Itt a brutális bejelentés, amire a teljes magyar járműipar várt: megállapodás született a világhírű hadiipari óriással – indul a közös fejlesztés
Tájékoztatást tett közzé hétfő délelőtt a Rába Járműipari Holding Nyrt. a részvényesei és a tőkepiaci szereplők felé.
Ebben a győri járműipari cég arról számolt be, hogy 2026. március 2-án együttműködési megállapodást írt alá
- a Tatra Trucks a.s.
- és a CSG Defence a.s.
vállalatokkal. Előbbi Magyarországon is jól ismert, az egyik legmeghatározóbb régiós teherjárműgyártó vállalat, utóbbi pedig egy világszerte elismert cseh ipari-technológiai holdingtársaság, jelentős hadiipari képességgel.
A rövid közleményből kiderült, hogy az együttműködési megállapodás célja, hogy feltárják adott járművek
- egységeinek,
- alkatrészeinek,
- pótalkatrészeinek gyártására,
- illetve új termékek közös fejlesztésére irányuló
- együttműködési lehetőségeket.
A Tatra TRucks a.s. a Tatra teherautók és haszongépjárművek elismert gyártója, amely komplett tehergépjárművek, illetve tehergépjármű-részegységek és -alkatrészek kutatás-fejlesztésével, gyártásával, értékesítésével, javításával és szervizelésével foglalkozik.
A CSG Defence a.s. világszerte elismert stratégiai partner a védelmi rendszerek terén, széles körű szakértelemmel, ügyfélkörrel és integrációs képességekkel.
Hogy a most meghirdetett együttműködésnek mi lesz a kifutása, egyelőre nem ismert, de nagyon úgy néz ki, hogy újra lesz magyar teherautó-gyártás. A hétfői bejelentés nem a semmiből jött.
Orbán Viktor január legvégén, Hatvanban árulta el némiképp váratlanul, hogy március elején Magyarország új kalandba vág bele, a haza járműgyártás egy elhalt ágát újra életre keltik,
ez pedig a Rába.
„Régen úgy volt, Rába-MAN, de ezek eltűntek. Most lesz Rába-Tátra és ezeket Győrben fogják gyártani, és lesz újra önálló magyar teherautó-gyártás. Nem kifelé kell jönni az autógyártásból, hanem sokkal inkább meg kell erősíteni a pozíciókat” – érvelt a magyar miniszterelnök.
A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja:
- a futómű-,
- az alkatrész-,
- a jármű-
- és a hajtóműüzletág.
A 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert.
A vállalatcsoport fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, amelynek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.
Ki a tulajdonosa a Rábának?
Január legelején vált hivatalossá, hogy új tulajdonosa van a Rába Járműipari Holdingnak. Akkor hivatalosan is bejelentették, hogy
a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a vállalat többségi része.
A 4iG rögtön ígéretet is tett: nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára.
A 4iG csoport a többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészt vásárolta meg, a tranzakció minden lényeges zárási feltétele teljesült. Még októberben vált ismertté, hogy a kormány rendeletében a Rába tranzakcióját három másik tranzakcióval együtt nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősítette védelmi ipari ellátásbiztonsági szempontok miatt.
A korábbi tulajdonosok, az N7 Holding Zrt. és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány teljes egészében értékesítették részesedésüket a tőzsdén jegyzett vállalatban a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-nek (4iG SDT) a tranzakció céljára létrehozott projekttársasága (4iG SDT EGY Zrt.) számára.
A közvetett tulajdonszerzéssel a 4iG SDT földi mobilitási képességekkel erősíti védelmi ipari portfólióját, amely teljessé teszi a vállalat szárazföldi, légi és űripari kompetenciáit.
A Rába Járműipari Holding Nyrt. 2025-ben csökkenő árbevétel mellett tudott növekvő adózott eredményt produkálni, 2,91 milliárd forintot. A csoport a negyedik negyedévében azonban árbevételi és EBITDA-veszteséget szenvedett el a tavalyi év hasonló időszakához képest.
A negyedik negyedévben számottevő visszaesés mutatkozott az üzleti teljesítményben. A Rába csoport azonban 2025-ben 2,91 milliárd forintos adózott nyereséget ért el.