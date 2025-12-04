Expornócsászár csapna le a Lukoilra – elvi okokra hivatkozik és nagyon titokzatos –, most kiderül, mit lép az orosz óriás
Újabb kérő jelent meg a Lukoil külföldi érdekeltségei körül, hiszen az amerikai pénzügyminisztérium felé a felnőtt tartalmairól ismert Pornhubot üzemeltető MindGeek korábbi tulajdonosa, az osztrák Bernd Bergmair is jelezte érdeklődését a szankcionált eszközök iránt.
A Lukoil eszközeire sokan pályáznak
Az orosz olajipari óriás hazáján kívüli portfóliója számos elemet tartalmaz, melyek után jelentős az érdeklődés, miután az első megoldást, melynek keretében a Gunvor árupiaci óriás vette volna meg az eszközöket, elutasította az amerikai pénzügyminisztérium. A legtöbb érdeklődő az iparágon belülről kerül ki, mint például
az amerikai Exxon, amely az iraki Nyugat-Kurna-2 olajmezőben fennálló Lukoil-részesedésre vetett szemet.
Az újságírókkal csak ügyvédje útján kommunikáló Bergmair ugyanakkor azt nem árulta el, hogy az orosz olajcég mely eszközeit szeretné megszerezni, ahogy azt sem, hogy egyáltalán felvette-e a kapcsolatot a Lukoillal. Az sem világos a Maszol összefoglalója szerint, hogy az osztrák üzletember önállóan vagy egy befektetői csoport részeként licitálna az orosz óriás vagyonelemire.
Azt ugyanakkor közölte, hogy véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a Lukoil International kiváló befektetés lenne, és bárki szerencsésnek érezhetné magát, ha ezeket az eszközöket birtokolhatná, ám elvi okokból nem kommentál potenciális befektetéseket.
Ezért kénytelen megválni külföldi eszközeitől az orosz olajóriás
A Lukoil és a Rosznyefty ellen október 22-én vezetett be szankciókat az Egyesült Államok, melyek november 21-én léptek életbe, ám
az amerikai pénzügyminisztérium december 13-ig adott lehetőséget a külföldi eszközök értékesítésére.
Az Oroszországon kívüli eszközöket birtokló, bécsi székhelyű Lukoil International GmbH Európában több olajfinomítóval rendelkezik, de eszközei között kazahsztáni, üzbég, iraki és mexikói olajmezők, valamint világszerte több száz benzinkút is megtalálható, amelyeket a cég tavalyi jelentése 22 milliárd dollárra értékelt. Bergmair vagyonát 2021-ben a Sunday Times legalább 1,2 milliárd fontra (1,6 milliárd dollár) becsülte
Az orosz olajcég külföldi eszközei számos érdeklődő figyelmét felkeltették, ami nem is csoda, hiszen a cég Oroszországon kívüli olajtermelése mintegy napi félmillió hordót tesz ki, ami számos iparági szereplő számára is érdekes lehet. A vállalat tulajdonában lévő olajfinomítók tulajdonosváltása pedig számos ország számára lehet kulcsfontosságú, ahogy azt a szerb NIS példája is mutatja. A pancsovai finomítót birtokló vállalat többségi tulajdonosa a szintén szankcionált Gazpromnyeft, mely az amerikai intézkedések hatására képtelen kőolajat beszerezni.
Korábban Bacsa György, a Mol csoportszintű stratégiai operáció és üzletfejlesztés ügyvezető igazgatója is jelezte, hogy a Lukoil egyes eszközei a magyar olajvállalat számára is érdekesek lehetnek, de a Molt a NIS lehetséges vevőjeként is hírbe hozták.