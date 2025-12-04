Megjelent a kiírás: teljesen átrajzolhatják a csepeli kikötőt - mélyítik a Dunát, elképesztő átalakulás előtt állunk

Folytatja a Mahart–Szabadkikötő Zrt. a Csepeli Szabadkikötő átfogó fejlesztését. Feltételes közbeszerzési eljárást írtak ki a kikötő logisztikai infrastruktúrájának teljes körű megújítására. Ennek része: a Gabonatárház technológiai rendszerének korszerűsítése, a vasúti hálózat felújítása, a vízoldali kotrási munkálatok elvégzése, valamint az út- és közműfejlesztések – írja a MagyarÉpítők.

Korszerű vasúti átrakóhely is épül Csepelen / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Szabadkikötő egyik legfontosabb létesítménye a Gabonatárház, amely megőrzi eredeti rendeltetését, ugyanakkor technológiai rendszere teljeskörűen megújul. A modernizáció célja, hogy a létesítmény megfeleljen a robbanásvédelmi szabványoknak, és csökkentsék az üzemeltetés során az energiafelhasználást.

A fejlesztés során megvalósul a gépészeti és villamos berendezések, valamint a szállítási útvonalhálózat korszerűsítése, kiegészítve a korszerű infokommunikációs technológiák bevezetésével.

A beruházás eredményeként 200 tonna óránkénti betárolási és kitárolási kapacitású technológia jön létre, amely a magyar gabonakereskedelem és raktározás modern igényeit is kiszolgálja. A Mahart-Szabadkikötő Zrt. az Infra II. pályázati keretében felújította a Rendezői pályaudvart, valamint a Bejárati vágányt.

A többi, felújítással nem érintett vágányhálózat az elmúlt évtizedekben jelentős mértékben elhasználódott, ezek korszerűsítése elkerülhetetlenné vált.

Kimélyítik a Dunát

A vízoldali munkálatok keretében megtörténik az I. medence és a bejárati csatorna kotrása, amely a Duna folyam hordaléklerakódásai miatt elengedhetetlenné vált. Az évek során a kereskedelmi medence jelentős mennyiségű iszapot és hordalékot halmozott fel, ami korlátozza a hajók és bárkák teljes kapacitásának kihasználását.

A rakodási mélység maximalizálása érdekében a tervek szerint eltávolítanak a mederből 6300 köbméter iszapot,

amit laboratóriumi vizsgálatok után egy befogadóhelyre szállítanak.

Megújulnak az utak is

A kikötői fejlesztés negyedik pillérét az út- és közműfejlesztések jelentik, amelyek a konténerterminál térburkolatának, vízelvezető rendszerének és közműhálózatának korszerűsítését célozzák. A beruházás során vasalt pályalemezből készült betonburkolat épül, amely bazaltbeton térburkolattal és cementstabilizációs alapréteggel készül. A teherbíró, időjárásálló burkolat a nagy teherforgalmat is biztonságosan kiszolgálja, miközben hozzájárul a logisztikai műveletek gyorsításához. A fejlesztés részeként megújul a csapadékvíz-elvezető rendszer, korszerű PVC- és vasbetoncsatornák, tisztítóaknák és olajfogó műtárgyak telepítésével. A kiírt közbeszerzési eljárás feltételes, pénzügyi fedezete az eljárás megindításának időpontjában nem áll rendelkezésre. A Szabadkikötő fejlesztési programja nemcsak a logisztikai hatékonyság növelését szolgálja, hanem egy újabb jelentős lépés a környezetbarát, energiahatékony és fenntartható működés felé. A modernizáció révén a kikötő tovább erősíti szerepét a magyar és a nemzetközi áruforgalomban.