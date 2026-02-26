Idén átrendeződhet az okostelefon-piac: a Samsung előnye lassan behozhatatlan az Apple számára – ezt a versenyt már tényleg csak a márka ereje dönti el

A kaliforniai Galaxy Unpacked eseményen a Samsung egyértelmű üzenetet küldött: a 2026-os év a teljesítményoptimalizálásról és a mesterséges intelligenciáról (MI) szól majd. Az új Samsung Galaxy S26 széria nem radikális dizájnváltással, hanem finomhangolt hardverrel és mélyebb MI-integrációval próbál előnyt szerezni – és a jelenlegi trendek alapján komoly esélye van arra, hogy idén domináns pozícióba kerüljön a prémiumpiacon.

Idén átrendeződhet az okostelefon-piac: a Samsung előnye lassan behozhatatlan az Apple-nek – ezt a versenyt már tényleg csak a márka ereje dönti el / Fotó: Shutterstock

Teljesítmény: nemcsak gyorsabb, hanem okosabb is

A Galaxy S26, S26+ és S26 Ultra egységes külsőt kapott, az Ultra kevésbé szögletes, és az egész széria alumíniumházra váltott. A csúcsmodell 7,9 milliméteres vastagságával a valaha volt legvékonyabb Ultra, miközben az új, áttervezett hőelvezető kamra a tartós terhelés – például játék vagy MI-feldolgozás – alatt is stabil teljesítményt ígér.

A valódi ugrás azonban a motorháztető alatt történt. A Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy változata nem pusztán magasabb órajelet kínál, hanem mélyebb testreszabást is. A gyártó szerint:

a CPU 19 százalékkal gyorsabb,

a GPU 24 százalékkal erősebb,

az NPU – azaz a mesterséges intelligenciáért felelős egység – pedig 39 százalékkal nagyobb teljesítményt nyújt.

Ez utóbbi adat kulcsfontosságú. A mobilpiac fókusza ma már nem pusztán a nyers erőn, hanem az eszközön futó MI-feladatokon van. A Samsung egyértelműen erre optimalizálta az S26 szériát: a kamera, az energiahatékonyság és az automatizált alkalmazásműveletek mind az NPU-fejlesztésekből profitálnak. Miközben az akkumulátorkapacitás nem nőtt érdemben – az Ultra továbbra is 5000 mAh-s –, a töltési sebesség javult, és a hőkezelés is hatékonyabb lett.

MI minden szinten: Galaxy AI és Gemini integráció

A Galaxy S26 sorozat legnagyobb hangsúlya egyértelműen a mesterséges intelligencián van. A Galaxy AI most már multimodális képszerkesztést kínál: természetes nyelven lehet utasítani a rendszert háttércsere, objektumhozzáadás vagy akár képi rekonstrukció elvégzésére. A Creative Studio matricákat, háttérképeket, névjegykártyákat generál. Az Audio Eraser már streaming közben is képes zajszűrésre. A dokumentumszkenner eltünteti az ujjakat, árnyékokat és gyűrődéseket. A képernyőfotók tartalom alapján kategorizálódnak.