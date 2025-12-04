Bődületes szakadás jöhet az olaj piacán, ha ez megtörténik - megkongatta a vészharangot a szakértő

Amerikában továbbra sem biztos, hogy el lehet érni a soft landing forgatókönyvét, a rekordhosszú kormányzati leállás ugyanis ellehetetlenítette az ezt alátámasztó vagy cáfoló adatok érkeztét. A monetáris politika a két idei kamatvágás ellenére is még mindig restriktívnek tekinthető, hiszen az infláció továbbra is a célsáv felett jár, az ugyanakkor látszik, hogy a Fed már aggódik a kilátásokat tekintve, hiszen Jerome Powell a munkaerőpiac kapcsán már nemegyszer fogalmazott meg aggodalmakat – emelte ki Szitás Lóránt, az XTB szakértője a brókercég sajtóreggelijén.

Brutális mértékű kockázatokat is látni az olaj piacán / Fotó: Science Photo Library via AFP

A vámháború és a monetáris politika is nyomja az amerikai gazdaságot

A szakértő kiemelte, az amerikai vámháború továbbra is lehetséges, hogy növelni fogja az inflációs nyomást, ám a hatását a vállalkozások vámok bevezetése előtti felhalmozása nyomán még nem hárították át a fogyasztókra, a pénzromlást tekintve így messze nem lehet nyugodtan aludni a piacon.

A monetáris politika kilátásait az is jelentős mértékben beárnyékolja, hogy Donald Trump erőteljesen követeli a lendületes kamatcsökkentési ciklus elindítását, így a politika és a monetáris politika egymástól nehezen elválaszthatóvá vált. Ezért elképzelhető, hogy nem is a kamatcsökkentések tényére fog figyelni a piac, hanem arra, miként kommunikálja Powell ezen feszültségek dinamikájának alakulását, valamint arra, ki követi majd a májusban leköszönő jegybankárt a Fed élén.

A munkanélküliség egyébként a jelenlegi trendek alapján egy nagyobb kitörés előtt állhat, ami a történelmi példák alapján jelentős, nagymértékű kamatcsökkentéseket előlegez meg a Fed részéről

– tette hozzá Szitás Lóránt.

Az európai gazdaság lemaradása akár behozhatatlan is lehet

Az európai gazdaság kilátásait tekintve a szakértő kiemelte, a térség innováció terén jelentős lemaradásban van, a technológiai hátrány szinte már behozhatatlannak tűnik, főleg, hogy

a szabályozások

és a kereskedelmi korlátozások

minden fronton az innováció ellen dolgoznak. Fontos, hogy a szabályozások magukban nem rosszak, sőt, szükségesek, de az évi, ezres nagyságrendben bevezetett szabályozáscunami már komolyan nyomja a térséget, és rossz esetben akár deglobalizációhoz is vezethet a régió számára.