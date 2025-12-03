Deviza
AI-ügynökök mint kollégák: mi történik, ha csapattársként kezeljük a mesterséges intelligenciát?

A mesterséges intelligencia alapjaiban alakítja át a vállalatok működését: már most is sok szervezet spórol meg rengeteg időt és energiát azzal, hogy automatizálja a rutinfeladatokat. Ez a fajta felhasználás azonban csak az első lépés, a technológiában sokkal nagyobb potenciál rejlik van, és egyre több cégben merül fel a kérdés: mi legyen a következő szint? A választ azt AI-ügynökök jelenthetik, de ezek eredményes bevezetése paradigmaváltást követel a vállalatoktól.
Szerző képe
Chris Bennett
a Unisys globális mesterséges intelligencia és gépi tanulás alelnöke
54 perce
A kihívás Magyarországon különösen aktuális. A magyar vállalkozások AI-használata jóval elmarad az uniós átlagtól: 2024-ben mindössze a tíz főnél nagyobb cégek 7,4 százaléka alkalmazott mesterséges intelligenciát, míg az EU egészében 13,5 százalékuk, noha az üzleti vezetők többsége tisztában van azzal, mekkora hatással lehet a cég termelékenységére. Ez az arány azt mutatja, hogy szakadék húzódik meg a technológia iránti általános lelkesedés és az abban rejlő potenciál valódi megértése között. Mindez azonban egyedülálló lehetőséget is kínál: azok a magyar vállalatok, amelyek gyorsan elszánják magukat a cselekvésre, tanulhatnak a nemzetközi példákból, és a generatív AI-t meghaladva továbbléphetnek a következő szintre, az AI-ügynökök (agentic AI) használata felé. Így az AI többé nem egyszerű eszköz lesz, amelyet „be kell vezetni”, hanem egy új „csapattag”, amely képes komplett munkafolyamatokat felügyelni.

AI-ügynökök
AI-ügynökök mint kollégák / Fotó: Unisys

Hogyan dolgoznak az AI-ügynökök az emberek mellett?

A generatív AI működése egyszerű: az ember megad egy kérést vagy utasítást, az AI elemzi az adatokat, majd gyorsan visszaad egy választ. Az AI-ügynökök másként gondolkodnak és működnek. Értelmezik a kontextust, előre meghatározott keretek között önálló döntéseket hoznak, és alkalmazkodnak a változó helyzetekhez. Vagyis nem csupán feladatokat hajtanak végre – hanem döntenek, választanak, mérlegelnek.

A különbség kézzelfogható például az ügyfélszolgálatokon. Míg a generatív AI jellemzően csak továbbítja a hibajegyeket, ha erre kérik, addig egy AI-ügynök felméri a probléma sürgősségét, ellenőrzi a különböző csapatok terheltségét, a megfelelő szakértőhöz irányítja a bonyolultabb eseteket, majd utánköveti, valóban megoldódott-e a feladat. Ezek mind olyan lépések, amelyek döntést, priorizálást és együttműködést igényelnek – vagyis olyasmit, amit egy emberi csapattagtól várnánk.

Az eredmények is alátámasztják ezt: az AI-ügynökökkel dolgozó tíz munkatársból nyolcan arról számolnak be, hogy érezhetően javul csapatuk produktivitása. A partnerség azért működik, mert az AI és az emberek is azt csinálják, amiben a legjobbak. Az AI-ügynökök gyorsan és következetesen hozzák meg azokat a döntéseket, amelyekhez egyértelmű szabályok és paraméterek adottak. Az emberi figyelem és tapasztalat pedig ott szükséges, ahol értelmezni kell a helyzetet, kezelni kell a kapcsolatokat, vagy olyan döntést hozni, amely kilóg a standard keretekből. Ez jól mutatja: az AI nem kiváltja az embert, hanem kiegészíti.

Mit tehet meg az AI teljesen automatikusan? / Fotó: Unisys

Miért kulcsfontosságúak a világos szerepkörök és a felügyelet?

Ahogy minden új „munkatárs”, az AI-ügynökök is akkor működnek jól, ha egyértelmű korlátok és felelősségi körök között dolgoznak. Ha ezek nincsenek meg, több veszély is fenyeget: következetlen döntéshozatal, megfelelési kockázat, bizalomvesztés. A megoldás azonban nem az AI visszafogása, hanem a keretek pontos rögzítése. Gyakorlatilag ugyanarról van szó, mint amikor egy új kolléga csatlakozik a céghez: pontosan meghatározzuk a munkakörét, azt, hogy milyen döntéseket hozhat meg önállóan, és mikor kell vezetői jóváhagyás. Az AI-ágensek esetében ugyanez a logika működik.

Mit tehet meg az AI teljesen automatikusan? Mikor kötelező emberi kontrollt beépíteni? Mi történjen, ha olyan helyzetbe kerül, amelyre nem volt betanítva? Azok a szervezetek, amelyek ezeket a kérdéseket már a bevezetés előtt tisztázzák, sokkal kevesebb hibával és elakadással találkoznak, és elkerülik, hogy „élesben” kelljen krízishelyzeteket kezelni. A sikeres integrációk – akárcsak a jó onboarding – világos szabályokra épülnek. Dokumentálják a döntési határokat, rögzítik az eszkalációs protokollokat, és olyan monitorozási rendszer működik mögöttük, amely nemcsak azt vizsgálja, hogy az AI elvégzi-e a feladatot, hanem azt is, hogy megfelelő ítélőképességgel teszi-e ezt a saját hatáskörén belül.

Hogyan változik az emberi munka? Több odafigyelés, értelmezés és kommunikáció

Az AI-ügynökök megjelenése természetesen bizonytalanságot is hoz. Bár a dolgozók zöme szívesen működne együtt velük, több mint felük mégis tart attól, hogy ez veszélyezteti az állását. Ezért kulcskérdés a megfelelő kommunikáció: mindenkinek értenie kell, hogy az AI miért kell, és hogyan teheti a saját munkáját értékesebbé.

A külföldi példákból jól látszik: azok a cégek jártak a legjobban, amelyek nem létszámot csökkentettek, hanem a termelékenységet növeltek – a meglévő embereikkel: náluk az AI-ügynök nem helyettesítőként, hanem partnerként lépett be a csapatba, a teljes szervezet kapacitás nőtt.

Azzal, hogy az AI átveheti a nagy volumenű, de jól szabályozható operatív feladatokat, az emberek inkább a stratégiai gondolkodásra, a kontextus értelmezésére és a kapcsolatok kezelésére helyezhetik a hangsúlyt. Ez nem megszünteti a munkaköröket – hanem átformálja őket. Ehhez tudatos vállalati támogatásra van szükség: célzott képzésekre, őszinte kommunikációra a szerepek változásáról, és folyamatos támogatásra. Csak így lehet úgy bevezetni az AI-ügynököket, hogy a munkavállalók motiváltak és elkötelezettek maradjanak.

Mitől működik jól?

Az AI-ügynökökkel való együttműködés nem elmélet: egyre több szervezet szerez valós tapasztalatot róla. A siker kulcsa mindenhol ugyanaz: a folyamatot szervezeti változásként kell kezelni, nem egy egyszerű technológiai telepítésként. Ha AI kerül a csapatba, ugyanazokra van szüksége, mint bármely kollégának: világos feladatkörökre, egyértelmű határokra, meghatározott döntési jogkörökre, rendszeres teljesítménykövetésre és folyamatos fejlesztésre. A technológia már kész. A kérdés az, hogy a vállalatok készen állnak-e felelősen, átgondoltan integrálni. Akik igen, hamar megtapasztalják: az AI-ügynökök nem az emberi munka riválisai. Épp ellenkezőleg – lehetővé teszik, hogy az emberek értékesebb, tartalmasabb munkára koncentráljanak.

Chris Bennett

