Ha ilyen teát ivott, hogy ne fázzon, azonnal vigye vissza

A Stockwell 150 grammos kiszerelésű fekete teát a termék határérték feletti növényvédőszer-tartalma miatt kellett visszahívni. A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatósággal együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket.
VG
2025.12.04, 14:31
Frissítve: 2025.12.04, 15:25

A TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. az általuk forgalmazott Stockwell fekete tea 150 g megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte a termék határérték feletti növényvédőszer-tartalma miatt – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Tesco Stockwell, Fekete tea
A Tesco az általuk forgalmazott Stockwell fekete tea fogyasztói visszahívását kezdeményezte / Fotó: NKFH

A Tesco a fogyasztóvédelemmel együtt tette meg a szükséges lépéseket

A tájékoztatás szerint a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt. a fogyasztóvédelemmel együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak:

  • Termék megnevezése: Stockwell fekete tea
  • Kiszerelés: 150 g
  • Minőségmegőrzési idő: 2026.06.12.
  • Tétel azonosító: L3629/1/150, valamint L3629/1/149
  • Forgalmazó: Bastek Coffee & Tea SP.J
  • Termékvisszahívás oka: Határérték feletti növényvédőszer-tartalom

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

Nem ez volt az egyetlen visszahívás a héten

Kedden is történt hasonló eset, akkor az Auchan arra kérte vásárlóit, hogy ne fogyasszák el a Ocean Fish füstölt lazacpisztráng‑filé (100 g) terméket. Az önellenőrzés során ugyanis kimutatták benne a veszélyes Listeria monocytogenes baktérium jelenlétét, ezért az áruházlánc a hatósággal együttműködve azonnal kivonta a boltokból az összes érintett tételt és visszahívta a fogyasztóktól.

