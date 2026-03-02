Rendkívüli: Orbán Viktor nyilvánosságra hozta a mindent eldöntő bizonyítékokat a Barátság kőolajvezetékről, ezt már nem tudja kimagyarázni Zelenszkij – műholdfelvételek vannak a valós állapotról
"Részletes jelentést kaptam a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. A rendelkezésre álló műholdfelvételek és az operatív információk alapján egyértelmű, a vezeték működőképes" – közölte a Facebook oldalára feltöltött videjójában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő vasárnap este ígért bizonyítékokat arról, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása mögött nem műszaki vagy technikai okok állnak.
A kormányfő hozzátette, támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé teszik, hogy mindenki láthassa.
Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a a magyar és szlovák ellenőröket
– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mindaddig fenntartják az ellenintézkedéseket, amíg nem indítják újra a vezetéket. Szerinte amit Zelenszkij csinál, az közönséges zsarolás, de Magyarország nem hagyja magát, és az olajlokádot kormány letöri.
Már egy hónapja nem jön az orosz olaj a Barátságon
Mint ismert, január 27. óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, miután orosz támadás érte a vezeték mellett lévő tárolóegységet, erre hivatkozva pedig az ukránok elzárták az olajcsapot. Ugyan a hivatalos tájékoztatás szerint műszaki okokból nem indítják újra, a magyar és a szlovák kormány egybehangzóan állítja, hogy február 7. óta semmilyen akadálya nincs a Barátságon történő szállításnak.
Sőt, úgy tudja mindkét fél, hogy a legfelső szinten, Zelenszkijnél született meg a döntés. Ezt azonban az ukránok tagadják, pedig a Mol iparági forrásból szintén úgy értesült, hogy újraindítható a vezeték.
Az ukrán vezetés lépésére válaszul Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 18-án bejelentette, hogy Magyarország leállítja a dízelexport szállítását Ukrajnába, és további válaszlépéseket helyezett kilátásba. Felmerült annak a lehetősége is, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnába irányuló áramexportot, ezt azonban a kormány egyelőre elvetette a magyar kisebbség érdekeit figyelembe véve. Nem úgy Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportort február 23. óta szünetelteti.
Ezenfelül a magyar kormány arról is döntött, hogy blokkolja a 20. szankciós csomag elfogadását, illetve a már elfogadott 90 milliárd eurós hitel folyósítását Ukrajnának. Orbán Viktor miniszterelnök egy nappal ezelőtt pedig nyílt levélben szólította fel Volodimir Zelenszkij ukrán államfőt, hogy azonnal indítsa újra a szállítást a Barátság kőolajvezetéken, illetve elrendelték a hazai energia-infrastruktúra fokozott védelmét, továbbá dróntilalmat vezettek be Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A szlovák és a magyar fél azt is felajánlotta, hogy egy szakértői delegáció utazzon el a kőolajvezeték állapotának felülvizsgálatára, ám ezt visszautasították az ukránok.
Lepaktált Kijevvel Magyar Péter
Feltűnő volt Magyar Péter hallgatása, akinek általában mindenről van véleménye, de egy ilyen nemzetstratégiai kérdésben valamiért nincs.
Péntek reggel aztán megtörte a csendet, ám nem ítélte el Zelenszkij lépését.
Helyette egy semmitmondó nyilatkozatot tett, és felszólította a miniszterelnököt, hogy ha valóban „fenyegető információval rendelkezik a magyar nemzetbiztonság kapcsán, akkor ne a Facebookon és propagandában üzengessen, hanem haladéktalanul forduljon a NATO-hoz, és kérje a NATO-szerződés 4. cikkelyének alkalmazását”. Arról azonban a politikus mintha megfeledkezett volna, hogy az ukránok robbantották fel az Északi Áramlat gázvezetéket 2022-ben. Márpedig az a vezeték német tulajdon volt, ennek ellenére semmilyen lépést nem tett sem a NATO , sem az Európai Unió, inkább bedugta a fejét a homokba.
A Tisza elnöke hallgatásának előzménye is van, amely számtalan kérdést felvet. Két héttel ezelőtt részt vett a müncheni biztonságpolitikai konferencián, ahol több uniós vezetővel is tárgyalt, köztük Ukrajna legnagyobb támogatóival. Bár Magyar Péter sok részletet nem árult el ezekről a tárgyalásokról, titkosszolgálati jelentések szerint már ott tájékoztatta őt Zelenszkij köre, hogy az ukránok a következő hónapokban nem tervezik újraindítani a Barátság kőolajvezetéket. Ezek után be is indultak a találgatások a magyar sajtóban arról, hogy valamilyen vállalást tett a politikus az ukránoknak. Ilyen lehet a háborúban álló ország uniós tagságának támogatása, pénzügyi segítése, illetve az orosz energiahordozókról való leválás. A gyanút erősíti, hogy ezeket az állításokat azóta sem cáfolta a pártelnök.