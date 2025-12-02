Ebbe beleremeg Zelenszkij: Putyin közölte az eddigi legbrutálisabb orosz megtorlást – elvághatják Ukrajnát a Fekete-tengertől
Nem sokkal azt követően, hogy az egyik0 legnagyobb oroszországi gazdasági fórumon vérfagyasztóan erős üzenetet küldött Európának, Vlagyimir Putyin orosz elnök Ukrajna számára is igencsak aggasztó kijelentéseket tett. A Kreml feje szerint ugyanis létezik egy radikális módszer, amellyel Ukrajnát teljesen el lehet vágni a tengertől.
Putyin erről a Fekete-tengeren történt tartályhajó-támadásokkal kapcsolatos esetleges megtorló intézkedések kapcsán mondta el az álláspontját. Az orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország fontolgatja a fekete-tengeri támadásokra válaszul adható megtorló intézkedéseket – számolt be róla az Interfax orosz hírügynökség.
„A legradikálisabb módszer az, hogy Ukrajnát teljesen elvágjuk a tengertől. Akkor ugyanis lehetetlen lesz számára kalózkodni” – jelentette ki Vlagyimir Putyin.
Az orosz elnök azonban megjegyezte, hogy nem a legradikálisabb megoldás lesz az első lépésük, de hozzátette, hogy az orosz válaszintézkedések fokozódni fognak, amennyiben Kijev nem áll le a támadásokkal. „Remélem, hogy az ukrán katonai vezetés, az ukrán politikai vezetés, valamint azok, akik mögöttük állnak, elgondolkodnak azon, hogy érdemes-e folytatni ezt a gyakorlatot” – mondta az orosz elnök.
A radikális megoldást valószínűleg még amiatt sem lépte meg Moszkva, mert javában tartanak az Amerikai Egyesült Államokkal való béketárgyalások.
Mint ismert, múlt héten pénteken robbanás rázta meg a Kairos nevű olajtankert a Fekete-tenger északi részén, a NATO-tag Törökország partjaitól mintegy 100-150 kilométerre északra. A helyi kikötői ügynökség szerint a hajó valószínűleg tengeri aknára futott, és fennállt az elsüllyedés veszélye.
A 274 méter hosszú, Gambia lobogója alatt közlekedő tanker fedélzetén tűz ütött ki a detonációt követően. A Bloomberg szerint a török tengerészeti igazgatóság megerősítette: külső behatás okozta a tüzet, a hatóságok azonnal mentőhajókat küldtek a helyszínre. A fedélzeten tartózkodó 25 fős legénységet sikerült biztonságban evakuálni, személyi sérülésről egyelőre nem érkezett hír.
Putyin kedden az orosz–ukrán háború kapcsán is megosztotta gondolatait. Szerinte Európa Oroszországot akarja hibáztatni a békefolyamat megakadályozásáért. Úgy véli, hogy az európai országok elkönyvelték, Oroszországra stratégiai vereséget lehet mérni, azonban ezzel súlyos illúzióba ringatják magukat.
Oroszország nem fog háborút indítani Európa ellen, de Oroszország készen áll, ha Európa támad elsőként
– jelentette ki az orosz elnök.