Deviza
EUR/HUF380.66 -0.08% USD/HUF326.8 -0.23% GBP/HUF434.03 +0.22% CHF/HUF407.83 -0.04% PLN/HUF89.94 -0.04% RON/HUF74.79 -0.07% CZK/HUF15.77 +0% EUR/HUF380.66 -0.08% USD/HUF326.8 -0.23% GBP/HUF434.03 +0.22% CHF/HUF407.83 -0.04% PLN/HUF89.94 -0.04% RON/HUF74.79 -0.07% CZK/HUF15.77 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,228.74 +0.38% MTELEKOM1,754 -0.34% MOL2,956 +0.2% OTP34,700 +0.89% RICHTER9,690 -0.1% OPUS523 0% ANY7,140 +1.4% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,360 +0.37% BUMIX10,293.13 -0.46% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,363.43 +0.42% BUX110,228.74 +0.38% MTELEKOM1,754 -0.34% MOL2,956 +0.2% OTP34,700 +0.89% RICHTER9,690 -0.1% OPUS523 0% ANY7,140 +1.4% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,360 +0.37% BUMIX10,293.13 -0.46% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,363.43 +0.42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
körforgásos gazdaság
újrahasznosítási arány
ifj. Chikán Attila
anyag
fenntarthatóság

Egyre lomhább a gazdaság körforgása – más baj is fenyeget, ha későn ébredünk

Sok intézkedés és kevés eredmény jellemzi körforgásos gazdaságra való átállást a legújabb statisztikák szerint. A cammogás egyik fő oka, hogy egyre több anyagot használunk fel, tehát: hosszabb ideig szolgáló jármvűeket, épületeket és más eszközöket kellene előállítani, hogy minél később váljanak hulladékká. A kisebb anyagfelhasználás és az újrahasznosítás a körforgásos gazdaság alapja.
B. H. L.
2025.12.03., 10:17

Hiába nő lépésről lépésre a gazdaságban a másodlagos anyagok felhasználása, annál sokkal nagyobb ütemben bővül az elsődleges, a „szűz” anyagok igénybevétele, azaz nőtt az összesített anyagfelhasználás. Emiatt az idén lejtőre került az anyagában történő újrahasznosítás amúgy sem túl magas globális aránya: a 2024-es 7,2 százalékos adatot az idén csak 6,9 százalékos követte a Circularity Gap Report 2025 szerint.

anyagfelhasználás
Ifj Chikán Attila rámutatott a növekvő anyagfelhasználás drámai következményeire/Fotó: Naqy Z. László

„Rendszerszintű változásra, együttműködésre és következetes vállalati cselekvésre van szükség a körforgásos gazdasági átmenet érdekében” – emelte ki a visszalépés okairól, az emiatti veszélyekről, illetve a területen elért eredményekről és kihívásokról rendezett konferencián ifj. Chikán Attila, a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) elnöke. Érvelése szerint ugyanis (a hivatkozott jelentésből idézve) a növekvő anyafelhasználás felelős

  • az éghajlatra gyakorolt káros hatások 60 százalékáért,
  • a biodiverzitás és a földhasználathoz kapcsolódó vízstressz több mint 90 százalékáért,
  • valamint az egészségre káros szálló por szennyezés körülbelül 40 százalékáért.

A jelentés szerint az elmúlt ötven évben a világ szűzanyag-felhasználása több mint a háromszorosára nőtt. Jelenleg 100 milliárd tonnánál tart, és semmi jele az ütem mérséklődésének. A mennyiség 2060-ra további 60 százalékkal emelkedhet. A növekvő anyagfelhasználás felelős az éghajlatra gyakorolt káros hatások több, mint feléért – a körforgásos gazdaságra való átállás elkerülhetetlen.

Hosszabb termékciklusokra van szükség

A dokumentum lineáris modellnek nevezi azt a folyamatot, amelyet nagy volumenű kitermelés, rövid életciklusok és magas szintű hulladékképződés jellemeznek. Ezek együtt akadályozzák a gazdaság fenntartható működését. Bár az anyagfelhasználás hatékonysága javul és vannak eredmények a műszaki fejlesztések terén is, ezek önmagukban nem képesek ellensúlyozni a növekvő anyagigényt. 

Ráadásul az újrahasznosítás önmagában legfeljebb 25 százalékra emelhetné a körforgásos arányt,

 ezért a megelőzés, az új üzleti modellek, az anyagkiváltás, a hosszabb termékéletciklusok és a rendszerszintű együttműködés nélkülözhetetlenek. Mint az esemény kiemelt előadója, Jacqueline Cramer, az Utrecht University professzora előadásában fogalmazott, a körforgásos gazdaságra való átállást egyetlen vállalat, kormány vagy állampolgár sem képes egyedül véghez vinni. Ehhez együtt kell működniük a terméklánc partnereinek vagy a regionális szereplőknek. A független közvetítők, az úgynevezett brókerek segíthetnek az érintettek összehangolásában és a folyamat felgyorsításában.

Willem van Ee, a Holland Királyság nagykövete, egyben a rendezvény másik házigazdája úgy nyilatkozott a BCSDH összefoglalója szerint, hogy „Hollandiában azt mondjuk: nem tudjuk irányítani a szelet, de be tudjuk állítani a vitorlákat”.

Fontos az anyagfelhasználás, de vannak más szempontok is

A kisebb anyagfelhasználáshoz vezető fontos út a már igénybe vett anyagok minél hosszabb időn keresztüli használata, mert így azok később válnak hulladékká, és később kell azokat pótolni is. Az Európai Unió mutatói e téren jók: egy járművet itt átlagosan 21 évig használnak, ez a leghosszabb idő a jelentésben szereplő kategóriákon belül. Igaz, ez az adat más megfontolásból már kevésbé kedvező, például a károsanyag-kibocsátás szempontjából, de aggodalomra adhat okot az idősebb járművek állapota, biztonságossága is. A globális átlag 17 év.

Szintén az EU vezet – 87 évvel – abból a szempontból, hogy hány éven át használnak egy lakóépületet. Ám ismét gondolhatunk arra is, hogy a 87 éves átlag bőven takarhat rosszabb szigetelésű és rosszabb állapotú épületek is. A globális átlag 54 év. A használati cikkek 8,3 éves uniós élettartama azonban elmarad a globális 9 évtől, ezt a listát Afrika vezeti 10,5 évvel.

A magyarországi körforgásos anyagfelhasználási arány 2023-ban 5,9 százalék volt a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) jelentése szerint, ez a legfrissebb hazai adat. A szám éves összevetésben javulást takart, de messze elmaradt a 11 százalékos uniós átlagtól. Abban az évben Hollandia, Olaszország és Málta mutatója volt a legkedvezőbb, mintegy 20–31százalékos, és Romániáé a legrosszabb, 1,3 százalékos.

 

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
újrahasznosítási arány

Egyre lomhább a gazdaság körforgása – más baj is fenyeget, ha későn ébredünk

Kis lépés a körforgás a terén, még kisebb a klímavédelemben.
8 perc
arany

Mikulás-ralira vár a részvénypiac, de a japán és az amerikai jegybank bekavarhat

Egy közelgő decemberi amerikai kamatcsökkentés prímán megágyazhat egy év végi részvénypiaci ralinak.
6 perc
Swiss Krono

Átadta a gyárát a svájci multi Magyarországon, egy kisváros a helyszín: így már nem költöznek el a fiatalok – videó

Óriási beruházásba kezd a vállalat a kelet-magyarországi kisvárosban.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu