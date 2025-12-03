Kutya- és macskaadó: rosszul teszi, aki nem hiszi – Nyugat-Európában már tombol

Az elmúlt napokban nagy visszhangot kapott a Tisza Pártnak tulajdonított klasszikus baloldali megszorítócsomag. Miután a teljes, több száz oldalas dokumentumhoz a Világgazdaság is hozzájutott, számos cikkben dolgoztuk fel részletesen az abban szereplő javaslatokat. Az egyik legmeglepőbb a kutyaadó és macskaadó ötlete, amely ugyancsak végigsöpört a magyar nyilvánosságban.

Kutyaadó, macskaadó: Nyugat-Európában már tombol / Fotó: Németh András Péter

Hiába a részletes, bárki számára elérhető javaslatok, a kormánnyal nem szimpatizáló oldal, beleértve a média egy jelentős részét is, azt a semmivel sem alátámasztott narratívát vallja, hogy a Tisza Párt megszorítócsomagja csak kitaláció, amely legfeljebb valamelyik fideszes boszorkánykonyhában született.

Ebben a hitben az sem ingatja meg őket, hogy közben sorra derülnek ki információk arról, kik készíthették a dokumentumot, vagy hogy a tiszás politikusok és értelmiség tucatnyi esetben önként beszélt arról, hogy bár készülnek a kormányprogramok, de ennek részleteiről nem beszélhetnek.

A legnagyobb szkepticizmust talán éppen a kutyaadó, macskaadó ötlete váltotta ki, mondván, hogy ez részben eleve kivitelezhetetlen, hiszen nincs is kataszter a macskákról. (Csakhogy ez létrehozható, hiszen az egész rendszer kulcseleme a mikrocsipalapú nyilvántartás lenne, amelyet a NÉBIH kezel. Ehhez az állatorvosok, a tenyésztők, a menhelyek és a szakmai szervezetek valós idejű adatszolgáltatási kötelezettség mellett kapcsolódnak.)

Ugyanakkor lapunk a dokumentumot hitelesnek fogadja el, például azért is, mert a szakmai és tudományos részletességgel kidolgozott koncepciókban egyértelműen visszaköszönnek a nyilvánosságban is fellelhető tiszás elképzelések. Ilyen koncentráltan azonban Magyar Péter pártjának törekvései eddig nem voltak ismertek a magyar közvélemény előtt.

Ha valakinek ezek az információk se elegendők ahhoz, hogy komolyan vegye a Tiszának készült ötletcsomagot, most mutatunk egy új megközelítést, amely talán okot ad az álláspont újragondolására.

Kutyaadó: Nyugat-Európában már tombol

A központi, országos hatályú ebadó Magyarországon újdonságként hathat, azonban Európában bevett gyakorlat. Tény, hogy eddig Magyarország nem alkalmazta széles körben – egyes önkormányzatok elvétve élnek vele –, de ettől még külföldön hosszú ideje létező adózási forma. Alább megmutatjuk, mely országokban, leginkább Nyugat-Európában vezették már be. (Ez a gyűjtés egyébként szintén elérhető a Tisza-tervben.)