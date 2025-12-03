Deviza
EUR/HUF380.66 -0.08% USD/HUF326.8 -0.23% GBP/HUF434.03 +0.22% CHF/HUF407.83 -0.04% PLN/HUF89.94 -0.04% RON/HUF74.79 -0.07% CZK/HUF15.77 +0% EUR/HUF380.66 -0.08% USD/HUF326.8 -0.23% GBP/HUF434.03 +0.22% CHF/HUF407.83 -0.04% PLN/HUF89.94 -0.04% RON/HUF74.79 -0.07% CZK/HUF15.77 +0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX110,159.46 +0.31% MTELEKOM1,754 -0.34% MOL2,954 +0.14% OTP34,670 +0.81% RICHTER9,690 -0.1% OPUS523 0% ANY7,140 +1.4% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,360 +0.37% BUMIX10,283.34 -0.56% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,362.99 +0.4% BUX110,159.46 +0.31% MTELEKOM1,754 -0.34% MOL2,954 +0.14% OTP34,670 +0.81% RICHTER9,690 -0.1% OPUS523 0% ANY7,140 +1.4% AUTOWALLIS152 0% WABERERS5,360 +0.37% BUMIX10,283.34 -0.56% CETOP3,759.08 -0.24% CETOP NTR2,362.99 +0.4%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tőzsdenyitás
forint
OTP
BUX
Mol

Kilőtt a Mol a tőzsderajtnál, az OTP részvényeit is zsákolják reggel

Félszázalékos emelkedéssel indította a kereskedést a BUX. A pesti tőzsdét a Mol és az OTP erősödése hajtja, a forint lendülete némileg alábbhagyott szerda reggel.
K. T.
2025.12.03, 09:09
Frissítve: 2025.12.03, 10:29

Pozitív hangulatban, lendületesen indult a szerdai kereskedés a pesti tőzsdén. A BUX 0,5 százalékos emelkedéssel, 110 359 ponton nyitott. 

OTP, Mol, pesti tőzsde
Az OTP és a Mol is erősen nyitott, felfelé vette az irányt a pesti tőzsde / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A vezető hazai részvények közül 

  • az OTP árfolyama 0,5 százalékkal 34 560 forintra erősödött,
  • a Mol részvényei 0,8 százalékkal 2972 forintra drágultak,
  • a Richter kurzusa 0,4 százalékkal 9735 forintig került feljebb,
  • a Magyar Telekom pedig 0,1 százalékkal 1762 forintra emelkedett.

Mivel jelenleg nincs jelentős piaci katalizátor, az elemzők szerint a fókusz visszakerült a jövő héten várható Fed-kamatcsökkentésre, amely javította a nemzetközi piaci hangulatot.

A befektetők egyre inkább egy galamblelkűbb, a lazább monetáris politikát támogató amerikai jegybanki hozzáállást áraznak, azt feltételezve, hogy Kevin Hassett, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója – akit állítólag esélyesnek tartanak a következő Fed-elnöki posztra – további kamatvágásokat hajtana végre, ha átvenné Jerome Powell helyét. 

Equilor Trader 

Kereskedj és fektess be a jövő technológiájával – Bárhol, bármikor! 

A megjelenés támogatója az Equilor Befektetési Zrt. 

A forint lendületesen kezdte a napot, az euróval szemben a 380-as szintet ostromolja az árfolyam, a dollárral szemben pedig az orosz–ukrán háború kitörése óta, vagyis közel négy éve volt legutóbb ilyen erős. A tőzsdenyitásra valamelyest kiengedett a magyar pénz, az eurót 0,1 százalékkal feljebb, 380,9 forinton, a dollárt pedig 327,2, forinton, 0,1 százalékkal alacsonyabb árfolyamon jegyzik.

USD / HUF árfolyam
USA dollár árfolyam (USD/HUF)
326.7974 -0.23%
Napi
Heti
Havi
Éves
3 éves

 

Ma az európai inflációs adatokra, valamint a tengerentúlról érkező foglalkoztatottsági adatokra és ipari termelés statisztikára figyelhetnek a befektetők, akik eközben az orosz–ukrán háború lezárásának esélyeit is mérlegelhetik.

Forint árfolyamfigyelő

Forint árfolyamfigyelő
1371 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu