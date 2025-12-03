Egyre lomhább a gazdaság körforgása – más baj is fenyeget, ha későn ébredünk

Hiába nő lépésről lépésre a gazdaságban a másodlagos anyagok felhasználása, annál sokkal nagyobb ütemben bővül az elsődleges, a „szűz” anyagok igénybevétele, azaz nőtt az összesített anyagfelhasználás. Emiatt az idén lejtőre került az anyagában történő újrahasznosítás amúgy sem túl magas globális aránya: a 2024-es 7,2 százalékos adatot az idén csak 6,9 százalékos követte a Circularity Gap Report 2025 szerint.

Ifj Chikán Attila rámutatott a növekvő anyagfelhasználás drámai következményeire/Fotó: Naqy Z. László

„Rendszerszintű változásra, együttműködésre és következetes vállalati cselekvésre van szükség a körforgásos gazdasági átmenet érdekében” – emelte ki a visszalépés okairól, az emiatti veszélyekről, illetve a területen elért eredményekről és kihívásokról rendezett konferencián ifj. Chikán Attila, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) elnöke. Érvelése szerint ugyanis (a hivatkozott jelentésből idézve) a növekvő anyafelhasználás felelős

az éghajlatra gyakorolt káros hatások 60 százalékáért,

a biodiverzitás és a földhasználathoz kapcsolódó vízstressz több mint 90 százalékáért,

valamint az egészségre káros szálló por szennyezés körülbelül 40 százalékáért.

A jelentés szerint az elmúlt ötven évben a világ szűzanyag-felhasználása több mint a háromszorosára nőtt. Jelenleg 100 milliárd tonnánál tart, és semmi jele az ütem mérséklődésének. A mennyiség 2060-ra további 60 százalékkal emelkedhet. A növekvő anyagfelhasználás felelős az éghajlatra gyakorolt káros hatások több, mint feléért – a körforgásos gazdaságra való átállás elkerülhetetlen.

Hosszabb termékciklusokra van szükség

A dokumentum lineáris modellnek nevezi azt a folyamatot, amelyet nagy volumenű kitermelés, rövid életciklusok és magas szintű hulladékképződés jellemeznek. Ezek együtt akadályozzák a gazdaság fenntartható működését. Bár az anyagfelhasználás hatékonysága javul és vannak eredmények a műszaki fejlesztések terén is, ezek önmagukban nem képesek ellensúlyozni a növekvő anyagigényt.

Ráadásul az újrahasznosítás önmagában legfeljebb 25 százalékra emelhetné a körforgásos arányt,

ezért a megelőzés, az új üzleti modellek, az anyagkiváltás, a hosszabb termékéletciklusok és a rendszerszintű együttműködés nélkülözhetetlenek. Mint az esemény kiemelt előadója, Jacqueline Cramer, az Utrecht University professzora előadásában fogalmazott, a körforgásos gazdaságra való átállást egyetlen vállalat, kormány vagy állampolgár sem képes egyedül véghez vinni. Ehhez együtt kell működniük a terméklánc partnereinek vagy a regionális szereplőknek. A független közvetítők, az úgynevezett brókerek segíthetnek az érintettek összehangolásában és a folyamat felgyorsításában.