Deviza
EUR/HUF379,65 +0,27% USD/HUF323,73 +0,55% GBP/HUF434,03 +0,56% CHF/HUF416,84 -0,38% PLN/HUF89,73 +0,15% RON/HUF74,49 -0,19% CZK/HUF15,65 +0,19% EUR/HUF379,65 +0,27% USD/HUF323,73 +0,55% GBP/HUF434,03 +0,56% CHF/HUF416,84 -0,38% PLN/HUF89,73 +0,15% RON/HUF74,49 -0,19% CZK/HUF15,65 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 088,89 -0,35% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 660 +3,61% OTP38 640 -1,73% RICHTER11 860 -0,67% OPUS537 -1,12% ANY7 280 -3,3% AUTOWALLIS160,5 -1,87% WABERERS5 060 -1,98% BUMIX9 736,31 -1,32% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 656,5 -0,65% BUX126 088,89 -0,35% MTELEKOM2 160 -0,23% MOL3 660 +3,61% OTP38 640 -1,73% RICHTER11 860 -0,67% OPUS537 -1,12% ANY7 280 -3,3% AUTOWALLIS160,5 -1,87% WABERERS5 060 -1,98% BUMIX9 736,31 -1,32% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 656,5 -0,65%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
légiközlekedés
járattörlés
Irán

A repülőterek újraélik a koronavírus-járványt, utasok százezreit érintik a járattörlések az iráni háború miatt

Zuhan a légitársaságok részvényeinek árfolyama. A régióban bezártak a repülőterek, üresek a légterek.
M. Cs.
2026.03.02, 10:47
Frissítve: 2026.03.02, 12:03

Újabb több száz légi járatot töröltek hétfőn az iráni konfliktus miatt, ami tovább súlyosbítja a kialakult helyzetet, mivel már így is több százezer ember képtelen elhagyni a régiót. A nagy közel-keleti repülőterek, köztük a világ legforgalmasabbja, a dubaji immár harmadik napja van zárva. A mostani a nemzetközi légi forgalom legnagyobb válsága azóta, hogy a koronavírus-járvány megbénította az ágazatot.

repülőterek
Lezártak a repülőterek, földre kényszerültek a gépek / Fotó: AFP

A brit Guardian tudósítása szerint hétfő reggel a szombati majdnem 2800 és a vasárnapi 3156 után újabb 1239 járatot töröltek. Többek mellett 

  • az Emirates Airlines, 
  • az Etihad Airways, 
  • a Qatar Airways 
  • és az India Air 

is leállította a forgalmat. Törölték a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a Közel-Keletre induló járatokat is.

„Nincs mit szépíteni, az utazóknak késésekre vagy járattörlésekre kell készülniük a következő napokban, ahogy ezek a támadások alakulnak, és remélhetőleg véget érnek” – figyelmeztetett Henry Harteveldt, légi közlekedési elemző és az Atmosphere Research Group elnöke.

Repülőterek káoszban, légterek üresen

Az Irán elleni amerikai és izraeli támadás miatt lezárták a régióbeli országok légtereit. A Flightradar24 járatkövető weboldal szerint hétfőn Irán, Irak, Kuvait, Izrael, Bahrein, az Egyesült Arab Emírségek és Katar feletti légtér is gyakorlatilag üres volt.

A zavar azonban messze túlterjed a Közel-Keleten,

utasok ragadtak a világ más repülőterein Balitól Frankfurtig. Ráadásul a pilóták és a repülőgépek egyéb személyzete is a földön ragadt külföldön, ami megnehezíti majd a járatok újraindítását.

Flights In Beirut Canceled Following US And Israeli Attacks On Iran
Több százezer ember rekedt a régióban / Fotó: NurPhoto via AFP

A régióban jelenleg Szaúd-Arábia az egyetlen opció a távozásra, ez azonban nem olcsó mulatság. Amír Naran, a Vimana Private magángép-közvetítő vezérigazgatója azt mondta a Semafornak, hogy 

Rijádból Európába 350 ezer dollárba is kerülhet egy gép kibérlése.

A problémákra azonnal reagáltak az ázsiai tőzsdék is, már nyitás után közvetlenül a Japan Airlines részvényei 5,6, a Singapore Airlinesé 7,5, a Qantas Airlinesé 10, a Cathay Pacificé 7 százalékkal gyengültek, a Dusiness Day tudósítása szerint, mert a befektetők próbálják feldolgozni, milyen hatással lesz a háború az ágazatra.

A légitársaságok számára további problémát jelent majd az üzemanyagárak emelkedése, mivel drágul az olaj, a Brent ára már hétfőn reggel hordónként 80 dollárra ugrott.

A térség elkerülése növeli a költségeket

A Bloomberg tudósítása szerint leginkább a dubaji és a dohai repülőtér érintett. Az amerikai légitársaságok Európa különböző repülőtereire irányították át szombaton, a konfliktus kirobbanásakor éppen úton lévő gépeiket.

Flights Disrupted Following Strikes On Iran, In New Delhi
Több ezer járatot töröltek / Fotó: NurPhoto via AFP

A térségben rekedt személyzetet egyelőre arra utasították, hogy maradjon a szállodában, de dolgoznak a kimenekítésükön.

A CNBC emlékeztetett, hogy a légitársaságok biztonsági okokból rendszeresen kénytelenek törölni a járataikat és elkerülni a Közel-Kelet egyes részeit.

A légtérzárások azt is jelentik, hogy a légitársaságoknak hosszabb útvonalakat kell megtenniük más, korábban a térségen áthaladó célállomásokra, 

ami több üzemanyagot igényel, ami növeli a költségeket.

Az Irán elleni támadás ráadásul a régió üzleti szempontjából különösen érzékeny időszakban történnek. Az iszlám szent hónap, a ramadán idején a napi böjtöt megindító és megtörő közös étkezések a legfontosabb kapcsolatépítő eseményei közé tartoznak, emlékeztetett a Reuters. Ezeket most el kell halasztani.
 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu