A repülőterek újraélik a koronavírus-járványt, utasok százezreit érintik a járattörlések az iráni háború miatt
Újabb több száz légi járatot töröltek hétfőn az iráni konfliktus miatt, ami tovább súlyosbítja a kialakult helyzetet, mivel már így is több százezer ember képtelen elhagyni a régiót. A nagy közel-keleti repülőterek, köztük a világ legforgalmasabbja, a dubaji immár harmadik napja van zárva. A mostani a nemzetközi légi forgalom legnagyobb válsága azóta, hogy a koronavírus-járvány megbénította az ágazatot.
A brit Guardian tudósítása szerint hétfő reggel a szombati majdnem 2800 és a vasárnapi 3156 után újabb 1239 járatot töröltek. Többek mellett
- az Emirates Airlines,
- az Etihad Airways,
- a Qatar Airways
- és az India Air
is leállította a forgalmat. Törölték a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Közel-Keletre induló járatokat is.
„Nincs mit szépíteni, az utazóknak késésekre vagy járattörlésekre kell készülniük a következő napokban, ahogy ezek a támadások alakulnak, és remélhetőleg véget érnek” – figyelmeztetett Henry Harteveldt, légi közlekedési elemző és az Atmosphere Research Group elnöke.
Repülőterek káoszban, légterek üresen
Az Irán elleni amerikai és izraeli támadás miatt lezárták a régióbeli országok légtereit. A Flightradar24 járatkövető weboldal szerint hétfőn Irán, Irak, Kuvait, Izrael, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Katar feletti légtér is gyakorlatilag üres volt.
A zavar azonban messze túlterjed a Közel-Keleten,
utasok ragadtak a világ más repülőterein Balitól Frankfurtig. Ráadásul a pilóták és a repülőgépek egyéb személyzete is a földön ragadt külföldön, ami megnehezíti majd a járatok újraindítását.
A régióban jelenleg Szaúd-Arábia az egyetlen opció a távozásra, ez azonban nem olcsó mulatság. Amír Naran, a Vimana Private magángép-közvetítő vezérigazgatója azt mondta a Semafornak, hogy
Rijádból Európába 350 ezer dollárba is kerülhet egy gép kibérlése.
A problémákra azonnal reagáltak az ázsiai tőzsdék is, már nyitás után közvetlenül a Japan Airlines részvényei 5,6, a Singapore Airlinesé 7,5, a Qantas Airlinesé 10, a Cathay Pacificé 7 százalékkal gyengültek, a Dusiness Day tudósítása szerint, mert a befektetők próbálják feldolgozni, milyen hatással lesz a háború az ágazatra.
A légitársaságok számára további problémát jelent majd az üzemanyagárak emelkedése, mivel drágul az olaj, a Brent ára már hétfőn reggel hordónként 80 dollárra ugrott.
A térség elkerülése növeli a költségeket
A Bloomberg tudósítása szerint leginkább a dubaji és a dohai repülőtér érintett. Az amerikai légitársaságok Európa különböző repülőtereire irányították át szombaton, a konfliktus kirobbanásakor éppen úton lévő gépeiket.
A térségben rekedt személyzetet egyelőre arra utasították, hogy maradjon a szállodában, de dolgoznak a kimenekítésükön.
A CNBC emlékeztetett, hogy a légitársaságok biztonsági okokból rendszeresen kénytelenek törölni a járataikat és elkerülni a Közel-Kelet egyes részeit.
A légtérzárások azt is jelentik, hogy a légitársaságoknak hosszabb útvonalakat kell megtenniük más, korábban a térségen áthaladó célállomásokra,
ami több üzemanyagot igényel, ami növeli a költségeket.
Az Irán elleni támadás ráadásul a régió üzleti szempontjából különösen érzékeny időszakban történnek. Az iszlám szent hónap, a ramadán idején a napi böjtöt megindító és megtörő közös étkezések a legfontosabb kapcsolatépítő eseményei közé tartoznak, emlékeztetett a Reuters. Ezeket most el kell halasztani.