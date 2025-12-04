Deviza
EUR/HUF381.1 +0.08% USD/HUF326.69 +0.07% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF408 -0.04% PLN/HUF90.11 -0.02% RON/HUF74.83 +0.05% CZK/HUF15.79 0% EUR/HUF381.1 +0.08% USD/HUF326.69 +0.07% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF408 -0.04% PLN/HUF90.11 -0.02% RON/HUF74.83 +0.05% CZK/HUF15.79 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Tisza Párt
baloldali megszorítócsomag
áfaemelés
autópiac

Épphogy magához tér az autópiac, máris agyoncsapná a Tisza áfaemelése

Jelentős veszteségeket könyvelhetnének el az autókereskedők, lassabban cserélődne a hazai autópark, növekedne az autók átlagéletkora. Csak néhány következmény azok közül, amiket a Tisza Párt számára készített baloldali megszorítócsomagból kiolvasható áfaemelés okozna. Lapunk összegyűjtötte, hogy milyen várt és nem várt következményei lennének az autókat és azok alkatrészeit célzó áfaemelésnek.
VG
2025.12.04, 08:15

Az épp magára találó autópiac szolid növekedését törné le az 1600 köbcentinél nagyobb hengerűrtartalmú autók és azok alkatrészei áfájának megemelése. A Tisza Párt számára készített baloldali megszorítócsomag elkészítésénél az ész nélküli sarcolás felülírhatta a racionalitást, hiszen az említett motormérettel rendelkező autók jellemzően az átlag magyar családok mobilitást biztosítják, és nagyrészt közel sem a luxuskategóriába tartoznak.

M3 autópálya-04, baloldali megszorítócsomag
A baloldali megszorítócsomag hatására növekedne a hazai autópark átlagéletkora is. / Fotó: Németh András Péter

A baloldali megszorítócsomag padlóra küldené az éledező autópiacot

Az idei évben november végéig 117 510 új autó került forgalomba, ami 7,1 százalékkal több, mint a 2024-es időszakban, és 17,8 százalékkal haladja meg a 2023-as értéket a Carinfo összesítése szerint. A kishaszonjárművek esetében a kumulált adat 21 238 darab, ami 6,4 százalékos csökkenés 2024-hez képest, viszont 11,1 százalékos növekedés a 2023-as bázishoz mérten.

Ami a többi kategóriát illeti: összesen 784 új busz került forgalomba, ami 97 százalékos növekedést jelent 2024-hez képest, illetve 4611 darab nagyhaszonjárműre került rendszám, ami 5,4 százalékos csökkenés a tavalyi időszakhoz képest, és közel 20 százalékos visszaesés a 2023-as adatokhoz viszonyítva. A január-novemberi időszakban 7081 motorkerékpár találta meg új gazdáját ami 4,9 százalékkal kevesebb, mint tavaly, ugyanakkor 11,5 százalékkal magasabb, mint 2023-ban. Az említett szegmenseket együttvéve 151 224 új járművet helyeztek forgalomba hazánkban az év első tizenegy hónapjában, amely

  • 4,2 százalékos növekedés 2024-hez képest, és
  • 14,7 százalékkal több, mint 2023 azonos időszakában.

A számadatokból az látszik, hogy épphogy csak kezd magához térni a hazai autópiac az orosz-ukrán konfliktus okozta sokkból. Azonban már most borítékolható, hogy ezt a visszafogott növekedést is agyoncsapná, ha bekövetkezne a Tisza Pártnak készült baloldali megszorítócsomagban felvázolt autókra és azok alkatrészeire kivetni tervezett áfaemelés.

Az alkatrészek ára is megemelkedne

A javaslatban leírtak szerint 32 százalékra emelnék az 1600 köbcenti feletti gépjárművek árának áfatartalmát. Noha a megszorítócsomag szerzői az ekkora hengerűrtartalmú autókat már a luxuskategóriába utalják, ám a gyakorlatban az átlagos családi autók ekkora vagy nagyobb lökettérfogattal rendelkeznek, így a sarc a magyar családok igen jelentős részét érintené.

Érdekes ‒ de sokkal inkább elszomorító ‒ részlete a vonatkozó tervezetnek, hogy az említett autók alkatrészeire is ugyanilyen mértékű áfaemelés vonatkozna, vagyis a használt autók karbantartásának költsége is jelentősen növekedne. A hazai utakon futó gépkocsik átlagéletkora idén júniusban meghaladta a 16 évet, így igen sokaknak kellene mélyebben a zsebükbe nyúlniuk egy-egy javíttatás alkalmával. 

Az áfaemelés miatt jelentős bevételkiesést könyvelhetnének el az autókereskedők is, és a szűkülő piac miatt valószínűleg kénytelenek lennének munkavállalóktól is megválni.

 A csökkenő új autóeladások miatt nyilván növekedne a hazai utakon futó gépkocsik átlagéletkora is.

Megnyúlna a karbantartási ciklus hossza, növekedne a balesetveszélyes járművek száma

A szerzők nyilván nem kalkuláltak vele, de biztosan bekövetkező további negatív hatása lenne az áfaemelésnek, hogy az elmaradó új autóvásárlások miatt emelkedne a hazai járműpark átlag életkora is. Nem várt következményként a karbantartási ciklusok hossza is valószínűsíthetően megnövekedne, illetve bizonyos javítási munkálatokat csak hosszabb idő után végeztetnének el az autósok, mint jelenleg. Ez a közlekedésbiztonság romlását is óhatatlanul maga után vonná.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu