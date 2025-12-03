Deviza
Rekordok és jubileumok fűszerezték a novembert a magyar tőzsdén

Miközben a nemzetközi piacok hullámzása sokakat óvatosságra intett, idehaza egészen más hangulat uralkodott. A Budapesti Értéktőzsde novemberben olyan hónapot zárt, amelyre ritkán akad példa. Hogy pontosan mi mozgatta meg a befektetőket és milyen rekordok születtek, az csak a számok mögé nézve derül ki.
Ballagó Dániel
2025.12.03, 09:53
Frissítve: 2025.12.03, 10:36

Erős, fordulatokban gazdag hónapot zárt novemberben a Budapesti Értéktőzsde (BÉT), amely egyszerre hozott új csúcsokat, élénkülő forgalmat és több tőzsdei évfordulót. A befektetői hangulat kedvezően alakult: a BUX index közel került a régóta vágyott 110 ezres határhoz, végül 109 453 ponton zárt, ami 2 százalékos havi erősödést jelent. A rekordzáró érték november 26-án született, 109 827 ponttal – derült ki a Budapesti Értéktőzsde novemberi sajtótájékoztatójából.

Budapesti Értéktőzsde
A Budapesti Értéktőzsde novemberben olyan hónapot zárt, amelyre ritkán akad példa / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Raliremény a világ körül

A nemzetközi piacokon vegyes volt a kép, de különösen az amerikai és más fejlett tőzsdéken optimista év végi várakozások mozgatták a kereskedést. Itthon a harmadik negyedéves gyorsjelentések hoztak érezhető pezsgést, ami az azonnali részvénypiac forgalmában is látszott: a novemberi 437,5 milliárd forintos összforgalom napi átlagban közel 22 milliárd forintot jelentett.

A blue chipek dominálták a novemberi forgalmat

A blue chipek közül továbbra is az OTP maradt a forgalmi lista élén 282,4 milliárd forinttal, mögötte a Richter (52,8 milliárd) és a Mol (46,4 milliárd) követte. A mid-cap szegmensben látványos teljesítményt nyújtott a Goodwill Pharma, amelynek részvényei 107 százalékkal drágultak. A BÉT Xtend piacán a Kermann IT Solutions volt a hónap nyertese, 36,3 százalékos emelkedéssel. A brókercégek versenyét ismét a WOOD & Company vezette 242,2 milliárd forintos havi forgalmával, mögötte a Concorde és az ERSTE sorakozott fel.

Jubileumok és évfordulók tették ünnepivé a hónapot

A komoly számok mellé ünnepi pillanatok is társultak: az OTP Bank, az ALTEO, a CIG Pannónia és a Mol egyaránt csengetéssel emlékeztek meg tőzsdei jelenlétük évfordulójáról. Emellett megjelent a BÉT50 kiadvány jubileumi, tizedik száma is, amely a hazai középvállalatok legfrissebb sikertörténeteit mutatja be. A november így nemcsak erős teljesítményt, hanem a hazai tőkepiac identitását formáló mérföldköveket is hozott.

