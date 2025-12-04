Moldova az Európai Unióval és az Egyesült Államokkal együttműködve dolgozik azon a terven, amely az el nem ismert Dnyeszteren túli terület (Transznyisztria) reintegrációját célozza. A terv részleteit egyelőre nem hozzák nyilvánosságra.

Transznyisztria: vitatott terület, igazi feszültséggóccá válhat / Fotó: AFP

A Pravda szerint ezt Valeriu Chiveri, a reintegrációért felelős miniszterelnök-helyettes jelentette be.

A miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy a moldovai kormány az EU és az USA közreműködésével egy reintegrációs stratégiát, illetve „útitervet” készít elő.

Valóban aktívan dolgozunk egy reintegrációs stratégián, vagy más néven »útiterven«. De ahogy önök is értik, az ilyen érzékeny kérdések körültekintést igényelnek. Olyan lépéseket kell kidolgoznunk, amelyek idővel eredményt hoznak. Nem beszélhetünk valós időben a terv minden lépéséről, mert az árthat a folyamatnak

– mondta Valeriu Chiveri. Hozzátette, hogy a kidolgozott tervet „a megfelelő pillanatban” nyilvánosságra hozzák.

Brutális feszültséggóc jöhet létre

Miközben Moldova európai uniós csatlakozása több európai vezető támogatását élvezi, az oroszok is növelnék befolyásukat a területen. Moldova függetlenségi napjának alkalmából tett látogatásán közös sajtótájékoztatót tartott a német kancellár Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Emmanuel Macron francia elnökkel, valamint Maia Sandu moldovai államfővel, ahol elhangzott:

Nyitva áll az Európai Unió ajtaja.

Mindhárom európai uniós tagország vezetője technikai és diplomáciai támogatást ígért a chisinaui vezetésnek. „Nagyon jól tudjuk, Moldova mennyire szenved Oroszország Ukrajna elleni agressziójától” – fogalmazott Merz. Azt mondta, hogy Moldova földrajzi és történelmi értelemben is Európa része, egyben méltatta „a határozott és sikeres” reformokat az európai integráció útján.

Ugyanakkor a keleti Transznyisztria napjainkban is teljes orosz befolyás alatt áll: amellett, hogy

Transznyisztria Ukrajnába beolvasztva a Szovjetunió része volt, a Csongrád-Csanád vármegyényi terület függetlenségét erős orosz segítséggel 1990. szeptember 2-án nyilvánította ki,

az erről szóló sikeres népszavazás után. A Moldovával folytatott rövid háború után, az 1992. július 21-én aláírt békekötés értelmében a moldáv hatóságoknak nincs semmilyen beleszólásuk a terület politikájába. Hivatalosan azonban Moldovához tartozik, egyetlen ENSZ-tagország sem ismeri el önállóságát. Szinte kizárt, hogy a Oroszország „lemondana” a területről, és hagyná, hogy Transznyisztria Moldovával együtt az Európai Unió felé közeledjen. Érdemes felidézni, hogy a Kreml – saját, hivatalos indoklása szerint – az ukrajnai háborút is azért indította el, mert Zelenszkij a Nyugathoz és a NATO-hoz közeledett.