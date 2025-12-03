Elbukott Európa szupervonata: új korszaknak hirdették, most elismerték, hogy életképtelen – megint a németek jártak pórul

Váratlan fordulat történt a járműpiacon. Az évtizedek óta az európai vasúti innováció éllovasának számító Alstom kedden bejelentette, hogy határozatlan ideig szünetelteti a hidrogénvonatok fejlesztését. Bár a korábban megrendelt hidrogénvonatok szállítását még teljesíti a cég, azonban a fejlesztéseket leállította.

Az Alstom határozatlan ideig szünetelteti a hidrogénvonatok fejlesztését / Fotó: Sander van der Werf / Shutterstock

Az Indóház Online közlekedési portál értesülései szerint a bejelentés összefügg azzal, hogy Franciaország visszavonta az állami társfinanszírozást, amely egy úgynevezett „közös európai érdeket szolgáló, fontos beruházáshoz” (IPCEI) kapcsolódott. Az Alstom közleménye szerint a döntés nem jár elbocsátásokkal, a hidrogéntechnológiával foglalkozó dolgozókat más projektekhez csoportosítja át.

A mögöttünk hagyott évtizedben a hidrogénüzemet a nem villamosított regionális útvonalak dekarbonizációjának egyik komoly alternatívájának gondolták, mivel nem szükséges hozzá a felsővezeték költséges kiépítése. A megoldás vonzónak tűnt, hiszen a dízelüzemet anélkül lehet kiváltani, hogy felsővezetéket kelljen kiépíteni. Ha a hidrogént elfogadható áron, megújuló villamosenergia-feleslegből lehetne előállítani, tiszta és észszerű árú ellátási láncban szállítani, az utántöltés pedig egyszerű, a dízelkutakhoz hasonló megbízhatóságú állomásoknál történne, akkor komolyabb átalakítások nélkül lehetne korszerűsíteni a regionális vasúti személyszállítást.

A hidrogénvonatok korszakának vége?

A valós tapasztalatok azonban borúsabb képet mutatnak. Bár a németországi Alsó-Szászország tartományban forgalomba állított iLinteket az első teljesen hidrogénhajtású regionális vonatokként reklámozták, a hosszú távú üzemeltetés nem várt problémákat hozott elő.

A hidrogénellátási láncokban időnként nehézségek akadtak, így néhány dízelvonatot is készenlétben kellett tartani.

Az üzemanyagcellás rendszerek igazításokat és csereciklusokat igényeltek,

emiatt leállásokat okoztak, és a tizennégy szerelvényből jelenleg csak négy közlekedik, a többit dízelekkel pótolják.

Az Alstom kihívásokkal küzd a Cummins üzemanyagcelláinak beszerzése terén, mivel a cellákhoz szükséges platinacsoportfémek ellátási gondjai miatt. Bár a Cummins még nem vonult ki a hidrogénüzemanyagcella-piacról, az év elején 312 millió dollárt (mintegy 102 milliárd forintot) írt le veszteségként és stratégiai felülvizsgálatot indított el a szegmensben való részvételével kapcsolatosan.