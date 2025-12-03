Kilőtt a Mol a tőzsderajtnál, az OTP részvényeit is zsákolják reggel

Pozitív hangulatban, lendületesen indult a szerdai kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX 0,5 százalékos emelkedéssel, 110 359 ponton nyitott.

Az OTP és a Mol is erősen nyitott, felfelé vette az irányt a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető hazai részvények közül

az OTP árfolyama 0,5 százalékkal 34 560 forintra erősödött,

a Mol részvényei 0,8 százalékkal 2972 forintra drágultak,

a Richter kurzusa 0,4 százalékkal 9735 forintig került feljebb,

a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 1762 forintra emelkedett.

Mivel jelenleg nincs jelentős piaci katalizátor, az elemzők szerint a fókusz visszakerült a jövő héten várható Fed-kamatcsökkentésre, amely javította a nemzetközi piaci hangulatot.

A befektetők egyre inkább egy galamblelkűbb, a lazább monetáris politikát támogató amerikai jegybanki hozzáállást áraznak, azt feltételezve, hogy Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója – akit állítólag esélyesnek tartanak a következő Fed-elnöki posztra – további kamatvágásokat hajtana végre, ha átvenné Jerome Powell helyét.

A forint lendületesen kezdte a napot, az euróval szemben a 380-as szintet ostromolja az árfolyam, a dollárral szemben pedig az orosz–ukrán háború kitörése óta, vagyis közel négy éve volt legutóbb ilyen erős. A tőzsdenyitásra valamelyest kiengedett a magyar pénz, az eurót 0,1 százalékkal feljebb, 380,9 forinton, a dollárt pedig 327,2, forinton, 0,1 százalékkal alacsonyabb árfolyamon jegyzik.