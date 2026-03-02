Itt a brutális bejelentés, amire a teljes magyar járműipar várt: megállapodás született a világhírű hadiipari óriással – indul a közös fejlesztés

Tájékoztatást tett közzé hétfő délelőtt a Rába Járműipari Holding Nyrt. a részvényesei és a tőkepiaci szereplők felé.

Rába: itt a brutális bejelentés, amire a teljes magyar járműipar várt / Fotó: Kallus György

Ebben a győri járműipari cég arról számolt be, hogy 2026. március 2-án együttműködési megállapodást írt alá

a Tatra Trucks a.s.

és a CSG Defence a.s.

vállalatokkal. Előbbi Magyarországon is jól ismert, az egyik legmeghatározóbb régiós teherjárműgyártó vállalat, utóbbi pedig egy világszerte elismert cseh ipari-technológiai holdingtársaság, jelentős hadiipari képességgel.

A rövid közleményből kiderült, hogy az együttműködési megállapodás célja, hogy feltárják adott járművek

egységeinek,

alkatrészeinek,

pótalkatrészeinek gyártására,

illetve új termékek közös fejlesztésére irányuló

együttműködési lehetőségeket.

A Tatra TRucks a.s. a Tatra teherautók és haszongépjárművek elismert gyártója, amely komplett tehergépjárművek, illetve tehergépjármű-részegységek és -alkatrészek kutatás-fejlesztésével, gyártásával, értékesítésével, javításával és szervizelésével foglalkozik.

A CSG Defence a.s. világszerte elismert stratégiai partner a védelmi rendszerek terén, széles körű szakértelemmel, ügyfélkörrel és integrációs képességekkel.

Hogy a most meghirdetett együttműködésnek mi lesz a kifutása, egyelőre nem ismert, de nagyon úgy néz ki, hogy újra lesz magyar teherautó-gyártás. A hétfői bejelentés nem a semmiből jött.

Orbán Viktor január legvégén, Hatvanban árulta el némiképp váratlanul, hogy március elején Magyarország új kalandba vág bele, a haza járműgyártás egy elhalt ágát újra életre keltik,

ez pedig a Rába.

„Régen úgy volt, Rába-MAN, de ezek eltűntek. Most lesz Rába-Tátra és ezeket Győrben fogják gyártani, és lesz újra önálló magyar teherautó-gyártás. Nem kifelé kell jönni az autógyártásból, hanem sokkal inkább meg kell erősíteni a pozíciókat” – érvelt a magyar miniszterelnök.

A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja:

a futómű-,

az alkatrész-,

a jármű-

és a hajtóműüzletág.

A 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert.