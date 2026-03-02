Védelmi együttműködésre lép a 4iG és az állam: megállapodás született a honvédelmi képességek fejlesztéséről
Rendkívüli tájékoztatásban jelentette be a 4iG Nyrt., hogy 2026. március 2-án együttműködési megállapodást írt alá a 4iG Űr és Védelmi Zrt., a Honvédelmi Minisztérium és a Honvéd Vezérkar. A megállapodás célja Magyarország védelmi képességeinek fejlesztése és a hazai védelmi ipar megerősítése.
A közlés szerint a felek a hatályos jogszabályoknak megfelelően működnek együtt annak érdekében, hogy összehangolják képességeiket a védelmi szféra fejlesztésében. Az együttműködés kiterjed a foglalkoztatás bővítésére, valamint az innovációs törekvések erősítésére is.
A 4iG csoport az elmúlt időszakban egyre hangsúlyosabban jelent meg a védelmi és űripari területen, a most aláírt megállapodás pedig illeszkedik abba a stratégiába, amely a technológiai és ipari képességek bővítését célozza. A társaság tájékoztatása szerint a felek hosszabb távon számolnak a közös munkával, amely hozzájárulhat a magyar védelmi ipar versenyképességének erősítéséhez.
Kiépült a 4iG védelmi ipari szegmense
Ennek megfelelően a 4iG SDT:
1. az N7 Defence Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (N7 Defence) 75 százalék plusz 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett. Az N7 Holding az alábbi négy védelmi ipari leányvállalatban fennálló tulajdonrészét apportálta az N7 Defence-be:
- a repülőgép-javítással foglalkozó Aeroplex Közép-európai Légijármű Műszaki Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos részesedését,
- a kézilőfegyver- és hadiipari alkatrészek gyártásával foglalkozó Arzenál Fegyvergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság 100 százalékos részesedését;
- a kézi lőfegyver gyártásával foglalkozó Colt CZ Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését; valamint
- a lőszergyártó Rheinmetall Hungary Munitions Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését;
2. az aknavető- és lőszergyártó Hirtenberger Defence Systems Védelmi Ipari Korlátolt Felelősségű Társaság 100 százalékos tulajdonosává vált;
3. a VAB Korlátolt Felelősségű Társaságban, amelybe az N7 Holding apportálja a gyalogsági harcjárművek fejlesztését és gyártását végző Rheinmetall Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságban fennálló 49 százalékos részesedését, 75 százalék plusz 1 szavazat mértékű többségi tulajdont szerzett.
A finanszírozásra is megvan a pénz
A hadiipari portfólió finanszírozására pedig a 4iG SDT szintén pénteken 1766 darab egyenként 100 ezer euró névértékű, 176 millió 600 ezer euró össznévértékű, HU0000366349 ISIN azonosítóval rendelkező, a kibocsátás napjától számított 8 éves futamidővel rendelkező, fix, évi 5,1 százalék kamatozású kötvényt bocsátott ki, amelyeket teljes egészében lejegyeztek.