Kínában úgy veszik a mobilokat, mint a cukrot – több mint 10 százalékkal nőtt a mobiltelefon-kiszállítás szeptemberben

A teljes eladás 86,3 százalékát adó 5G-s okostelefonokból 24 millió 106 ezret szállítottak ki, ez 8 százalékos növekedés tavaly szeptemberhez képest.

Szárnyal a kínai mobilpiac / Fotó: Connect Images via AFP

A kínai piacon 47 új telefonmodell jelent meg szeptemberben, ez 31 százalékos éves szintű emelkedésnek felel meg.

Ezen belül 23 új modell volt 5G-rendszerű, ami 64 százalékos növekedés.

Továbbra is a kínai márkák uralták a piacot, szeptemberben 26 millió 644 ezer telefont szállítottak ki a helyi gyártók, 16,1 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, miközben 26 százalékkal több, 44 új telefonmodellel jelentkeztek.

Az idei első kilenc hónapban a Kínában kiszállított készülékek száma 0,3 százalékkal, 220 millióra csökkent, ezen belül az 5G-s telefonoké 0,1 százalékkal, 187 millióra emelkedett.

Nagy üzletet jelentett be a magyarok egykori kedvenc mobiltelefon-márkája

Az Nvidia a Nokia egyik legnagyobb részvényesévé válik, miután egymilliárd dollárért bevásárolja magát a finn távközlési berendezéseket gyártó vállalatba. A vállalatok a jövőben együtt fognak működni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztésekben.

Az Nvidia egymilliárd dollárt fizet a Nokia 2,9 százalékos részesedéséért – jelentette be a finn távközlési berendezéseket gyártó vállalat, miközben részvényei közel évtizedes csúcsra ugrottak. A Nokia közölte, hogy a vállalatok együttműködnek majd a mesterséges intelligencia telekommunikációs hálózatokba való beépítésében és az adatközpont-infrastruktúra kiépítésében – számolt be róla az Origo.

A McKinsey tanácsadó cég becslése szerint az adatközpontok infrastruktúrájába fektetett tőke 2030-ra várhatóan meghaladja az 1,7 ezermilliárd dollárt, nagyrészt a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Az Nvidia szinte monopolhelyzetben van az adatközpontok csipjeinek szállításában, és olyan vállalatokkal működik együtt, mint az OpenAI és a Microsoft.