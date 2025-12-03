Újabb álomhatárokat ostromol a forint: extra lendülettel kezdett a magyar pénz, közel négy éve volt legutóbb ilyen olcsó a dollár
Lendületesen kezdte a szerdai napot a forint, amely a főbb devizákkal szemben tovább javította pozícióit. Különösen a dollárral szemben erős a hazai fizetőeszköz, amely közel négyéves csúcsra ért a tengerentúli devizával szemben.
Az euró jegyzése 0,1 százalékkal került lejjebb reggel nyolc óra 15 percig, a keresztárfolyam ezzel 380,4-ig húzódott vissza.
A dollárhoz képest 0,3 százalékkal erősödött a magyar pénz, a váltási árfolyam 326,5 forintig jött vissza. Legutóbb közel négy éve, az orosz–ukrán háború kitörésekor, 2022. február végén volt ilyen erős a hazai fizetősezköz az amerikai pénzzel összevetve.
A Fed decemberi kamatvágását egyre biztosabbnak veszi a piac, miközben a hazai monetáris kondíciók továbbra is szigorúak. Ez a kamatkülönbözeten keresztül változatlanul támogatja a forint erősödését.
A svájci frankon 0,1 százalékot, az angol fonton 0,05 százalékot hozott a forint szerda reggel.
A régiós fizetőeszközök közül is kiemelkedik a hazai deviza, a cseh korona 0,05 százalékkal, a lengyel zloty 0,1 százalékkal kerül kevesebbe.
Az Erste elemzői szerint ma a forintpiac leginkább az eurózónás inflációs adatokra fókuszálhat. A geopolitika oldaláról pedig továbbra is az orosz–ukrán béke esélyei vannak a figyelem középpontjában.
Kora délután az amerikai ADP foglalkoztatottsági adatokat közlik, és a szeptemberi ipari termelési statisztika is megjelenik.
A Moody’s múlt heti felülvizsgálatát követően pénteken a Fitch is felülvizsgálja a magyar adósságbesorolást, az Erste kommentárja alapján ezúttal elképzelhető a kilátásrontás.
Varga Mihály bebiztosította, hogy ne okozzon gondot a forint árfolyama az év végén sem
Újabb és újabb csúcsokat hódít a magyar deviza. A forint árfolyama hétfőn tovább erősödött, az MNB pedig egy olyan óvintézkedést jelentett be, amely biztosítja, hogy ne jelentkezzen hatalmas ingadozás az év végén sem, amikor a pénzügyi rendszerben rendhagyó feladatokat szoktak elvégezni. Az utóbbi hetekben téves felhangokkal is emlegetett pénzügyi pajzshoz semmi köze, normál karbantartásról van szó.