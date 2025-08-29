Elképesztő beruházás: ezer új munkahelyet hoz létre egy 1500 fős magyarok lakta faluban egy cseh befektető – nincs még egy ilyen település

A cseh BHM Group már több logisztikai park létrehozásánál jelen volt az egyházkarcsai ipari park területén, ezúttal közel kilenchektáros területen, egy 50 millió eurós befektetés keretében épít fel logisztikai csarnokokat. Az alapkőletételen többek között két miniszter is képviselte Szlovákia kormányát — írja a ma7.

A cseh befektetés ünnepélyes alapkőletétele Egyházkarcsán / Fotó: Lacza Gergely

Befektetés, ami ezreknek ad munkát

Az alapkőletételen megjelenteket Mórocz Péter, Egyházkarcsa polgármestere köszöntötte, aki kifejtette, hogy a cseh befektető a helyszínen már 9 és fél hektárnyi területen három logisztikai parkot üzemeltet, így a tervek szerint másfél év múlva elkészülő létesítményekkel lényegében megkétszerezi területeit.

A polgármester az alapkőletételt a stabilitás, az új kezdet, a remény és az együttműködés szimbólumának nevezte. Az ipari park iránti komoly érdeklődés motiválja a terület vezetését további beruházásokra, ami kulcsfontosságú a környék gazdaságának növekedése és polgárok életszínvonalának javítása szempontjából. Kifejtette, hogy a 20 éve működő egyházkarcsai ipari park nagyjából 4000 munkavállalót foglalkoztat, világhírű cégeknek és vállalatoknak biztosít működési helyszínt.

A BHM Group a helyszínen további két csarnokot létesít, 55, illetve 16 ezer négyzerméternyi területen.

Önkormányzati támogatások

A munkaadók megfelelő feltételeket teremtenek az alkalmazottak számára, és további jó hír, hogy a beruházásokat a szigorú környezetvédelmi előírásoknak megfelelően hajtják végre, természetbarát anyagok felhasználásával. A polgármester hangsúlyozta a helyi önkormányzat működésének fontosságát, amely továbbra is aktívan támogatja azokat a kezdeményezéseket, amelyek hozzájárulnak a régió gazdasági növekedéséhez és az életkörülmények javításához.

Az ipari park határában lévő 63-as út karcsai úti kereszteződését a közeljövőben körforgalommá alakítják át, amivel a biztonságot és a zavartalan közlekedést biztosítják. A polgármester elárulta, hogy az ipari park hamarosan üzlethelyiségekkel is bővül, így a szolgáltatások közelebb kerülnek az emberekhez.