A repülőterek újraélik a koronavírus-járványt, utasok százezreit érintik a járattörlések az iráni háború miatt

Újabb több száz légi járatot töröltek hétfőn az iráni konfliktus miatt, ami tovább súlyosbítja a kialakult helyzetet, mivel már így is több százezer ember képtelen elhagyni a régiót. A nagy közel-keleti repülőterek, köztük a világ legforgalmasabbja, a dubaji immár harmadik napja van zárva. A mostani a nemzetközi légi forgalom legnagyobb válsága azóta, hogy a koronavírus-járvány megbénította az ágazatot.

Lezártak a repülőterek, földre kényszerültek a gépek / Fotó: AFP

A brit Guardian tudósítása szerint hétfő reggel a szombati majdnem 2800 és a vasárnapi 3156 után újabb 1239 járatot töröltek. Többek mellett

az Emirates Airlines,

az Etihad Airways,

a Qatar Airways

és az India Air

is leállította a forgalmat. Törölték a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Közel-Keletre induló járatokat is.

„Nincs mit szépíteni, az utazóknak késésekre vagy járattörlésekre kell készülniük a következő napokban, ahogy ezek a támadások alakulnak, és remélhetőleg véget érnek” – figyelmeztetett Henry Harteveldt, légi közlekedési elemző és az Atmosphere Research Group elnöke.

Repülőterek káoszban, légterek üresen

Az Irán elleni amerikai és izraeli támadás miatt lezárták a régióbeli országok légtereit. A Flightradar24 járatkövető weboldal szerint hétfőn Irán, Irak, Kuvait, Izrael, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Katar feletti légtér is gyakorlatilag üres volt.

A zavar azonban messze túlterjed a Közel-Keleten,

utasok ragadtak a világ más repülőterein Balitól Frankfurtig. Ráadásul a pilóták és a repülőgépek egyéb személyzete is a földön ragadt külföldön, ami megnehezíti majd a járatok újraindítását.

Több százezer ember rekedt a régióban / Fotó: NurPhoto via AFP

A régióban jelenleg Szaúd-Arábia az egyetlen opció a távozásra, ez azonban nem olcsó mulatság. Amír Naran, a Vimana Private magángép-közvetítő vezérigazgatója azt mondta a Semafornak, hogy

Rijádból Európába 350 ezer dollárba is kerülhet egy gép kibérlése.

A problémákra azonnal reagáltak az ázsiai tőzsdék is, már nyitás után közvetlenül a Japan Airlines részvényei 5,6, a Singapore Airlinesé 7,5, a Qantas Airlinesé 10, a Cathay Pacificé 7 százalékkal gyengültek, a Dusiness Day tudósítása szerint, mert a befektetők próbálják feldolgozni, milyen hatással lesz a háború az ágazatra.