Kezdődik a harc: Románia meg akarja szerezni Magyarország és Pécs elől az új kínai autógyárat – most üt vissza, hogy beléptek a schengeni övezetbe

Románia ütheti el Magyarországot egy régóta várt autóipari beruházástól. Korábban rendszeresen felröppent a hír, hogy a kínai Great Wall Motor (GWM) Európában szeretne gyárat nyitni, és az elsőszámú jelöltnek Magyarország tűnt, azon belül is Pécset emlegették lehetséges helyszínként. Azonban nemcsak hazánk, hanem keleti szomszédunk is szeretné magához csábítani a kínai autógyártót, sőt, Románia a hírek szerint már meg is tette az első lépést.

Románia azonban szeretné elhappolni Magyarország elől a Great Wall Motor új gyárát / Fotó: Dominika Zarzycka / AFP

A Great Wall Motor 2029-re egy működő autógyárral szeretne rendelkezni valamelyik európai országban. A vállalat vezetőinek nyilatkozataiból kitűnik, hogy évi 300 000 autó gyártására szeretnének kapacitást kiépíteni, azonban egyelőre még nem született döntés arról, hogy melyik országban fogják ezt felépíteni. Tekintettel arra, hogy egy ekkora kapacitással rendelkező és ilyen méretű gyárt építése nagyjából két évre becsülhető, és további egy évre van szükség a termelés fokozatos növeléséhez, ez azt jelenti, hogy 2026-ra meg kell szerezni a telek- és építési engedélyeket – írta a Profit.ro román hírportál.

A kínaiak eddig már több országot is kikosaraztak. Egyrészt saját kormányuk ajánlásai miatt, Peking ugyanis meg akarja büntetni azokat, akik támogatták az EU és Kína közötti vámokat. Másrészt olyan helyszínt akarnak választani, ahol nem kell túlságosan magas béreket fizetniük. A fenti okok miatt Németország szinte biztosan nem lesz befutó. Törökországot több okból is előnyben részesítették, többek között tökéletes elhelyezkedése miatt Európa és Ázsia között, valamint az EU-val kötött vámuniója okán is. Kelet-Európában a GWM korábban Bulgáriában rendelkezett egy kisebb gyárral, de nem tudta kihasználni az ország nyújtotta költségelőnyöket. Ugyanakkor még az sem kizárt, hogy a vállalat visszatér oda.

A Profit.ro szerint jó esély van arra is, hogy a GWM a BYD-hez hasonlóan Magyarországot is választja, amely ideális kompromisszumot jelent a költségek és a pozicionálás között. Szlovákia szintén jó eredményekkel rendelkezik az autóipar terén, hiszen több autógyártó márkának is működik gyára északi szomszédunknál.