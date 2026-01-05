Deviza
Áram és gáz: egyszerre rendelt el készenlétet az MVM, az E.ON és az Opus – Orbán Viktor azonnal felállította az operatív törzset

Léptek a nagy energiacégek. Ha havária alakulna ki, az üzemeltető vállalatok – így az MVM is – azonnal be tudnak avatkozni. Megszólalt a Magyar Honvédség is, Orbán Viktor pedig operatív törzset állított fel.
Hecker Flórián
2026.01.05, 18:25
Frissítve: 2026.01.05, 19:08

Friss fejleményekről számolt be az Energiaügyi Minisztérium az országos havazás nyomán. Az MVM és a többi nagy szolgáltató is döntést hozott.

MVM, hó, hóhelyzet, időjárás, tél, 2026
MVM, E.ON és Opus: egyszerre rendeltek el készenlétet / Fotó: Kocsis Zoltán

A tárca miniszterhelyettese, egyben az MVM elnöke arról számolt be, hogy 

  • az MVM Csoport,
  • az E.ON
  • és Opus elosztó vállalatok

felkészültek a várható időjárásra, az üzemeltetés stabil,

és elrendelték a készenlétet.

Ez a javító kapacitások és a szakemberek rendelkezésre állását jelenti. Ha havária alakulna ki, az üzemeltető vállalatok azonnal be tudnak avatkozni.

MVM, E.ON, Opus és Mol: egyszerre rendeltek el készenlétet

A tárca korábban már beszámolt róla, az olaj- és üzemanyag-ellátás kapcsán a Mollal is folyamatosan kapcsolatban vannak. Fennakadás nem tapasztalható. A készenlét biztosított.

A családok biztonságos ellátása most is elsődleges szempontunk – zárta bejegyzését Czepek Gábor.

 

Havazás: ugrásra kész a Magyar Honvédség 

A Magyar Honvédség felkészült a rendkívüli téli időjárás okozta helyzetek kezelésére, és szükség esetén készen áll a lakosság biztonságát szolgáló feladatok végrehajtására – közölte Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke hétfőn az MTI-vel.

A Magyar Honvédség a Belügyminisztériummal és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal szoros együttműködésben készen áll, hogy szükség esetén támogatást nyújtson a rendkívüli havazással összefüggő helyzetek kezelésében.

A reagálóképesség fenntartása érdekében hatóránként, régiókra lebontva részletes időjárási előrejelzések készülnek, amelyek lehetővé teszik, hogy a meteorológiai helyzethez igazodva a lehető legrövidebb időn belül a leghatékonyabb katonai képességcsomag álljon rendelkezésre a lakosság védelmében.

Orbán Viktor operatív törzset állított fel

A meteorológiai előrejelzés szerint a következő napokban extrém időjárási körülmények várhatók. Orbán Viktor miniszterelnök ezért úgy döntött, hogy Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével operatív törzset állít fel a rendkívüli időjárás és a hóhelyzet elleni védekezés koordinálására – közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK).

Az operatív törzs tagjai: a miniszterelnök nemzetbiztonsági főtanácsadója, a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a Belügyminisztérium, az Energiaügyi Minisztérium, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, a Védelmi Igazgatási Hivatal, a Magyar Honvédség, a HungaroMet Zrt., az Országos Rendőr-főkapitányság, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, a Terrorelhárítási Központ, az Országos Kórházi Főigazgatóság, az Országos Mentőszolgálat, a Magyar Közút Zrt. és a MÁV-Volán csoport vezető munkatársai.

Havazás: ez most tényleg kemény lehet, készen áll a TEK – kijött, mikor rendelnek el iskolaszünetet

Forródrót már indult a közlekedőknek. Jelentős havazásra kell készülni. A katasztrófavédelem műszaki mentőszerei, a Terrorelhárítási Központ speciális járművei, az Országos Mentőszolgálat földi és légi egységei azonnal bevethetők.

