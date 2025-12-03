Újabb álomhatárokat ostromol a forint: extra lendülettel kezdett a magyar pénz, közel négy éve volt legutóbb ilyen olcsó a dollár

Lendületesen kezdte a szerdai napot a forint, amely a főbb devizákkal szemben tovább javította pozícióit. Különösen a dollárral szemben erős a hazai fizetőeszköz, amely közel négyéves csúcsra ért a tengerentúli devizával szemben.

Közel négyéves csúcson a forint a dollárral szemben / Fotó: Adriana Iacob / Shutterstock

Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb reggel nyolc óra 15 percig, a keresztárfolyam ezzel 380,4-ig húzódott vissza.

A dollárhoz képest 0,3 százalékkal erősödött a magyar pénz, a váltási árfolyam 326,5 forintig jött vissza. Legutóbb közel négy éve, az orosz–ukrán háború kitörésekor, 2022. február végén volt ilyen erős a hazai fizetősezköz az amerikai pénzzel összevetve.

A Fed decemberi kamatvágását egyre biztosabbnak veszi a piac, miközben a hazai monetáris kondíciók továbbra is szigorúak. Ez a kamatkülönbözeten keresztül változatlanul támogatja a forint erősödését.