Európai kiképzőből orosz kém: azonosították az Ukrajnában lebukott hírszerzőt

Egy brit állampolgár az a volt katonai oktató, akit még októberben tartóztattak le az ukrán hatóságok Oroszországnak való kémkedésért, de az ukrán ügyészség csak most fedte föl a nemzetiségét.

Az ügyészség szerint a férfi hírszerzőként ukrán egységek koordinátáit és kiképzőközpontok adatait továbbította az FSZB-nek / Fotó: NurPhoto via AFP

A 40 éves dunfermline-i Ross David Cutmore-t még október végén vették őrizetbe, de akkor csak annyit közöltek, hogy egy Európából származó „volt katonai oktatóról” van szó, aki titokban az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálatnak (FSZB) dolgozott Kijevből.

Ross David Cutmore 2024 elején érkezett Ukrajnába, hogy ukrán katonákat képezzen ki egyebek között lőfegyverek használatára. Néhány hónappal később otthagyta állását, és együttműködési ajánlattal kereste meg az orosz hírszerző szolgálatokat.

A nyomozás szerint az idén májusban

Ross David Cutmore ukrán egységek helyének koordinátáit, a kiképző létesítmény fényképeit, valamint a katonai személyzet azonosítására alkalmas információkat továbbított.

„Ezenkívül levelezésének elemzése megerősítette, hogy más feladatokat is végzett az orosz biztonsági szolgálatok javára” – áll az ügyészség közleményében.

A brit külügyminisztérium szóvivője azt mondta, hogy konzuli segítséget nyújtanak egy Ukrajnában őrizetbe vett brit férfinak és szoros kapcsolatban állnak az ukrán hatóságokkal.

A másik oldalról sem tétlenek. Mint nemrég kiderült, orosz pilótákkal a fedélzetén lövettek volna le a NATO-val egy eltérített MiG–31-est az ukránok. Az FSZB jelentése szerint meghiúsítottak egy ukrán hírszerzési műveletet, amelynek célja egy MiG–31-es vadászgép eltérítése volt. A vadászgépet a tervek szerint egy romániai NATO-légibázis területére küldték volna, ahol légvédelmi rendszerekkel lelőhették volna.

Az FSZB szerint az ukrán katonai hírszerző tisztek orosz pilótákat próbáltak toborozni, 3 millió dollárt ígérve nekik.

„A hírszerző szolgálat ezt követően azt tervezte, hogy egy Kinzsal rakétával felszerelt repülőgépet küld a NATO délkelet-európai legnagyobb légibázisának a romániai Konstancában található telepítési területére, ahol azt légvédelmi rendszerek lelőhették volna”– jelentette az FSZB.