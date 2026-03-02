Deviza
EUR/HUF379,65 +0,27% USD/HUF323,73 +0,55% GBP/HUF434,03 +0,56% CHF/HUF416,84 -0,38% PLN/HUF89,73 +0,15% RON/HUF74,49 -0,19% CZK/HUF15,65 +0,19% EUR/HUF379,65 +0,27% USD/HUF323,73 +0,55% GBP/HUF434,03 +0,56% CHF/HUF416,84 -0,38% PLN/HUF89,73 +0,15% RON/HUF74,49 -0,19% CZK/HUF15,65 +0,19%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX126 117,61 -0,33% MTELEKOM2 170 +0,23% MOL3 664 +3,71% OTP38 650 -1,71% RICHTER11 880 -0,51% OPUS537 -1,12% ANY7 280 -3,3% AUTOWALLIS159 -2,83% WABERERS5 060 -1,98% BUMIX9 731,2 -1,37% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 655,86 -0,67% BUX126 117,61 -0,33% MTELEKOM2 170 +0,23% MOL3 664 +3,71% OTP38 650 -1,71% RICHTER11 880 -0,51% OPUS537 -1,12% ANY7 280 -3,3% AUTOWALLIS159 -2,83% WABERERS5 060 -1,98% BUMIX9 731,2 -1,37% CETOP4 267,81 -0,26% CETOP NTR2 655,86 -0,67%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Rába Járműipari Holding Nyrt
tatra
megállapodás
járműipar

Itt a brutális bejelentés, amire a teljes magyar járműipar várt: megállapodás született a világhírű hadiipari óriással – indul a közös fejlesztés

Január végén meghirdették a feltámadást, ez már az. Ami most a Rába Nyrt.-nél zajlik, az a magyar járműgyártás egy nagyon fontos szegmensének újjáéledését jelenti. Ennek pedig nemzetgazdasági jelentősége is van.
Hecker Flórián
2026.03.02, 10:55
Frissítve: 2026.03.02, 12:08

Tájékoztatást tett közzé hétfő délelőtt a Rába Járműipari Holding Nyrt. a részvényesei és a tőkepiaci szereplők felé.

Rába
Rába: itt a brutális bejelentés, amire a teljes magyar járműipar várt / Fotó: Kallus György

Ebben a győri járműipari cég arról számolt be, hogy 2026. március 2-án együttműködési megállapodást írt alá 

  • a Tatra Trucks a.s.
  • és a CSG Defence a.s. 

vállalatokkal. Előbbi Magyarországon is jól ismert, az egyik legmeghatározóbb régiós teherjárműgyártó vállalat, utóbbi pedig egy világszerte elismert cseh ipari-technológiai holdingtársaság, jelentős hadiipari képességgel.

Rába: itt a brutális bejelentés, amire a teljes magyar járműipar várt

A rövid közleményből kiderült, hogy az együttműködési megállapodás célja, hogy feltárják adott járművek

  • egységeinek,
  • alkatrészeinek,
  • pótalkatrészeinek gyártására,
  • illetve új termékek közös fejlesztésére irányuló
  • együttműködési lehetőségeket.

A Tatra TRucks a.s. a Tatra teherautók és haszongépjárművek elismert gyártója, amely komplett tehergépjárművek, illetve tehergépjármű-részegységek és -alkatrészek kutatás-fejlesztésével, gyártásával, értékesítésével, javításával és szervizelésével foglalkozik.

A CSG Defence a.s. világszerte elismert stratégiai partner a védelmi rendszerek terén, széles körű szakértelemmel, ügyfélkörrel és integrációs képességekkel.

Hogy a most meghirdetett együttműködésnek mi lesz a kifutása, egyelőre nem ismert, de nagyon úgy néz ki, hogy újra lesz magyar teherautó-gyártás. A hétfői bejelentés nem a semmiből jött. 

Orbán Viktor január legvégén, Hatvanban árulta el némiképp váratlanul, hogy március elején Magyarország új kalandba vág bele, a haza járműgyártás egy elhalt ágát újra életre keltik,

ez pedig a Rába.

„Régen úgy volt, Rába-MAN, de ezek eltűntek. Most lesz Rába-Tátra és ezeket Győrben fogják gyártani, és lesz újra önálló magyar teherautó-gyártás. Nem kifelé kell jönni az autógyártásból, hanem sokkal inkább meg kell erősíteni a pozíciókat” – érvelt a magyar miniszterelnök.

A Rába Járműipari Holding Nyrt. üzleti portfólióját négy önálló, egymáshoz kapcsolódó üzletág alkotja:

  • a futómű-,
  • az alkatrész-,
  • a jármű-
  • és a hajtóműüzletág.

A 129 éves múltra visszatekintő Rába Járműipari Holding Nyrt. Magyarország meghatározó jármű- és komponensgyártó vállalatcsoportja, amely a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett társaságként hazai és nemzetközi szinten egyaránt ismert.

A vállalatcsoport fő tevékenységi köre a nehézgépjárművek komplett futóműveinek, futóműalkatrészeinek, valamint speciális járművek gyártása, amelynek jelentős része exporttevékenység formájában az Európai Unió, a FÁK-országok és az Egyesült Államok piacaira irányul.

Ki a tulajdonosa a Rábának?

Január legelején vált hivatalossá, hogy új tulajdonosa van a Rába Járműipari Holdingnak. Akkor hivatalosan is bejelentették, hogy

a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került a vállalat többségi része.

A 4iG rögtön ígéretet is tett: nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve új növekedési pálya nyílhat a győri járműipari vállalat számára.

A 4iG csoport a többségi, 74,34 százalékos tulajdonrészt vásárolta meg, a tranzakció minden lényeges zárási feltétele teljesült. Még októberben vált ismertté, hogy a kormány rendeletében a Rába tranzakcióját három másik tranzakcióval együtt nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősítette védelmi ipari ellátásbiztonsági szempontok miatt.

A korábbi tulajdonosok, az N7 Holding Zrt. és a Széchenyi István Egyetemért Alapítvány teljes egészében értékesítették részesedésüket a tőzsdén jegyzett vállalatban a 4iG Űr- és Védelmi Technológiák Zrt.-nek (4iG SDT) a tranzakció céljára létrehozott projekttársasága (4iG SDT EGY Zrt.) számára.

A közvetett tulajdonszerzéssel a 4iG SDT földi mobilitási képességekkel erősíti védelmi ipari portfólióját, amely teljessé teszi a vállalat szárazföldi, légi és űripari kompetenciáit.

A Rába Járműipari Holding Nyrt. 2025-ben csökkenő árbevétel mellett tudott növekvő adózott eredményt produkálni, 2,91 milliárd forintot. A csoport a negyedik negyedévében azonban árbevételi és EBITDA-veszteséget szenvedett el a tavalyi év hasonló időszakához képest.

Történelmi bejelentés előtt a magyar járműipar: napokon belül feltámasztják a legendás márkát – most kiderültek az új sztárcég pénzügyei
A negyedik negyedévben számottevő visszaesés mutatkozott az üzleti teljesítményben. A Rába csoport azonban 2025-ben 2,91 milliárd forintos adózott nyereséget ért el.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu