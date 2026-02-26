Deviza
Hatéves csúcs is megdőlt a magyar lakásépítésben, és még csak most jön a java

Hatéves csúcsot döntött az építési engedélyek száma a megyei jogú városokban. Nem csak a hatéves csúcsot döntő vidéki, a budapesti piac is megmozdult, az igazi felfutás azonban csak most indulhat be a tavalyi kormányzati programok okán – mutat rá az OTP Ingatlanpont elemzése.
Nagy Krisztián
2026.02.26, 12:22
Frissítve: 2026.02.26, 12:55

A KSH statisztikái szerint 2025-ben 28 081 új lakásra adtak ki építési engedélyt, ami több mint harmadával volt magasabb szám az egy évvel korábbinál. A legtöbb, közel 11 ezer lakás építését Budapesten készítették elő, ami a fővárosban 56 százalékos növekedés a 2024-es évhez képest. Utoljára ekkora aktivitást a Zöld Otthon Program generált 2022-ben, a kiadott engedélyek száma pedig hatéves csúcsot döntött egy bizonyos településtípuson.

Hatéves csúcsot döntött az építési engedélyek száma
Hatéves csúcsot döntött az építési engedélyek száma / Fotó: Kallus György

Hatéves csúcson a kiadott építési engedélyek száma

A megyei jogú városokban közel 6000 új lakás épült, ennél magasabb számra utoljára 2019-ben volt példa. A legalacsonyabb ütemben a községekben kiadott építési engedélyek száma növekedett, az előző éves adathoz viszonyítva 13 százalékkal, ami 5000 új lakást és hároméves csúcsot jelent. 

A fenti számok már az Otthon Start hitelprogram hatását is tartalmazzák, a szeptemberben indult kedvezményes, 3 százalékos fix kamatozású konstrukció érezhetően fellendítette a keresletet, amire a kínálat is igyekszik reagálni

– mondta az adatok kapcsán Valkó Dávid ingatlanpiaci elemző. 

Azt is kiemelte, hogy 2025-ben több olyan kormányzati intézkedés is született, mely az újlakás-kínálatot igyekszik élénkíteni. Ilyen a Lakhatási Tőkeprogram, valamint az Otthon Starthoz kötődő kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válás is.

Egy másik fontos piaci mutató 

A kiadott építési engedélyek száma mellett a használatba vételi engedélyek száma is fontos adat. 2025-ben országosan 12 062 ilyen engedélyt adtak ki, ami a KSH számai szerint 9 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Ennél alacsonyabb mértékű átadásra legutóbb 2016-ban volt példa. A településtípusok közül, 2024-hez mérten, csupán a kisebb városokban emelkedett az átadások száma, míg a megyei jogú városokban volt, ahol 26 százalékkal kevesebb lakás készült el, ami 10 éves mélypont.   

A használatba vételi engedélyek számának csökkenése az építési engedélyek kiadásának növekedése mellett csupán azt jelenti, hogy a lakásépítések átfutása egyre hosszabb, így a beköltözhető kínálat időben csak többéves késéssel képes lekövetni a kereslet változását. A negyedik negyedévben, éves alapon mért hét negyedévnyi csökkenés után már stagnálás volt az átadásokban is, szinte darabra ugyanannyi használatba vételi engedélyt adtak ki, mint 2024 utolsó három hónapjában. A kisebb városokban és községekben a jelentős, 25 és 27 százalékos bővülést a kisebb projektek (családi házak, ikerházak, sorházak) gyors átfutási ideje magyarázza. 

Az elkészült lakások 64 százaléka értékesítési céllal épült 2024-ben, ami 2021-es és 2023-as csúcsot állított be, mivel ez az arány 2000 óta egyszer sem volt magasabb. Az elemzés szerint, míg Budapesten 10-ből 9 lakás eladási célra épül, addig a községekben ez az arányszám 36 százalék, a kisebb városokban pedig 60 százalék. 

További fellendülés várható 

Míg az OTP Ingatlanpont adatbázisa szerint Budapesten tavaly február utolsó hetéig megközelítőleg 1000 új építésű társasházi lakás került értékesítésre, addig idén ez a szám közel 2500-ra nőtt.  

Az építési engedélyek számának alakulása már mutatja, hogy itt valószínűleg nincs vége a fellendülésnek, az Otthon Start programra reagálva rengeteg új fejlesztés indul el, melyek csak több év múlva készülnek el. Így a kedvezményes hitelprogram 2027–2028-ban is minden bizonnyal érezteti hatását az átadásokban

– mutatott rá Valkó Dávid. 

Mindemellett az új fejlesztések száma 29-ről 31-re emelkedett, melyből a száz lakás felettiek száma 3, valamint 9. A márciustól bevezetendő társasházi építményi jog a vevői oldalon tovább erősítheti a tervezőasztalról történő vásárlás iránti keresletet – zárja az elemzés. 

