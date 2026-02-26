Hatéves csúcs is megdőlt a magyar lakásépítésben, és még csak most jön a java

A KSH statisztikái szerint 2025-ben 28 081 új lakásra adtak ki építési engedélyt, ami több mint harmadával volt magasabb szám az egy évvel korábbinál. A legtöbb, közel 11 ezer lakás építését Budapesten készítették elő, ami a fővárosban 56 százalékos növekedés a 2024-es évhez képest. Utoljára ekkora aktivitást a Zöld Otthon Program generált 2022-ben, a kiadott engedélyek száma pedig hatéves csúcsot döntött egy bizonyos településtípuson.

Hatéves csúcsot döntött az építési engedélyek száma / Fotó: Kallus György

Hatéves csúcson a kiadott építési engedélyek száma

A megyei jogú városokban közel 6000 új lakás épült, ennél magasabb számra utoljára 2019-ben volt példa. A legalacsonyabb ütemben a községekben kiadott építési engedélyek száma növekedett, az előző éves adathoz viszonyítva 13 százalékkal, ami 5000 új lakást és hároméves csúcsot jelent.

A fenti számok már az Otthon Start hitelprogram hatását is tartalmazzák, a szeptemberben indult kedvezményes, 3 százalékos fix kamatozású konstrukció érezhetően fellendítette a keresletet, amire a kínálat is igyekszik reagálni

– mondta az adatok kapcsán Valkó Dávid ingatlanpiaci elemző.

Azt is kiemelte, hogy 2025-ben több olyan kormányzati intézkedés is született, mely az újlakás-kínálatot igyekszik élénkíteni. Ilyen a Lakhatási Tőkeprogram, valamint az Otthon Starthoz kötődő kiemelt nemzetgazdasági beruházássá válás is.

Egy másik fontos piaci mutató

A kiadott építési engedélyek száma mellett a használatba vételi engedélyek száma is fontos adat. 2025-ben országosan 12 062 ilyen engedélyt adtak ki, ami a KSH számai szerint 9 százalékkal marad el az egy évvel korábbitól. Ennél alacsonyabb mértékű átadásra legutóbb 2016-ban volt példa. A településtípusok közül, 2024-hez mérten, csupán a kisebb városokban emelkedett az átadások száma, míg a megyei jogú városokban volt, ahol 26 százalékkal kevesebb lakás készült el, ami 10 éves mélypont.

A használatba vételi engedélyek számának csökkenése az építési engedélyek kiadásának növekedése mellett csupán azt jelenti, hogy a lakásépítések átfutása egyre hosszabb, így a beköltözhető kínálat időben csak többéves késéssel képes lekövetni a kereslet változását. A negyedik negyedévben, éves alapon mért hét negyedévnyi csökkenés után már stagnálás volt az átadásokban is, szinte darabra ugyanannyi használatba vételi engedélyt adtak ki, mint 2024 utolsó három hónapjában. A kisebb városokban és községekben a jelentős, 25 és 27 százalékos bővülést a kisebb projektek (családi házak, ikerházak, sorházak) gyors átfutási ideje magyarázza.