Ha ilyen teát ivott, hogy ne fázzon, azonnal vigye vissza
A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. az általuk forgalmazott Stockwell fekete tea 150 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék határérték feletti növényvédőszer-tartalma miatt – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A Tesco a fogyasztóvédelemmel együtt tette meg a szükséges lépéseket
A tájékoztatás szerint a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a fogyasztóvédelemmel együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak:
- Termék megnevezése: Stockwell fekete tea
- Kiszerelés: 150 g
- Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
- Tétel azonosító: L3629/1/150, valamint L3629/1/149
- Forgalmazó: Bastek Coffee & Tea SP.J
- Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-tartalom
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.
Nem ez volt az egyetlen visszahívás a héten
Kedden is történt hasonló eset, akkor az Auchan arra kérte vásárlóit, hogy ne fogyasszák el a Ocean Fish füstölt lazacpisztráng‑filé (100 g) terméket. Az önellenőrzés során ugyanis kimutatták benne a veszélyes Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét, ezért az áruházlánc a hatósággal együttműködve azonnal kivonta a boltokból az összes érintett tételt és visszahívta a fogyasztóktól.