Románia elnöke a nemzeti ünnepükön kapott őszinteségi rohamot: "Korruptak vagyunk" – mindenkit megdöbbentett Nicusor Dan
Ritkaságszámba megy, hogy egy államfő egy ország nemzeti ünnepét arra használja fel, hogy lekorruptozza hazáját, ám hétfőn Nicusor Dan román elnök mégis ezt tette ünnepi beszédében.
A román elnök szerint bár történt előrelépés, a közvélemény jogosan háborodik fel, ha korrupt emberek tartanak erkölcsi prédikációt a televízióban.
Románia egy korrupt ország és a románoknak igaza van, amikor azt mondják, hogy nem látják az állami akaratot a korrupció elleni harcra
– fogalmazott Dan, aki szerint ezzel együtt is Románia már nem annyira korrupt, mint volt 20 éve. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a korrupció visszatartotta az országot, mely sokkal messzebb is juthatott volna és akkor ma az emberek jobban élnének. A TVP World összefoglalója szerint Dan ezután arra is felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy az elmúlt hónapokban nem láttak korrupciót az állam csúcsán.
Románia jobb hely lenne a korrupció nélkül
Dan azonban itt nem fejezte be kritikáit és a közszolgáltatások sanyarú állapotát taglalta, a gyenge vagy nagyon gyenge oktatástól az egészségügyig, ami nagyon messze van attól, ahol a jelenlegi finanszírozás mellett lehetne. Azonban a jó dolgok kapcsán kiemelte az Európai Unió RRF-forrásaiból épülő kórházakat vagy épp azt, hogy hála a fejlődő magánszektornak, az ország GDP-je megduplázódott az elmúlt 10 évben. Ugyancsak sikerként értékelte, hogy Románia képes volt tartani az OECD-csatlakozás menetrendjét, így az ország jövőre a szervezet tagja lesz.
A tavalyi év végén megsemmisített elnökválasztásra is kitért a román elnök, aki szerint a rendkívüli lépést a megerősített orosz beavatkozás indokolta, valamint az, hogy már évtizede tart a dezinformációs kampány, és nem csak Romániában, de szerte Oroszországban. Elismerte azt is, hogy a részletes jelentés a mai napig nem hozták nyilvánosságra.
Románia Európai Uniós tagsága kapcsán Dan kiemelte a 100 milliárd eurónyi uniós forrást, amit Románia kapott, ám kritizálta a schengeni csatlakozás lassúságát a közösség részéről.
A belpolitikai hangzavarral szemben a román államfő a hangerő levételét és a nyugalom fontosságát hangsúlyozta és arra kérte a románokat, hogy őrizzék meg hitüket az országban a jövő generáció kedvéért.