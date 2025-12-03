Deviza
EUR/HUF380.66 -0.08% USD/HUF326.8 -0.23% GBP/HUF434.03 +0.22% CHF/HUF407.83 -0.04% PLN/HUF89.94 -0.04% RON/HUF74.79 -0.07% CZK/HUF15.77 +0% EUR/HUF380.66 -0.08% USD/HUF326.8 -0.23% GBP/HUF434.03 +0.22% CHF/HUF407.83 -0.04% PLN/HUF89.94 -0.04% RON/HUF74.79 -0.07% CZK/HUF15.77 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,228.74 +0.38% MTELEKOM1,754 -0.34% MOL2,956 +0.2% OTP34,700 +0.89% RICHTER9,690 -0.1% OPUS523 0% ANY7,140 +1.4% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,360 +0.37% BUMIX10,293.13 -0.46% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,363.43 +0.42% BUX110,228.74 +0.38% MTELEKOM1,754 -0.34% MOL2,956 +0.2% OTP34,700 +0.89% RICHTER9,690 -0.1% OPUS523 0% ANY7,140 +1.4% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,360 +0.37% BUMIX10,293.13 -0.46% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,363.43 +0.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mobilpiac
kiszállítás
Kína

Kínában úgy veszik a mobilokat, mint a cukrot – több mint 10 százalékkal nőtt a mobiltelefon-kiszállítás szeptemberben

Kínában éves összevetésben 10,1 százalékkal, 27 millió 931 ezerre emelkedtek mobiltelefon-kiszállítások szeptemberben az Informatikai és Kommunikációs Kutatóintézet (CAICT) adatai szerint.
Andor Attila
2025.12.03, 08:52
Frissítve: 2025.12.03, 08:54

A teljes eladás 86,3 százalékát adó 5G-s okostelefonokból 24 millió 106 ezret szállítottak ki, ez 8 százalékos növekedés tavaly szeptemberhez képest.

mobilpiac
Szárnyal a kínai mobilpiac / Fotó: Connect Images via AFP

A kínai piacon 47 új telefonmodell jelent meg szeptemberben, ez 31 százalékos éves szintű emelkedésnek felel meg.

Ezen belül 23 új modell volt 5G-rendszerű, ami 64 százalékos növekedés.

Továbbra is a kínai márkák uralták a piacot, szeptemberben 26 millió 644 ezer telefont szállítottak ki a helyi gyártók, 16,1 százalékkal többet az egy évvel korábbinál, miközben 26 százalékkal több, 44 új telefonmodellel jelentkeztek.

Az idei első kilenc hónapban a Kínában kiszállított készülékek száma 0,3 százalékkal, 220 millióra csökkent, ezen belül az 5G-s telefonoké 0,1 százalékkal, 187 millióra emelkedett.

Nagy üzletet jelentett be a magyarok egykori kedvenc mobiltelefon-márkája 

Az Nvidia a Nokia egyik legnagyobb részvényesévé válik, miután egymilliárd dollárért bevásárolja magát a finn távközlési berendezéseket gyártó vállalatba. A vállalatok a jövőben együtt fognak működni a mesterséges intelligenciához kapcsolódó fejlesztésekben.
Az Nvidia egymilliárd dollárt fizet a Nokia 2,9 százalékos részesedéséért – jelentette be a finn távközlési berendezéseket gyártó vállalat, miközben részvényei közel évtizedes csúcsra ugrottak. A Nokia közölte, hogy a vállalatok együttműködnek majd a mesterséges intelligencia telekommunikációs hálózatokba való beépítésében és az adatközpont-infrastruktúra kiépítésében – számolt be róla az Origo.

A McKinsey tanácsadó cég becslése szerint az adatközpontok infrastruktúrájába fektetett tőke 2030-ra várhatóan meghaladja az 1,7 ezermilliárd dollárt, nagyrészt a mesterséges intelligencia térnyerése miatt. Az Nvidia szinte monopolhelyzetben van az adatközpontok csipjeinek szállításában, és olyan vállalatokkal működik együtt, mint az OpenAI és a Microsoft.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu