üzlet
MERE
márka
diszkontlánc

Máris lerohanták a magyarok az első orosz boltot, nem véletlen a kígyózó sor: rég nem láttunk ilyen alacsony árakat – videó

Az orosz hátterű diszkontlánc december 3-án nyitotta meg első üzletét. Mere helyet Basket Plus néven nyitotta meg a kapuit Budapesten.
VG
2025.12.04., 09:06

Megnyitott a magyar Mere, a raktárhangulatú üzlet a XVIII. kerületi Besence utcában található. Az alacsony árairól és fapados működéséről ismert, orosz hátterű cégről már tavaly óta keringtek hírek, de a nyitás időpontja mindig csúszott. 

mere Máris lerohanták a magyarok az első Basket plusz boltot
Máris lerohanták a magyarok az első Basket Plus-boltot / Fotó: TikTok / besence1

Végül december 3-án nyitotta meg kapuját az első magyarországi egység Basket Plus Diszkont Áruház néven. 

A Mere modellje arról híres, hogy szinte mindent árul, 

az élelmiszertől az alkoholig, a játékoktól a műszaki cikkekig. Amit érdemes figyelni az első napokban: az akciós árak és az árukészlet gyorsan változhatnak: mivel raklapos rendszerben dolgoznak, előfordulhat, hogy ami ma elérhető, holnap már nem. A kínálat kezdetben lehet, hogy korlátozott. A Mere minden bizonnyal

  • jóval olcsóbb alapvető termékeket,
  • minimális marketing- és csomagolási költséggel,
  • gyártói márkák helyett sajátos, kevésbé ismert európai márkákat,
  • nagy kiszereléseket, 
  • szezonális és alkalmanként „egy raklapnyi véletlen terméket” kínál.
    Az üzlet nyitvatartása pedig a Google Térkép és az eddigi bejegyzések alapján hétfő–vasárnap: 9:00–21:00 lesz.  

Egy friss TiTok-videó szerint 

egy kilenckilós mosószer 3352 forintba kerül, a 24 tekercses, 4 rétegű WC-papír 1500 forint, a 600 grammos majonéz 300 forint, a több mint 400 grammos macskaeledel pedig 228 forintba kerül.

Már novemberben nyitottak volna 

Az orosz hátterű diszkontlánc magyarországi megjelenéséről először 2024 áprilisában lehetett értesülni, az azóta eltelt időszak fejleményeiről a Világgazdaság beszámolt. Most úgy tűnik, küszöbön az első bolt megnyitása.  

Az is valószínűsíthető, hogy az első Mere/Basket Plus megnyitását hamarosan újabb üzletek nyitása követi, legalábbis erre utal, hogy a brand szerbiai honlapján magyarországi áruháznyitásokról van szó.

@besence1 Szuper ajánlatok😍 #nekedbe #basketplusz #olcso #bevasarlas #haul ♬ original sound - besence1

