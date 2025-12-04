A Tisza Párt adótervezete drasztikusan megdrágítaná az autósok életét. A Tisza tervei alapján az autók után 32 százalékos áfát és még vagyonadót is kellene fizetni – hangsúlyozza Steiner Attila energetikáért felelős államtitkár új Facebook-videójában, a baloldali megszorítócsomag kapcsán. Az államtitkár arra reagált, hogy a Tisza Párt javaslata alapján jelentősen nőnének a közlekedéssel kapcsolatos kiadások.

Megdrágulhat a közlekedés Magyarországon: a baloldali megszorítócsomag komoly pluszköltségeket hozna az autóval rendelkező családoknak / Fotó: Csudai Sándor

A baloldali megszorítócsomag pluszterheket róna az autósokra

„A Tisza adótervezete drasztikusan megdrágítaná az autósok életét” – fogalmazott Steiner, aki szerint a tervezet alapján az 1600 köbcentinél nagyobb motorral rendelkező járművek után 32 százalékos áfát és 6,5 százalékos vagyonadót is fizetni kellene. Bejegyzésében úgy folytatta: „Az áfa emelésével minden drágább lenne: az autóvásárlás, a szervizelés, az alkatrészek – például a fékbetétcsere is. És nemcsak pár száz forinttal, hanem akár több tíz- vagy százezer forinttal.”

Az államtitkár szerint a tervezet nem csupán a járművásárlást, hanem a fenntartást is jelentősen megdrágítaná:

Nemcsak megvásárolni és fenntartani lenne drágább az autókat, hanem még egy külön adót is a nyakunkba varrnának.

Steiner Attila azt is hozzáteszi, hogy a javasolt adóemelések szerinte „senkit sem kímélnének”, és a magyar családokat, nyugdíjasokat, vállalkozókat egyaránt érintenék.

A reakció azért kapott hangsúlyt, mert a magyar autópark jelentős része 1600 köbcenti feletti motorral fut, így a tervezett adóemelés – ha valóban alkalmaznák – sok autóst érintene. A bejegyzés nyomán élénk vita indult arról, hogy mennyiben tekinthető luxusnak ez a motorméret, és milyen gazdasági következményekkel járna az érintett jármű-kategóriák erősebb adóztatása.

Épphogy magához tér az autópiac, máris agyoncsapná a Tisza áfaemelése

Korábban a Világgazdaság is beszámolt arról, hogy a Tisza Pártnak szánt baloldali megszorítócsomagban szerepel az 1600 köbcentinél nagyobb hengerűrtartalmú autók és alkatrészeik áfájának megemelése. Az említett motormérettel rendelkező autók jellemzően az átlag magyar családok mobilitását biztosítják, és nagyrészt közel sem a luxuskategóriába tartoznak.