A közel-keleti katonai eszkaláció néhány nap alatt nemcsak a térség biztonsági helyzetét, hanem a globális szállítmányozást és az energiapiacokat is érdemben befolyásolni kezdte. A hétvégi amerikai és izraeli csapások Irán ellen, majd az ezt követő kölcsönös támadások hatására a világ legnagyobb konténeres hajóstársaságai sorra módosítják útvonalaikat, miközben az olajár emelkedik, a légi közlekedés akadozik és a konfliktus újabb országokat érint.

Menekülnek a szállítmányozási társaságok a Közel-Keletről: teljes sokkban a piac, újabb áremelkedési hullám jöhet / Fotó: MartinLueke

Afrika felé terelik a hajókat a legnagyobb szállítmányozási társaságok

A dán Maersk, a német Hapag-Lloyd és a francia CMA CGM egyaránt bejelentette, hogy a romló közel-keleti biztonsági helyzet miatt elkerüli a Szuezi-csatorna térségét és a Hormuzi-szorost. A Maersk közlése szerint a Bab el-Mandeb-szoroson – mely a Vörös-tenger és az Ádeni-öböl között húzódó stratégiai átjáró – ideiglenesen felfüggesztik az áthaladást. Ez az útvonal kulcsfontosságú a Szuezi-csatorna eléréséhez, mely Ázsia és Európa között a leggyorsabb tengeri összeköttetést biztosítja – számolt be róla a The Wall Street Journal.

A társaság közölte:

a Közel-Kelet–India és a Földközi-tenger, illetve az Egyesült Államok keleti partja közötti járatokat további értesítésig a Jóreménység foka felé terelik.

Emellett a Hormuzi-szoroson történő átkeléseket is felfüggesztették, ami az Arab-öböl kikötőit érintő forgalomban késéseket és menetrendi módosításokat okozhat.

A Hapag-Lloyd hasonló döntést hozott: a térségben zajló konfliktus és a Hormuzi-szoros hivatalos lezárása miatt minden áthaladást felfüggesztett ezen a vízi úton. Az India–Közel-Kelet–Földközi-tenger útvonalon közlekedő hajóit szintén Afrika megkerülésével irányítja át. A CMA CGM arról számolt be, hogy 14, a Perzsa-öbölben tartózkodó hajóját, valamint további hét, a térség felé tartó egységét azonnal biztonságos kikötők felé irányította. A vállalat szerint

a Szuezi-csatornán történő áthaladás határozatlan időre szünetel, a hajókat a Jóreménység-foka felé terelik.

A mostani döntések azért is jelentősek, mert a hajóstársaságok csak nemrég tértek vissza a térségbe, miután több mint két éven át elkerülték a Vörös-tengert a jemeni húszi fegyveresek támadásai miatt. A mostani eszkaláció ismét megdrágíthatja és meghosszabbíthatja az Ázsia és Európa közötti szállítási időt, ami a globális ellátási láncokban is fennakadásokat okozhat.