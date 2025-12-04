Épphogy magához tér az autópiac, máris agyoncsapná a Tisza áfaemelése

Az épp magára találó autópiac szolid növekedését törné le az 1600 köbcentinél nagyobb hengerűrtartalmú autók és azok alkatrészei áfájának megemelése. A Tisza Párt számára készített baloldali megszorítócsomag elkészítésénél az ész nélküli sarcolás felülírhatta a racionalitást, hiszen az említett motormérettel rendelkező autók jellemzően az átlag magyar családok mobilitást biztosítják, és nagyrészt közel sem a luxuskategóriába tartoznak.

A baloldali megszorítócsomag hatására növekedne a hazai autópark átlagéletkora is. / Fotó: Németh András Péter

A baloldali megszorítócsomag padlóra küldené az éledező autópiacot

Az idei évben november végéig 117 510 új autó került forgalomba, ami 7,1 százalékkal több, mint a 2024-es időszakban, és 17,8 százalékkal haladja meg a 2023-as értéket a Carinfo összesítése szerint. A kishaszonjárművek esetében a kumulált adat 21 238 darab, ami 6,4 százalékos csökkenés 2024-hez képest, viszont 11,1 százalékos növekedés a 2023-as bázishoz mérten.

Ami a többi kategóriát illeti: összesen 784 új busz került forgalomba, ami 97 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, illetve 4611 darab nagyhaszonjárműre került rendszám, ami 5,4 százalékos csökkenés a tavalyi időszakhoz képest, és közel 20 százalékos visszaesés a 2023-as adatokhoz viszonyítva. A január-novemberi időszakban 7081 motorkerékpár találta meg új gazdáját ami 4,9 százalékkal kevesebb, mint tavaly, ugyanakkor 11,5 százalékkal magasabb, mint 2023-ban. Az említett szegmenseket együttvéve 151 224 új járművet helyeztek forgalomba hazánkban az év első tizenegy hónapjában, amely

4,2 százalékos növekedés 2024-hez képest, és

14,7 százalékkal több, mint 2023 azonos időszakában.

A számadatokból az látszik, hogy épphogy csak kezd magához térni a hazai autópiac az orosz-ukrán konfliktus okozta sokkból. Azonban már most borítékolható, hogy ezt a visszafogott növekedést is agyoncsapná, ha bekövetkezne a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagban felvázolt autókra és azok alkatrészeire kivetni tervezett áfaemelés.

Az alkatrészek ára is megemelkedne

A javaslatban leírtak szerint 32 százalékra emelnék az 1600 köbcenti feletti gépjárművek árának áfatartalmát. Noha a megszorítócsomag szerzői az ekkora hengerűrtartalmú autókat már a luxuskategóriába utalják, ám a gyakorlatban az átlagos családi autók ekkora vagy nagyobb lökettérfogattal rendelkeznek, így a sarc a magyar családok igen jelentős részét érintené.