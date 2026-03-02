Deviza
EUR/HUF379,65 +0,27% USD/HUF323,73 +0,55% GBP/HUF434,03 +0,56% CHF/HUF416,84 -0,38% PLN/HUF89,73 +0,15% RON/HUF74,49 -0,19% CZK/HUF15,65 +0,19% EUR/HUF379,65 +0,27% USD/HUF323,73 +0,55% GBP/HUF434,03 +0,56% CHF/HUF416,84 -0,38% PLN/HUF89,73 +0,15% RON/HUF74,49 -0,19% CZK/HUF15,65 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 117,61 -0,33% MTELEKOM2 170 +0,23% MOL3 664 +3,71% OTP38 650 -1,71% RICHTER11 880 -0,51% OPUS537 -1,12% ANY7 280 -3,3% AUTOWALLIS159 -2,83% WABERERS5 060 -1,98% BUMIX9 731,2 -1,37% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 655,86 -0,67% BUX126 117,61 -0,33% MTELEKOM2 170 +0,23% MOL3 664 +3,71% OTP38 650 -1,71% RICHTER11 880 -0,51% OPUS537 -1,12% ANY7 280 -3,3% AUTOWALLIS159 -2,83% WABERERS5 060 -1,98% BUMIX9 731,2 -1,37% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 655,86 -0,67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
honvédelmi minisztérium
4ig nyrt
védelmi ipar
megállapodás

Védelmi együttműködésre lép a 4iG és az állam: megállapodás született a honvédelmi képességek fejlesztéséről

Együttműködési megállapodást írt alá a 4iG csoport védelmi leányvállalata a Honvédelmi Minisztériummal és a Honvéd Vezérkarral Magyarország védelmi képességeinek fejlesztése érdekében. A megállapodás célja a védelmi ipar megerősítése, valamint az innováció és a foglalkoztatás bővítése.
VG
2026.03.02, 11:00
Frissítve: 2026.03.02, 11:54

Rendkívüli tájékoztatásban jelentette be a 4iG Nyrt., hogy 2026. március 2-án együttműködési megállapodást írt alá a 4iG Űr és Védelmi Zrt., a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar. A megállapodás célja Magyarország védelmi képességeinek fejlesztése és a hazai védelmi ipar megerősítése.

LUS_9871 védelmi ipar 4ig
A 4iG csoport az elmúlt időszakban egyre hangsúlyosabban jelent meg a védelmi és űripari területen / Fotó: Kallus György 

A közlés szerint a felek a hatályos jogszabályoknak megfelelően működnek együtt annak érdekében, hogy összehangolják képességeiket a védelmi szféra fejlesztésében. Az együttműködés kiterjed a foglalkoztatás bővítésére, valamint az innovációs törekvések erősítésére is.

A 4iG csoport az elmúlt időszakban egyre hangsúlyosabban jelent meg a védelmi és űripari területen, a most aláírt megállapodás pedig illeszkedik abba a stratégiába, amely a technológiai és ipari képességek bővítését célozza. A társaság tájékoztatása szerint a felek hosszabb távon számolnak a közös munkával, amely hozzájárulhat a magyar védelmi ipar versenyképességének erősítéséhez.

Kiépült a 4iG védelmi ipari szegmense

Ennek megfelelően a 4iG SDT: 

1. az N7 Defence Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (N7 Defence) 75 százalék plusz 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett. Az N7 Holding az alábbi négy védelmi ipari leányvállalatban fennálló tulajdonrészét apportálta az N7 Defence-be:  

  • a repülőgép-javítással foglalkozó Aeroplex Közép-európai Légijármű Műszaki Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos részesedését, 
  • a kézilőfegyver- és hadiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó Arzenál Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 százalékos részesedését; 
  • a kézi lőfegyver gyártásával foglalkozó Colt CZ Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését; valamint 
  • a lőszergyártó Rheinmetall Hungary Munitions Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését; 

2. az aknavető- és lőszergyártó Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos tulajdonosává vált; 

3. a VAB Korlátolt Felelősségű Társaságban, amelybe az N7 Holding apportálja a gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végző Rheinmetall Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését, 75 százalék plusz 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett. 

A finanszírozásra is megvan a pénz

A hadiipari portfólió finanszírozására pedig a 4iG SDT szintén pénteken 1766 darab egyenként 100 ezer euró névértékű, 176 millió 600 ezer euró össznévértékű, HU0000366349 ISIN azonosítóval rendelkező, a kibocsátás napjától számított 8 éves futamidővel rendelkező, fix, évi 5,1 százalék kamatozású kötvényt bocsátott ki, amelyeket teljes egészében lejegyeztek. 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu