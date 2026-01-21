Hátba szúrták a brit luxusautó-gyártókat, szenved a Rolls Royce és az Aston Martin
A luxusautók értékesítése világszerte nyomás alá került, de az Egyesült Királyságban egy adójogi változás, az úgynevezett non-dom hatás is súlyosbítja a helyzetet – mondta a Bloombergnek Daniele Ministeri, a Jato Dynamics autóipari kutatócég vezető tanácsadója.
Eddig ugyanis az Egyesült Királyságban az adókötelezettséget az állandó lakóhely (domicile) határozta meg, mostantól pedig az Egyesült Királyságban eltöltött idő hossza a döntő kritérium. Ráadásul további szigorítást is beígért a londoni kormány a tehetőseknek.
A Jato adatai szerint például a Ferrari brit értékesítése 2025 harmadik negyedévében az előző év azonos időszakához képest 44 százalékkal, mindössze 116 járműre zuhant, ami az elmúlt évtized leggyengébb negyedéve az országban.
Benedetto Vigna, a Ferrari brit leányának a vezérigazgatója októberben a Financial Timesnak a visszaesést azzal magyarázta, hogy a vagyonos polgárok adózási okokból elmenekülnek az országból.
Nem dicsekedhet azonban a brit luxusautó-ipar sem. A Rolls-Royce nagy-britanniai eladásai például 26 százalékkal csökkentek az előző évhez képest a harmadik negyedévben, amivel az ultraluxusmárka, a Jato szerint 2021 eleje óta a leggyengébb negyedévet könyvelhette el. Ugyanebben a periódusban az Aston Martin Lagonda Global Holdings brit forgalma – a cég saját bevallása szerint – közel egyharmadával zuhant.
Az autóink iránti kereslet általában ügyfeleink tartózkodási helyével együtt változik, és azt látjuk, hogy sok ultramagas nettó vagyonú ügyfelünk elköltözik Nagy-Britanniából, mégpedig a szélrózsa minden irányába
– emelte ki Chris Brownridge, a Rolls-Royce Motor Cars vezérigazgatója.
A használt luxusautókat sem veszik
Eközben a használt luxusautók piaca is nyomás alá került. A szegmens 2025 harmadik negyedévében 8,6 százalékkal esett vissza az előző évhez képest, miközben a teljes használtautó-piac összességében a legjobb negyedévet zárta 2021 óta a Motorgyártók és -kereskedők Társasága szerint.
Az autópiac ezen niche szegmense, ahol hat számjegyű összegekért – természetesen angol fontban – adják-veszik például az Aston Martin és a Ferrari modelljeit, fontos mutatója a brit luxusautóipar alapvető egészségének. A történelmileg igen magas viszonteladási árak miatt ezek a járművek amúgy egyszersmind vagyontárgyakká és a vagyonmegőrzés eszközeivé is váltak.
Ha azonban eltűnnek a vevők a használt luxusautók piacáról, érthető módon roppant kockázatossá válik egy a méregdrága új autó megvásárlása is.
A gazdagok menekülése egyébként a londoni luxuslakások piacát is sújtja, a kastélyok ára 2025-ben zuhanásnak indult. Az ingatlanadatokkal foglalkozó LonRes cég kutatása szerint az 5 millió fontos vagy még drágább ingatlanok értéke az elmúlt évben körülbelül 15 százalékkal csökkent.
Visszatérve a luxusautókhoz, az egyik gyűjtő így fakadt ki a Bloomberg újságírójának:
Az emberek csak akkor vásárolnak luxuscikkeket, ha van rá pénzük, de ha elkezdünk babrálni az adókkal, akkor elkezdünk babrálni azzal is, hogy az embereknek mennyi pénük marad.
A Marylebone-ban található Mayfair Prestige kereskedő, amely 450 ezer fontért kínálja a Rolls-Royce Phantom modellt és 330 ezer fontért a Lamborghini Aventadort, szintén a kereslet csökkenését tapasztalja.
A Covid–19-járvány után fellendülés következett be, de az üzletág azóta a valaha volt legrosszabb helyzetbe került, és az elmúlt 18 hónapban az eladások 50 százalékkal csökkentek, mivel a tehetős külföldiek elkezdenek távozni
– közölte a vállalat.
A brit autóipar, amely egykor globális nagyhatalom volt, évtizedek óta hanyatlik, de az ország kiépített magának egy rést a csúcskategóriás járművek gyártásának központjaként, ahol
- a Rolls-Royce,
- a Bentley,
- a McLaren,
- az Aston Martin
- és a Lotus
luxusautókat és szuperautókat gyártják, és az itt gyártott csúcskategóriás modellek mintegy 90 százalékát exportálják, főként az Egyesült Államokba és Ázsiába.
A csúcskategóriás márkákat ezért negatívan érinti a luxuscikkek iránti kereslet visszaesése Kínában, a második pofont pedig éppen otthonról kapták.