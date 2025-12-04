Deviza
EUR/HUF381.83 +0.27% USD/HUF327.12 +0.2% GBP/HUF437.06 +0.31% CHF/HUF409 +0.2% PLN/HUF90.29 +0.18% RON/HUF74.95 +0.2% CZK/HUF15.8 +0.05% EUR/HUF381.83 +0.27% USD/HUF327.12 +0.2% GBP/HUF437.06 +0.31% CHF/HUF409 +0.2% PLN/HUF90.29 +0.18% RON/HUF74.95 +0.2% CZK/HUF15.8 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX109,279.16 +0.04% MTELEKOM1,752 0% MOL2,942 +0.82% OTP34,230 -0.5% RICHTER9,675 +0.62% OPUS527 +1.33% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS150 -0.33% WABERERS5,340 -0.75% BUMIX10,226.03 -0.35% CETOP3,756.63 -0.07% CETOP NTR2,351.23 -0.04% BUX109,279.16 +0.04% MTELEKOM1,752 0% MOL2,942 +0.82% OTP34,230 -0.5% RICHTER9,675 +0.62% OPUS527 +1.33% ANY7,100 -0.85% AUTOWALLIS150 -0.33% WABERERS5,340 -0.75% BUMIX10,226.03 -0.35% CETOP3,756.63 -0.07% CETOP NTR2,351.23 -0.04%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tisza
baloldali megszorítócsomag
program

A sajtóban megjelent Tisza-program több pontban is megegyezik Brüsszel terveivel

Az Európai Bizottság kivezetné a rezsicsökkentést. Egy cikk szerint a Tisza Párt tervei közül több is megtalálhatók valamilyen brüsszeli bizottsági dokumentumban.
VG
2025.12.04, 14:08
Frissítve: 2025.12.04, 15:43

Korábban számos médium beszámolt arról, hogy a Tisza Párthoz kötött gazdasági koncepciók mit tartalmaznak. Az Ellenpont nevű oldal pedig összeszedte, hogy milyen EU-s ajánlások alapján dolgozhatott a párt.  

forint, pénz, bankjegy, pénztárca, kölcsön, kamat, fizetés
A sajtóban megjelent Tisza-program több pontban is megegyezik Brüsszel terveivel / Fotó: Shutterstock

A portál emlékeztet, hogy a tervek között szerepel a személyi jövedelemadó (szja) emelése is: egy nagyon szűk rétegnek maradna a mostani adószint, de már az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne. 1 millió 250 ezer forintos havi jövedelem fölött pedig már jönne a 33 százalékos sáv is.

Az Európai Bizottság 2025-ös országjelentésében arról írnak, hogy Magyarország személyijövedelemadó-rendszere ma egyoldalúan laposnak (flat tax) tekinthető. 

Megállapításuk szerint a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó miatt a munkajövedelmek relatíve nagyobb terhet rónak az alacsony jövedelmű háztartásokra, miközben a felső jövedelmi rétegekre viszonylag enyhébb a tényleges adóterhelés. Ez a megállapítás ugyanakkor nehezen értelmezhető, hiszen a magasabb jövedelemből értelemszerűen nominálisan többet adóznak most is az adófizetők, mint az alacsonyból.

Továbbá a kapcsolódó országspecifikus ajánlások a költségvetési konszolidáció fontosságát is hangsúlyozták.

Szintén a bizottság országjelenéséből táplálkozik a társasági adó emelésének ötlete. A dokumentum szerint a jelenlegi, 9 százalékos társaságiadó-kulcs (TAO) az EU-tagállamok között a legalacsonyabbak közé tartozik, és a tényleges átlagos adóteher is jóval az uniós átlag alatt van Magyarországon. Ezért egyrészt az adókulcs emelését, másrészt a bevételi bázis megerősítését javasolják.

A gyakorlatban szerintük ez a kedvezmények és kivételek felülvizsgálatával, egyes adómentességek korlátozásával, a belföldi és transzferár-kockázatok kezelése révén, valamint a jövedelem- és vagyonadózás arányosságának javításával érhető el.

Szintén felbukkant a Tiszához kötött programban és az országspecifikus ajánlásokban is a társasági és tőkejevedelemadó. A Tisza tervezete egy különadót javasol, amelynek lényege, hogy a céges osztalékok után 

  • az átlagkereset mértékéig 20 százalék lenne az adó, 
  • efölött az átlagkereset kétszereséig viszont már 30 százalékot kellene fizetni, 
  • az ennél is magasabb jövedelmek esetében pedig egy harmadik, 40 százalékos sáv is életbe lépne.
    Hasonlóan történne az állampapírok és részvények nyereségének megadóztatása is. Az eredeti tőkebefektetés nyeresége után a mindenkori átlagbérnek megfelelő összegig 20, afölött az átlagbér kétszereséig 30, azt is meghaladó nyereség esetén pedig 40 százalékos kulccsal kellene adózni

A sajtóban megjelent tervben drasztikus áfaemelés is szerepel: az autók és az autóalkatrészek áfája egységesen 32 százalékra ugrana.

A 32 százalékos áfa mellé célzott különadókat is bevezetnének, kifejezetten a fogyasztás – főként a fiatalok körében – visszaszorítására. A hatás messze túlmutatna prevenciós szándékon: a sör átlagára a jelenlegihez képest 50-60 százalékkal nőhetne. A bor, tömény italok és cigaretták ára akár duplájára is emelkedne. 

Az Európai Bizottság és az OECD szakértői már többször ismét javasolták a rendszer kivezetését vagy korlátozását, mivel szerintük hosszú távon fenntarthatatlan.

A portál szerint Tisza Párt készít elő nagyszabású nyugdíjcsökkentési tervet. Ennek eszköze a nyugdíjadó, vagyis a degresszió.

A cikk szerint az Indexen napvilágot látott koncepciók értelmében a Tisza Párt  felszámolná a mostani társadalombiztosításon alapuló egészségügyi rendszert. Az Index szerint a tervek úgy szólnak, hogy a nyugdíjhoz és egészségügyi ellátáshoz már nem az állam biztosítaná a hátteret, hanem kizárólag magánnyugdíjpénztárak és biztosítók – méghozzá jóval drágábban. A minimális csomagok ugyan nagyjából a mostani terhelést fedeznék, de a jelenlegi szintű szolgáltatásokért akár a bruttó jövedelmük 30-35 százalékát is ki kellene fizetniük a dolgozóknak.

Az ellátás csupán egy szűk körnek maradna meg állami finanszírozásban.

Arról is ír az Ellenpont, hogy az Európai Bizottság kivezetné a rezsicsökkentést. Úgy látják, hogy Magyarországon a fosszilis tüzelőanyagokhoz nyújtott támogatások – például a rezsicsökkentési program, a földgázzal történő távfűtésre vonatkozó hozzáadottértékadó-csökkentés, valamint a gázolaj mezőgazdasági felhasználására vonatkozó jövedékiadó-visszatérítés – gazdaságilag nem hatékonyak, állandósítják a fosszilis tüzelőanyagoktól való függést, és nem ösztönzik a lakossági ágazat villamosítását. 

E támogatások csökkentése és fokozatos megszüntetése összhangban lenne az uniós kötelezettségvállalásokkal, és segítheti Magyarországot a kormányzati kiadások visszafogásában. 

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu