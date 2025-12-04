Deviza
Orbán Viktor
kormány
minimálbér-emelés
Orbán Viktor

Minimálbér: hosszú idő után végre itt a megállapodás , Orbán Viktor bejelentést tett – „ez a munkaalapú társadalom sikere"

Hosszú hónapok tárgyalásait követően megszületett a megállapodás a munkaadók és a munkavállalók között: jövőre a minimálbért 11 százalékkal, a garantált bérminimumot pedig 7 százalékkal emeli a kormány. Orbán Viktor miniszterelnök a megegyezést a munkaalapú társadalom sikereként írta le.
VG
2025.12.04., 10:14
Fotó: Mediaworks

Mi azt valljuk, hogy a gazdaságot fejleszteni, a béreket emelni, az adókat csökkenteni kell – mondta a minimálbért és a garantált bérmimimum megemelését bejelentő sajtótájékoztatón Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő felhívta a figyelmet, hogy január 1-jétől összesen 700 ezer család jövedelme nő biztosan.

Orbán Viktor
Fontos megállapodást írt alá Orbán Viktor a munkaadókkal és a munkavállalókkal / Fotó: Csudai Sándor / Mediaworks

Orbán Viktor gratulált azoknak, akik tető alá hozták a megállapodást. Mint mondta, örömmel hirdeti ki a kormány a megállapodást, és teszi oda aláírását,

mert attól a nagy tervtől, ami a mi lépéseinket másfél évtizede vezeti, ez a megállapodás nem tér el. Nekünk az a nagy tervünk, hogy Magyarország munkaalapú társadalom legyen

– hívta fel a figyelmet a miniszterelnök. Mint mondta, miután elvesztettük a természeti erőforrásainkat, ez az ország csak abból tud megélni, amit az izomerejével vagy a szellemi képességeivel létrehoz. A magát jólétinek nevező, de valójában segélyalapú társadalmakat nem tudják követni, de azt vállalják, ha teljes a foglalkoztatás, mindenki vállalja a munkát, van életszínvonal-emelkedés.

Orbán Viktor szerint kell egy olyan gazdaságpolitika, amely a munkahelyeket helyezi az első helyre, azt a célt tűzte ki, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhasson. Ez nem áll rosszul: 2010-hez képest 1 millióval több ember dolgozik, lényegében a teljes foglalkoztatás állapotában van az ország, és ma már a munkaerő hiánya jelentősebb kihívás, mint a munkanélküliség. Kiemelte, hogy 65 ezer betöltetlen álláshely van, 35 ezer engedélyt adnak ki vendégmunkásoknak.

A minimálbér 2026. január 1-jével a jelenlegi 290 800 forintról 11 százalékkal, bruttó 322 800 forintra, a szakmunkás-bérminimum pedig az idei 348 800 forintról 7 százalékkal, bruttó 373 200 ezer forintra emelkedik

– jelentette be a kormányfő.

Kiemelte: ez egy nagyon komoly vállalás, amihez a kormány egy 11 pontos adócsökkentési programmal járult hozzá, amelynek következtében 90 milliárd forinttal csökkennek a kkv-k adóterhei. A miniszterelnök elmondta azt is, hogy a háború blokkolja a gazdasági növekedést.

Volt előzménye Orbán Viktor bejelentésének

Ahogy azt korábban megírtuk, hogy megállapodás született a 2026-os minimálbérről és garantált bérminimumról. A munkaadók és a szakszervezetek korábban találkoztak a foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkárnál, Czomba Sándornál, ahol hivatalosan is elfogadták a napokban már körvonalazódó kompromisszumos javaslatot.

A minimálbér újratárgyalására nagy szükség volt, mert hiába kötöttek tavaly hároméves bérmegállapodást

  • a munkaadók
  • és a szakszervezetek,

már tavasszal világossá vált, hogy a megállapodás fenntarthatatlan. A háború okozta gyengébb gazdasági növekedés és magasabb infláció miatt ugyanis a makropálya is gyökeresen megváltozott, emiatt a vállalkozók is kényelmetlen helyzetbe kerültek. 

Zs. Szőke Zoltán, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnöke örömét fejezte ki a megállapodással kapcsolatban. Mint mondta, azért fontos, hogy év vége előtt megszületett ez a megállapodás, mert így könnyebben tudnak tervezni jövő a munkaadók és a munkavállalók.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke kiemelte, hogy a megegyezést egy hosszú ideig tartó, valódi, érdemi vita előzte meg. Célkitűzésük, hogy a minimálbért keresők is meg tudjanak élni.

Cikkünk frissül.

