Ebbe beleremeg Zelenszkij: Putyin közölte az eddigi legbrutálisabb orosz megtorlást – elvághatják Ukrajnát a Fekete-tengertől

Nem sokkal azt követően, hogy az egyik0 legnagyobb oroszországi gazdasági fórumon vérfagyasztóan erős üzenetet küldött Európának, Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna számára is igencsak aggasztó kijelentéseket tett. A Kreml feje szerint ugyanis létezik egy radikális módszer, amellyel Ukrajnát teljesen el lehet vágni a tengertől.

Vlagyimir Putyin azt is kilátásba helyezte, hogy elvágja a tengertől Ukrajnát / Fotó: Sergej Ilnitsky / AFP

Putyin erről a Fekete-tengeren történt tartályhajó-támadásokkal kapcsolatos esetleges megtorló intézkedések kapcsán mondta el az álláspontját. Az orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország fontolgatja a fekete-tengeri támadásokra válaszul adható megtorló intézkedéseket – számolt be róla az Interfax orosz hírügynökség.

„A legradikálisabb módszer az, hogy Ukrajnát teljesen elvágjuk a tengertől. Akkor ugyanis lehetetlen lesz számára kalózkodni” – jelentette ki Vlagyimir Putyin.

Az orosz elnök azonban megjegyezte, hogy nem a legradikálisabb megoldás lesz az első lépésük, de hozzátette, hogy az orosz válaszintézkedések fokozódni fognak, amennyiben Kijev nem áll le a támadásokkal. „Remélem, hogy az ukrán katonai vezetés, az ukrán politikai vezetés, valamint azok, akik mögöttük állnak, elgondolkodnak azon, hogy érdemes-e folytatni ezt a gyakorlatot” – mondta az orosz elnök.

A radikális megoldást valószínűleg még amiatt sem lépte meg Moszkva, mert javában tartanak az Amerikai Egyesült Államokkal való béketárgyalások.

Mint ismert, múlt héten pénteken robbanás rázta meg a Kairos nevű olajtankert a Fekete-tenger északi részén, a NATO-tag Törökország partjaitól mintegy 100-150 kilométerre északra. A helyi kikötői ügynökség szerint a hajó valószínűleg tengeri aknára futott, és fennállt az elsüllyedés veszélye.

A 274 méter hosszú, Gambia lobogója alatt közlekedő tanker fedélzetén tűz ütött ki a detonációt követően. A Bloomberg szerint a török tengerészeti igazgatóság megerősítette: külső behatás okozta a tüzet, a hatóságok azonnal mentőhajókat küldtek a helyszínre. A fedélzeten tartózkodó 25 fős legénységet sikerült biztonságban evakuálni, személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hír.