átlagos adóteher is jóval az uniós átlag alatt van Magyarországon. Ezért egyrészt az adókulcs emelését, másrészt a bevételi bázis megerősítését javasolják.

A gyakorlatban szerintük ez a kedvezmények és kivételek felülvizsgálatával, egyes adómentességek korlátozásával, a belföldi és transzferár-kockázatok kezelése révén, valamint a jövedelem- és vagyonadózás arányosságának javításával érhető el.

Szintén felbukkant a Tiszához kötött programban és az országspecifikus ajánlásokban is a társasági és tőkejevedelemadó. A Tisza tervezete egy különadót javasol, amelynek lényege, hogy a céges osztalékok után

az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó,

efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni,

az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.

Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is. Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni

A sajtóban megjelent tervben drasztikus áfaemelés is szerepel: az autók és az autóalkatrészek áfája egységesen 32 százalékra ugrana.

A 32 százalékos áfa mellé célzott különadókat is bevezetnének, kifejezetten a fogyasztás – főként a fiatalok körében – visszaszorítására. A hatás messze túlmutatna prevenciós szándékon: a sör átlagára a jelenlegihez képest 50-60 százalékkal nőhetne. A bor, tömény italok és cigaretták ára akár duplájára is emelkedne.