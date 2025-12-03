AI-ügynökök mint kollégák: mi történik, ha csapattársként kezeljük a mesterséges intelligenciát?

A kihívás Magyarországon különösen aktuális. A magyar vállalkozások AI-használata jóval elmarad az uniós átlagtól: 2024-ben mindössze a tíz főnél nagyobb cégek 7,4 százaléka alkalmazott mesterséges intelligenciát, míg az EU egészében 13,5 százalékuk, noha az üzleti vezetők többsége tisztában van azzal, mekkora hatással lehet a cég termelékenységére. Ez az arány azt mutatja, hogy szakadék húzódik meg a technológia iránti általános lelkesedés és az abban rejlő potenciál valódi megértése között. Mindez azonban egyedülálló lehetőséget is kínál: azok a magyar vállalatok, amelyek gyorsan elszánják magukat a cselekvésre, tanulhatnak a nemzetközi példákból, és a generatív AI-t meghaladva továbbléphetnek a következő szintre, az AI-ügynökök (agentic AI) használata felé. Így az AI többé nem egyszerű eszköz lesz, amelyet „be kell vezetni”, hanem egy új „csapattag”, amely képes komplett munkafolyamatokat felügyelni.

AI-ügynökök mint kollégák / Fotó: Unisys

Hogyan dolgoznak az AI-ügynökök az emberek mellett?

A generatív AI működése egyszerű: az ember megad egy kérést vagy utasítást, az AI elemzi az adatokat, majd gyorsan visszaad egy választ. Az AI-ügynökök másként gondolkodnak és működnek. Értelmezik a kontextust, előre meghatározott keretek között önálló döntéseket hoznak, és alkalmazkodnak a változó helyzetekhez. Vagyis nem csupán feladatokat hajtanak végre – hanem döntenek, választanak, mérlegelnek.

A különbség kézzelfogható például az ügyfélszolgálatokon. Míg a generatív AI jellemzően csak továbbítja a hibajegyeket, ha erre kérik, addig egy AI-ügynök felméri a probléma sürgősségét, ellenőrzi a különböző csapatok terheltségét, a megfelelő szakértőhöz irányítja a bonyolultabb eseteket, majd utánköveti, valóban megoldódott-e a feladat. Ezek mind olyan lépések, amelyek döntést, priorizálást és együttműködést igényelnek – vagyis olyasmit, amit egy emberi csapattagtól várnánk.

Az eredmények is alátámasztják ezt: az AI-ügynökökkel dolgozó tíz munkatársból nyolcan arról számolnak be, hogy érezhetően javul csapatuk produktivitása. A partnerség azért működik, mert az AI és az emberek is azt csinálják, amiben a legjobbak. Az AI-ügynökök gyorsan és következetesen hozzák meg azokat a döntéseket, amelyekhez egyértelmű szabályok és paraméterek adottak. Az emberi figyelem és tapasztalat pedig ott szükséges, ahol értelmezni kell a helyzetet, kezelni kell a kapcsolatokat, vagy olyan döntést hozni, amely kilóg a standard keretekből. Ez jól mutatja: az AI nem kiváltja az embert, hanem kiegészíti.