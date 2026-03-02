"Részletes jelentést kaptam a Barátság kőolajvezetéket ért támadásról és a vezeték állapotáról. A rendelkezésre álló műholdfelvételek és az operatív információk alapján egyértelmű, a vezeték működőképes" – közölte a Facebook oldalára feltöltött videjójában Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő vasárnap este ígért bizonyítékokat arról, hogy a Barátság kőolajvezeték leállása mögött nem műszaki vagy technikai okok állnak.

Itt vannak Orbán Viktor bizonyítékai: műholdfelvételek igazolják, semmi baja a Barátság kőolajvezetéknek, tényleg Zeleszkij zárta el a csapot Fotó: Fischer Zoltán / Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály

Rendkívüli: Orbán Viktor nyilvánosságra hozta a mindent eldöntő bizonyítékokat a Barátság kőolajvezetékről, ezt már nem tudja kimagyarázni Zelenszkij – műholdfelvételek vannak a valós állapotról

A kormányfő hozzátette, támadás közvetlenül nem érintette a vezetéket, ezért a vezeték újraindításának nincs technikai akadálya. Az ezzel kapcsolatos műholdfelvételeket elérhetővé teszik, hogy mindenki láthassa.

Újra felszólítjuk Zelenszkij elnököt, hogy a Barátság vezetéket indítsa újra és a viták lezárása érdekében engedje be a a magyar és szlovák ellenőröket

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mindaddig fenntartják az ellenintézkedéseket, amíg nem indítják újra a vezetéket. Szerinte amit Zelenszkij csinál, az közönséges zsarolás, de Magyarország nem hagyja magát, és az olajlokádot kormány letöri.

Már egy hónapja nem jön az orosz olaj a Barátságon

Mint ismert, január 27. óta nem érkezik olaj a Barátság kőolajvezetéken, miután orosz támadás érte a vezeték mellett lévő tárolóegységet, erre hivatkozva pedig az ukránok elzárták az olajcsapot. Ugyan a hivatalos tájékoztatás szerint műszaki okokból nem indítják újra, a magyar és a szlovák kormány egybehangzóan állítja, hogy február 7. óta semmilyen akadálya nincs a Barátságon történő szállításnak.

Sőt, úgy tudja mindkét fél, hogy a legfelső szinten, Zelenszkijnél született meg a döntés. Ezt azonban az ukránok tagadják, pedig a Mol iparági forrásból szintén úgy értesült, hogy újraindítható a vezeték.

Az ukrán vezetés lépésére válaszul Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter február 18-án bejelentette, hogy Magyarország leállítja a dízelexport szállítását Ukrajnába, és további válaszlépéseket helyezett kilátásba. Felmerült annak a lehetősége is, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnába irányuló áramexportot, ezt azonban a kormány egyelőre elvetette a magyar kisebbség érdekeit figyelembe véve. Nem úgy Robert Fico szlovák miniszterelnök, aki az Ukrajnának nyújtott vészhelyzeti villamosenergia-exportort február 23. óta szünetelteti.