Románia elnöke a nemzeti ünnepükön kapott őszinteségi rohamot: "Korruptak vagyunk" – mindenkit megdöbbentett Nicusor Dan

Ritkaságszámba megy, hogy egy államfő egy ország nemzeti ünnepét arra használja fel, hogy lekorruptozza hazáját, ám hétfőn Nicusor Dan román elnök mégis ezt tette ünnepi beszédében.

Románia elnöke, Nicusor Dan megdöbbentő beszédet mondott/Fotó: AFP

A román elnök szerint bár történt előrelépés, a közvélemény jogosan háborodik fel, ha korrupt emberek tartanak erkölcsi prédikációt a televízióban.

Románia egy korrupt ország és a románoknak igaza van, amikor azt mondják, hogy nem látják az állami akaratot a korrupció elleni harcra

– fogalmazott Dan, aki szerint ezzel együtt is Románia már nem annyira korrupt, mint volt 20 éve. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a korrupció visszatartotta az országot, mely sokkal messzebb is juthatott volna és akkor ma az emberek jobban élnének. A TVP World összefoglalója szerint Dan ezután arra is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy az elmúlt hónapokban nem láttak korrupciót az állam csúcsán.

Románia jobb hely lenne a korrupció nélkül

Dan azonban itt nem fejezte be kritikáit és a közszolgáltatások sanyarú állapotát taglalta, a gyenge vagy nagyon gyenge oktatástól az egészségügyig, ami nagyon messze van attól, ahol a jelenlegi finanszírozás mellett lehetne. Azonban a jó dolgok kapcsán kiemelte az Európai Unió RRF-forrásaiból épülő kórházakat vagy épp azt, hogy hála a fejlődő magánszektornak, az ország GDP-je megduplázódott az elmúlt 10 évben. Ugyancsak sikerként értékelte, hogy Románia képes volt tartani az OECD-csatlakozás menetrendjét, így az ország jövőre a szervezet tagja lesz.

A tavalyi év végén megsemmisített elnökválasztásra is kitért a román elnök, aki szerint a rendkívüli lépést a megerősített orosz beavatkozás indokolta, valamint az, hogy már évtizede tart a dezinformációs kampány, és nem csak Romániában, de szerte Oroszországban. Elismerte azt is, hogy a részletes jelentés a mai napig nem hozták nyilvánosságra.

Románia Európai Uniós tagsága kapcsán Dan kiemelte a 100 milliárd eurónyi uniós forrást, amit Románia kapott, ám kritizálta a schengeni csatlakozás lassúságát a közösség részéről.