Az Europion és a BePRO országosan reprezentatív kutatás szerint minden második magyarból rossz érzést vált ki a cégtáblák és logók okozta rendezetlen utcakép, sokukat pedig kifejezetten bosszantja. Különösen a fiatalok és a diplomások érzékenyek az így kialakult, szedett-vedett városi környezetre. A nem egységes arculatú üzleteket leginkább igénytelennek, szakszerűtlennek, kevésbé megbízhatónak tartják a válaszadók, és alacsonyabb minőségű termékeket, szolgáltatásokat társítanak hozzájuk. A városokban és a kisebb települések utcáin kialakult vizuális káosz tehát nem pusztán ízlésvita, mivel az üzletmenetet, sőt az ingatlanok értékét befolyásoló tényezővé vált.

Mindannyian ráfizetünk a szedett-vedett utcaképre / Fotó: Travellaggio / Shutterstock (Képünk illusztráció)

Utcakép – mennyi múlik a rendezettségén?

A kutatásban megkérdezett lakosok kétharmada úgy véli, hogy egy egységes, igényes utcakép legalább 10 százalékkal emeli a környék értékét – ideértve a lakásárakat és a boltok forgalmát is. Minden negyedik válaszadó szerint ez az előny akár a 20 százalékot is elérheti. A becsléseik alapján tehát egyes városrészek számára ez milliárdos nagyságrendű veszteséget vagy nyereséget jelenthet – attól függően, hogy kaotikus vagy tudatosan rendezett a környezet. Ezt erősíti meg, hogy a válaszadók szerint az egységesebb városi arculat esztétikusabb környezetet teremt, javítja a lakók komfortérzetét, vonzóbbá teszi a környéket a befektetők és vállalkozások számára, és növeli a turisztikai vonzerőt. Ha mindezt elfogadjuk, akkor ma Magyarországon látványosan sok pénzt hagyunk az utcán, amit könnyen orvosolni lehetne minimális erőfeszítéssel.

Jó példák már vannak – kérdés, lesz-e belőlük norma

Szerencsére az elmúlt években több budapesti fejlesztés is felismerte, hogy a rendezett vizuális környezet versenyképességi tényező, amelyből lehet inspirációt meríteni. A Hegyvidéken arculati kézikönyv alapján egységesítették egy üzletsor kinézetét és feliratait; a BudaParton a modern építészethez igazodó, visszafogott signage-rendszer védi a lakó- és irodapark nívóját; a Westend ételudvarában pedig szabályozták a feliratok méretét, színeit, kialakítását, hogy a hazai és nemzetközi márkák azonosan magas minőséget képviseljenek vizuálisan is. A nemzetközi nagyvállalatok ugyancsak jó példával járnak elöl, hiszen az Egyesült Államokban, illetve Nyugat-Európában már kitapasztalták az egységes arculatban rejlő üzleti előnyöket. Ennek köszönhetően a globális cégek otthonának számító Váci úton is számos igényesen kialakított irodafelirattal találkozhatunk.