Csaknem 8 ezer adózót fenyeget a kataalanyiság megszűnése 100 ezer forintot elérő nettó adótartozás miatt. Nekik december 4-én és 5-én figyelmeztető levelet küld a NAV: ha még időben rendezik adószámlájukat, jövőre is katázhatnak.

Figyelmeztet a NAV: könnyen megszűnhet a kataalanyiság – elárulták, mit kell tenni, de nem árt sietni / Fotó: Székelyhidi Balázs

A kisadózó vállalkozások tételes adója, vagyis a kata szabályai szerint megszűnik az adóalanyisága annak, aki az év utolsó napján 100 ezer forintot meghaladó nettó adótartozással rendelkezik. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) most egyenként, levélben keresi meg azokat az ügyfeleit, akik 2025. november 30-án nem teljesítik ezt a feltételt, azaz túllépték a 100 ezer forintos határt. Fontos, hogy

a tartozásba a 2025. december 31-ig még esedékessé váló tételeket is bele kell számolni.

Aki tehát levelet kap a hivataltól, vagy tudja, hogy mínuszban van, mindenképp ellenőrizze adószámláját, és rendezze elmaradásait, hogy jövőre is élvezhesse a kata előnyeit. Az adószámla néhány kattintással elérhető a NAV Ügyfélportálján, ahol a tartozás online, bankkártyával be is fizethető. Akinek gondot jelent a tartozás rendezése, fizetési kedvezményt is kérhet, ha a NAV pozitívan bírálja el, a kérelmező katás maradhat.

A NAV a megtett intézkedésekről nem vár visszajelzést, a tartozás rendezéséről rendszereiből értesül, és a kataalanyiság változatlanul fennmarad. Ha azonban 2025. december 31-én a nettó adótartozás meghaladja a 100 ezer forintot, határozatban szünteti meg az érintettek kataalanyiságát.

A Tisza javaslata szerint megszűnne a kata is

A Tisza megszorítócsomagjának legsúlyosabb eleme a plusz 14 százalékos új munkáltatói teher, amit minden vállalkozásra kivetnének, öt új kötelező járulék formájában. Nem túlzás azt állítani, hogy ez térdre kényszerítené azokat a mikrovállalkozásokat, amelyek egy-két embert foglalkoztatnak – különösen a szolgáltató szektorban, ahol a bevétel jelentős részét a bérköltség viszi el.

Ez azonban még csak a kezdet, hiszen a Tisza javaslata szerint megszüntetnék a kisadózó vállalkozások tételes adóját, a katát is.

Ez több tízezer vállalkozót érintene: fodrászokat, kozmetikusokat, szerelőket, taxisokat, fotósokat, edzőket, masszőröket. Ők elveszítenék a kiszámítható, fix adózásukat, és magasabb terhekkel, több adminisztrációval néznének szembe. A szépségiparban, vendéglátásban és a kreatív szakmákban ez tömeges bezárásokat okozhatna.