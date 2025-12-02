Kezdődik a harc: Románia meg akarja szerezni Magyarország és Pécs elől az új kínai autógyárat – most üt vissza, hogy beléptek a schengeni övezetbe
Románia ütheti el Magyarországot egy régóta várt autóipari beruházástól. Korábban rendszeresen felröppent a hír, hogy a kínai Great Wall Motor (GWM) Európában szeretne gyárat nyitni, és az elsőszámú jelöltnek Magyarország tűnt, azon belül is Pécset emlegették lehetséges helyszínként. Azonban nemcsak hazánk, hanem keleti szomszédunk is szeretné magához csábítani a kínai autógyártót, sőt, Románia a hírek szerint már meg is tette az első lépést.
A Great Wall Motor 2029-re egy működő autógyárral szeretne rendelkezni valamelyik európai országban. A vállalat vezetőinek nyilatkozataiból kitűnik, hogy évi 300 000 autó gyártására szeretnének kapacitást kiépíteni, azonban egyelőre még nem született döntés arról, hogy melyik országban fogják ezt felépíteni. Tekintettel arra, hogy egy ekkora kapacitással rendelkező és ilyen méretű gyárt építése nagyjából két évre becsülhető, és további egy évre van szükség a termelés fokozatos növeléséhez, ez azt jelenti, hogy 2026-ra meg kell szerezni a telek- és építési engedélyeket – írta a Profit.ro román hírportál.
A kínaiak eddig már több országot is kikosaraztak. Egyrészt saját kormányuk ajánlásai miatt, Peking ugyanis meg akarja büntetni azokat, akik támogatták az EU és Kína közötti vámokat. Másrészt olyan helyszínt akarnak választani, ahol nem kell túlságosan magas béreket fizetniük. A fenti okok miatt Németország szinte biztosan nem lesz befutó. Törökországot több okból is előnyben részesítették, többek között tökéletes elhelyezkedése miatt Európa és Ázsia között, valamint az EU-val kötött vámuniója okán is. Kelet-Európában a GWM korábban Bulgáriában rendelkezett egy kisebb gyárral, de nem tudta kihasználni az ország nyújtotta költségelőnyöket. Ugyanakkor még az sem kizárt, hogy a vállalat visszatér oda.
A Profit.ro szerint jó esély van arra is, hogy a GWM a BYD-hez hasonlóan Magyarországot is választja, amely ideális kompromisszumot jelent a költségek és a pozicionálás között. Szlovákia szintén jó eredményekkel rendelkezik az autóipar terén, hiszen több autógyártó márkának is működik gyára északi szomszédunknál.
Románia már meg is tette az első lépéseket
Románia előnye pedig az, hogy a schengeni övezethez való csatlakozással és az autópálya-hálózat bővítésével leküzdötte azokat a fő problémákat, amelyekre a potenciális befektetők a múltban hivatkoztak.
A hírek szerint a románok és a kínaiak között már történtek is tárgyalások. Kezdetben egy romániai gyártóegység létrehozásáról puhatolóztak a felek, melynek fő tevékenységi köre a világítási berendezések gyártása lenne. Ez az Elba világítási berendezések gyártójával együttműködésben megvalósuló kisebb tevékenységnek tűnt.
Később azonban a GWM növelte a tétet, és már egy 3 millió eurós beruházásban gondolkodott, és egy olyan üzemben, amely az autóipar számára gyártana kulcsfontosságú alumínium alkatrészeket. A kínai befektetők a Profit.ro értesülései szerint már azt is közölték a román hatóságokkal, hogy a beruházás második szakaszában növelni kívánják befektetésüket, azonban a gyártás típusáról egyelőre nem adtak részletes információkat. Az üzem a hírek szerint Temesvárom valósulhatna meg.
Velük hódítaná meg az európai piacot a GWM
A Great Wall Motor novemberben jelentette be, hogy 2026-tól hét új modellt tervez piacra dobni Európában. Az első modell az Ora 5, egy kis SUV, amelynek kialakítása a Mini-re és a Ford Puma Gen-E-re is emlékeztet. A kínai piacra való bevezetést követően az Ora 5 jövő év első felében érkezik az öreg kontinensre.
A GWM egyelőre nem fókuszált olyan mértékben az elektromos hajtásra, mint más kínai márkák, bár rendelkezik saját modellekkel is. A vállalat hű maradt a belső égésű motorokhoz, és megpróbálja fenntartani a többféle energiaforrást felhasználó portfólióját, amely vonzó lehet az összes piacon, ahol a vállalat jelen van.
Kína verseng, Szeged és Pécs feszülten figyel: amiről a BYD csak álmodik, a GWM már rég meglépte
Egyre több energiát fordít nemzetközi terjeszkedésére a pécsi gigagyárépítéssel hírbe hozott Great Wall Motor (GWM), amely novemberben újabb exportrekorddal hívta fel magára a figyelmet. Az 1984-ben alapított autógyártó a múlt hónapban már 57 309 autót adott el külföldön, azaz a teljes, 133 216 darabos értékesítésének 43 százalékát.
Ehhez képest a szegedi óriásgyárát a frissített tervek szerint csak jövőre átadó BYD 27,5 százaléknál jár, amit viszont 131 935 darab autó külföldi eladásával ért el – ebben a cég Kínán kívüli összeszerelő üzemeinek termelése is benne van, ahogy a GWM esetében is. A két autógyártó között nem csak méretben van különbség.