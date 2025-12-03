Tömegével újulhatnak meg a külterületi utak, 8,4 milliárd forintos program indul

A „Külterületi utak fejlesztése” című felhívás által első körben több mint száz vidéki önkormányzat külterületi útfejlesztésének finanszírozására kerülhet sor 8,4 milliárd forint összegben – jelentette be közösségi oldalán Nagy István agrárminiszter.

Útfelújítás: a külterületek útjainak felújítására is pályázhatnak az önkormányzatok / Fotó: Katona Tibor

A tárcavezető hangsúlyozta, a külterületeken élők számára a megfelelő infrastruktúra kiépítése nemcsak a földrajzi mobilitást segíti, hanem közvetlenül hozzájárul ahhoz is, hogy a vidéki lakosság biztonságosan és kiszámíthatóan érhesse el a szükséges szolgáltatásokat, ezáltal javítva az életminőséget. Nagy István emlékeztetett, hogy

a korábbi időszak Vidékfejlesztési Programjának egyik legnépszerűbb intézkedése volt a külterületi helyi közutak fejlesztésére meghirdetett két felhívás, melyek keretében együttesen 1668 kérelmet támogatott az Agrárminisztérium.

Ezek esetében a Magyar Államkincstár több mint 140 milliárd forintot folyósított, a forrásoknak köszönhetően pedig összesen 2500 kilométernyi út újult meg országszerte.

Az agrártárca a Közös Agrárpolitika Stratégiai Terv keretében is fontosnak tartotta, hogy ismét lehetőséget teremtsen az önkormányzatok számára az ilyen jellegű fejlesztésekre. A korábbi intézkedések folytatásaként ezért idén is meghirdette a „Külterületi utak fejlesztése” című pályázati felhívást, melyre 983 kérelem érkezett 98 milliárdos igénnyel. A felhívás keretében

egyéni projektenként akár 150 millió forint finanszírozási összeghez is juthatnak a 10 ezer fő alatti lakosságszámmal rendelkező önkormányzatok

– ismertette a miniszter.

A tárcavezető elmondta, hogy forrásátcsoportosításokkal az Agrárminisztérium megteremtette a lehetőségét annak, hogy minden, a formai előírásoknak megfelelő és a felhívásban foglalt minimum ponthatárt elérő kérelmet támogatásban tudjanak részesíteni.

Ráharaptak az energetikai felújítási programra

Meghaladta az ötvenmilliárd forintot a 2007 előtt épült családi házak energiamegtakarítást eredményező korszerűsítését támogató pályázatra beérkezett igénylések összege. A pályázat azért is vonzó, mert a programban jelentős könnyítések léptek életbe október közepével, több állami hozzájárulás nyerhető el hosszabb futamidővel és kevesebb önerővel – áll az Energetikai Minisztérium Facebook-bejegyzésében.

Novemberben értünk el az ötezredik kifizetésig, az utalások összege szintén a múlt hónapban lépte túl a 20 milliárd forintot. Tíz pályázóból majdnem hat már forráshoz jutott, a kérelmezett támogatások kis híján 45 százalékát kapták eddig kézhez a kedvezményezettek.