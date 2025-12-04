Expornócsászár csapna le a Lukoilra – elvi okokra hivatkozik és nagyon titokzatos –, most kiderül, mit lép az orosz óriás

Újabb kérő jelent meg a Lukoil külföldi érdekeltségei körül, hiszen az amerikai pénzügyminisztérium felé a felnőtt tartalmairól ismert Pornhubot üzemeltető MindGeek korábbi tulajdonosa, az osztrák Bernd Bergmair is jelezte érdeklődését a szankcionált eszközök iránt.

A Lukoil eszközeire sokan pályáznak

Az orosz olajipari óriás hazáján kívüli portfóliója számos elemet tartalmaz, melyek után jelentős az érdeklődés, miután az első megoldást, melynek keretében a Gunvor árupiaci óriás vette volna meg az eszközöket, elutasította az amerikai pénzügyminisztérium. A legtöbb érdeklődő az iparágon belülről kerül ki, mint például

az amerikai Exxon, amely az iraki Nyugat-Kurna-2 olajmezőben fennálló Lukoil-részesedésre vetett szemet.

Az újságírókkal csak ügyvédje útján kommunikáló Bergmair ugyanakkor azt nem árulta el, hogy az orosz olajcég mely eszközeit szeretné megszerezni, ahogy azt sem, hogy egyáltalán felvette-e a kapcsolatot a Lukoillal. Az sem világos a Maszol összefoglalója szerint, hogy az osztrák üzletember önállóan vagy egy befektetői csoport részeként licitálna az orosz óriás vagyonelemire.

Azt ugyanakkor közölte, hogy véleménye szerint nyilvánvaló, hogy a Lukoil International kiváló befektetés lenne, és bárki szerencsésnek érezhetné magát, ha ezeket az eszközöket birtokolhatná, ám elvi okokból nem kommentál potenciális befektetéseket.

Ezért kénytelen megválni külföldi eszközeitől az orosz olajóriás

A Lukoil és a Rosznyefty ellen október 22-én vezetett be szankciókat az Egyesült Államok, melyek november 21-én léptek életbe, ám

az amerikai pénzügyminisztérium december 13-ig adott lehetőséget a külföldi eszközök értékesítésére.

Az Oroszországon kívüli eszközöket birtokló, bécsi székhelyű Lukoil International GmbH Európában több olajfinomítóval rendelkezik, de eszközei között kazahsztáni, üzbég, iraki és mexikói olajmezők, valamint világszerte több száz benzinkút is megtalálható, amelyeket a cég tavalyi jelentése 22 milliárd dollárra értékelt. Bergmair vagyonát 2021-ben a Sunday Times legalább 1,2 milliárd fontra (1,6 milliárd dollár) becsülte