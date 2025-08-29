A Lukoil éves nettó nyeresége az első fél évben 287 milliárd rubelre csökkent, ami mintegy a felét jelenti éves bázison a hasonló adatnak. Ez azzal is magyarázható, hogy a cég 2024 júliusa óta nem szállíthat olajat a Barátság vezetékrendszeren keresztül, ami meglátszik az éves bevételén is.

A Lukoil nettó nyeresége (IFRS szerint) 2025 első fél évében 287 milliárd rubelt tett ki, ami kétszer kevesebb, mint egy évvel korábban – áll a vállalat jelentésében.

Az elemzők előrejelzései alapján összeállított konszenzus 280 milliárd rubel volt — közölte az Interfax. A legközelebb a Renaissance Capital várakozásai álltak ehhez 290 milliárd rubellel. A bevételek 16,9 százalékkal, 3,6 billió rubelre csökkentek, ami megfelel a konszenzusnak. Az EBITDA 1,6-szeresére, 606,2 milliárd rubelre csökkent (a konszenzus 656 milliárd rubel volt). Ez azt jelenti, hogy a nyereség mellett az árbevétel is bezuhant 16 százalékkal az előző év azonos időszakához képest.

Mindez súlyosan érinti az orosz költségvetést, amelynek az egyik legnagyobb befizetője éppen a Lukoil. Az egykor állami tulajdonú cég befizetései 2024-ben bizonyos becslések alapján a teljes büdzsé bevételi oldalából 4 százalékos részt képviseltek.

Felrobbantott máshol is a barátság

Ahogy azt korábban megírtuk, az Északi Áramlat felrobbantását Kijevben rendelték el Cipőfűző hadművelet néven. Ukrajnának mindössze 300 ezer dollárba került elpusztítani az Európát földgázzal ellátó vezetéket. A vezeték az orosz gázt a kitermelési helyéről, a nyugat-szibériai Nadim-Pur-Taz és Jamal mezőkről szállította Németország felé. Az Északi Áramlat 1. az északnyugat-európai országokba szállította a gázt, a 2-es vezeték pedig a délkelet-európai nemzeteket célozta.

Ez utóbbiról érkezett az orosz gáz Olaszországba, Szlovákiába, Magyarországra, Szlovéniába és Horvátországba.

Az Északi Áramlat 2. elleni támadás az emberiség történetének legsúlyosabb metángáz-kibocsátását eredményezte. Becslések szerint 100–400 ezer tonna metán került a légkörbe.