Iráni háború: támadás érte a magyar katonák bázisát, azonnal reagált a Honvédelmi Minisztérium – robbanások és hatalmas tűz

Drón csapódott a Kurdisztán székhelyén, Erbílben üzemelő amerikai bázis egyik lőszerraktárába tegnap az iráni konfliktus eszkalációja következtében.

Az Irán és Amerika közt dúló harcok egyik támadása elérte Erbílt is / Fotó: Fadel Senna / AFP

A támaszponton magyar katonák is állomásoznak. A Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap éjszaka azt közölte az MTI-vel, hogy

magyar katonák nem sérültek meg a támadásban.

Az erbíli repülőtér légvédelme a legtöbb eszközt lelőtte. A támaszponton robbanásokat és hatalmas tüzet is lehetett látni az ott készült és a török sajtóban közzétett felvételeken. A támadás elkövetőjeként az Irán-barát Szaraja Avlíja ad-Dam nevű iraki síita milícia jelentkezett – közölte a Rudav kurd hírtelevízió.

A milícia bejelentette, hogy nagyszabású műveletet indít az Irakban működő amerikai katonai létesítmények ellen.

A Rudav szerint a szélsőségesek a támadást megtorlásul indították, hogy Ali Hamenei iráni legfőbb politikai és vallási vezető életét vesztette a Teheránra mért amerikai–izraeli légi csapásokban.

A milícia állítólag drónokat és „új típusú rakétákat” vetett be a repülőtér ellen, amelynek légvédelme a legtöbb harceszközt le tudta lőni. A Hava sosyal medya polgári légi közlekedéssel foglalkozó honlap szerint a robbanások az erbíli repülőtér katonai célokra elkülönített részén történtek.

Az Egyesült Arab Emírségek segít a magyaroknak

Az Egyesült Arab Emírségek garanciát vállalt arra, hogy minden létező eszközzel megvédi az ott tartózkodó magyar embereket, turisztikai ügynökségük pedig átvállalja az ott rekedő turisták szállásköltségeit – közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter vasárnap Budapesten.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjáró Péter tárcavezető arról számolt be, hogy súlyosan eszkalálódik a helyzet a Közel-Keleten, és Irán legdurvábban az Egyesült Arab Emírségeket támadja, gyakorlatilag több ballisztikus rakétát és drónt lőttek ki az országra, mint Izraelre.

„Több száz ballisztikus rakéta, cirkálórakéták, drónok támadták az Egyesült Arab Emírségeket, ahol ráadásul több ezer magyar ember tölti a szabadságát, közülük 2271-en regisztráltak konzuli védelemre” – fejtette ki, illetve tudatta, hogy nemrég egyeztetett telefonon emírségekbeli kollégájával, Abdullah bin Zajed al-Nahjannal, aki elmondta, hogy az ő regisztrációjuk szerint 4200 magyar állampolgár tartózkodik jelenleg az Egyesült Arab Emírségekben, egyébként Európából összesen 600 ezren.