Deviza
EUR/HUF375,09 0% USD/HUF317,46 -0,03% GBP/HUF430,29 -0,04% CHF/HUF410,34 -0,16% PLN/HUF88,85 -0,12% RON/HUF73,63 -0,02% CZK/HUF15,47 -0,04% EUR/HUF375,09 0% USD/HUF317,46 -0,03% GBP/HUF430,29 -0,04% CHF/HUF410,34 -0,16% PLN/HUF88,85 -0,12% RON/HUF73,63 -0,02% CZK/HUF15,47 -0,04%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX128 099,55 +0,8% MTELEKOM2 180 +5,5% MOL3 530 +0,23% OTP40 340 +0,82% RICHTER11 920 +0,08% OPUS547 0% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 802,94 -0,15% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 697,77 -0,87% BUX128 099,55 +0,8% MTELEKOM2 180 +5,5% MOL3 530 +0,23% OTP40 340 +0,82% RICHTER11 920 +0,08% OPUS547 0% ANY7 520 +0,27% AUTOWALLIS165 +0,61% WABERERS5 200 -0,38% BUMIX9 802,94 -0,15% CETOP4 343,91 +1,28% CETOP NTR2 697,77 -0,87%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
okostelefon
Galaxy AI
Apple
Gemini
Samsung
iPhone

Idén átrendeződhet az okostelefon-piac: a Samsung előnye lassan behozhatatlan az Apple számára – ezt a versenyt már tényleg csak a márka ereje dönti el

Új szakaszba léphet a prémiummobil-gyártók közötti verseny 2026-ban. A Samsung az S26 szériával nemcsak teljesítményben, hanem mesterséges intelligenciában is jelentős ugrást mutatott be, ami strukturális előny lehet az Apple-lel szemben. A kérdés már nem pusztán a hardverről szól, hanem arról, hogy a márkahűség képes-e ellensúlyozni a technológiai különbséget.
VG
2026.02.26., 12:10

A kaliforniai Galaxy Unpacked eseményen a Samsung egyértelmű üzenetet küldött: a 2026-os év a teljesítményoptimalizálásról és a mesterséges intelligenciáról (MI) szól majd. Az új Samsung Galaxy S26 széria nem radikális dizájnváltással, hanem finomhangolt hardverrel és mélyebb MI-integrációval próbál előnyt szerezni – és a jelenlegi trendek alapján komoly esélye van arra, hogy idén domináns pozícióba kerüljön a prémiumpiacon.

Idén átrendeződhet az okostelefon piac: a Samsung előnye lassan behozhatatlan az Apple-nek – ezt a versenyt már tényleg csak a márka ereje dönti el
Idén átrendeződhet az okostelefon-piac: a Samsung előnye lassan behozhatatlan az Apple-nek – ezt a versenyt már tényleg csak a márka ereje dönti el / Fotó: Shutterstock

Teljesítmény: nemcsak gyorsabb, hanem okosabb is

A Galaxy S26, S26+ és S26 Ultra egységes külsőt kapott, az Ultra kevésbé szögletes, és az egész széria alumíniumházra váltott. A csúcsmodell 7,9 milliméteres vastagságával a valaha volt legvékonyabb Ultra, miközben az új, áttervezett hőelvezető kamra a tartós terhelés – például játék vagy MI-feldolgozás – alatt is stabil teljesítményt ígér.

A valódi ugrás azonban a motorháztető alatt történt. A Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 For Galaxy változata nem pusztán magasabb órajelet kínál, hanem mélyebb testreszabást is. A gyártó szerint:

  • a CPU 19 százalékkal gyorsabb,
  • a GPU 24 százalékkal erősebb,
  • az NPU – azaz a mesterséges intelligenciáért felelős egység – pedig 39 százalékkal nagyobb teljesítményt nyújt.

Ez utóbbi adat kulcsfontosságú. A mobilpiac fókusza ma már nem pusztán a nyers erőn, hanem az eszközön futó MI-feladatokon van. A Samsung egyértelműen erre optimalizálta az S26 szériát: a kamera, az energiahatékonyság és az automatizált alkalmazásműveletek mind az NPU-fejlesztésekből profitálnak. Miközben az akkumulátorkapacitás nem nőtt érdemben – az Ultra továbbra is 5000 mAh-s –, a töltési sebesség javult, és a hőkezelés is hatékonyabb lett. 

MI minden szinten: Galaxy AI és Gemini integráció

A Galaxy S26 sorozat legnagyobb hangsúlya egyértelműen a mesterséges intelligencián van. A Galaxy AI most már multimodális képszerkesztést kínál: természetes nyelven lehet utasítani a rendszert háttércsere, objektumhozzáadás vagy akár képi rekonstrukció elvégzésére. A Creative Studio matricákat, háttérképeket, névjegykártyákat generál. Az Audio Eraser már streaming közben is képes zajszűrésre. A dokumentumszkenner eltünteti az ujjakat, árnyékokat és gyűrődéseket. A képernyőfotók tartalom alapján kategorizálódnak.

A legérdekesebb fejlesztés azonban a Google Gemini-alapú alkalmazásautomatizálás. 

A rendszer képes például Uber-rendelést indítani a háttérben, végigkattintva a folyamatot a felhasználó helyett. 

Ez már nem pusztán egy mesterséges intelligenciával megtámogatott asszisztens, hanem valódi, aktívan közreműködő digitális segítő. A fejlesztések iránya pedig egyértelmű: a Samsung nem elszigetelt MI-funkciókban gondolkodik, hanem a teljes rendszer működésébe ágyazza be a mesterséges intelligenciát.

Samsung vs. Apple: ki nyerheti 2026-ot?

Az idei évben az Apple várhatóan az iPhone 17 szériával és saját MI-megoldásaival erősít, miközben hardveroldalon – például az alumíniumházas Pro modellekkel – hasonló irányba mozdult el, mint a Samsung. Az amerikai vállalat hagyományosan a szoftveres ökoszisztéma és a csipoptimalizálás terén erős.

A különbség azonban most a tempóban lehet. A Samsung az S26-tal már most agresszívan MI-központú stratégiát mutatott be, külön NPU-optimalizációval, alkalmazásautomatizálással és hardveres adatvédelmi innovációval.

Ha az Apple idei tervei inkább finomhangolásról szólnak, míg a Samsung teljes rendszer-optimalizációt és MI-ugrást kínál, akkor 2026-ban a prémium-Android-szegmens fölénye érezhetően erősödhet.

Az S26 és S26+ 100 dolláros áremelést kapott (900 és 1100 dolláros, azaz mintegy 330–400 ezer forintos indulóáron), míg az Ultra 1300 dolláron (közel 470 ezer forint) maradt. A március 11-i értékesítési rajttal a Samsung korán pozíciót foglal.

A stratégia világos: nem forradalom, hanem optimalizált evolúció, MI-központú fókusz és hardveres differenciálás. Ha a piaci reakció pozitív lesz, a Samsung 2026-ban komoly előnyt építhet ki – különösen akkor, ha a mesterséges intelligencia valóban a következő mobilciklus fő versenyterülete marad.

Az Apple még botladozik az MI-témában

Miközben a Samsung a Galaxy S26 szériával már most erőteljes, eszközön futó mesterséges intelligenciára építi stratégiáját, az Apple inkább a viselhető eszközökben látja a következő növekedési lehetőséget. Tim Cook vezetésével a vállalat a Visual Intelligence technológiára alapozva fejleszt új kategóriákat, ám az elmúlt évek MI-próbálkozásai – köztük a Vision Pro – inkább korlátozott piaci sikert hoztak. 

Az Apple több alkalommal is nekifutott a mesterséges intelligencia mélyebb integrációjának, de ezek a kezdeményezések eddig nem váltak tömegpiaci áttöréssé. 

Bár a 2,5 milliárd aktív eszköz komoly ökoszisztéma-előnyt jelent, saját nagy nyelvi és képfeldolgozó modelljei egyelőre nem számítanak iparági etalonnak. A következő év így arról szólhat, hogy az Apple képes-e gyorsabban és határozottabban lépni, vagy a Samsung az S26 szériával már most előnyt szerzett a 2026-os MI-versenyben.

Ajánlott videók

Továbbiak
6 perc
Trump

A Novartis nagyot lép: több mint húszmilliárd dollárból épít gigagyárat, a rákgyógyítást forradalmasító készítményt gyártanak majd

A Novartis nagyszabású beruházást hajt végre a Texas állambeli Dentonban, melynek keretén belül a rákgyógyítást forradalmasító radioligand-terápiához szükséges készítményt előállító üzemet létesítenek.
1 perc
forint árfolyam

Így csinált bolondot a forint a fél világból: a magyarok nyertek rajta, aki félreolvassa, az meg szépen ráfaraghat

Olyan zűrzavar formálódik a magyar parlamenti választáshoz közeledve, ami biztossá teszi, hogy a devizapiaci alulinformáltak jobban teszik, ha nem nyúlnak a forinthoz, különben jó eséllyel ki fogják zsebelni őket.
9 perc
Galaxy AI

Idén átrendeződhet az okostelefon-piac: a Samsung előnye lassan behozhatatlan az Apple számára – ezt a versenyt már tényleg csak a márka ereje dönti el

A Samsung az S26 szériával nemcsak teljesítményben, hanem mesterséges intelligenciában is jelentős ugrást mutatott be.
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu