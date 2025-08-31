Az elmúlt évtizedek energiaipari átalakulásának nagy vesztese Németország

A történelem legnagyobb energiakísérlete Franciaországban kezdődött az 1970-es évek elején, amikor az ország nagymértékben függött a fosszilis tüzelőanyagoktól az áramtermelés terén – írja az Origo. Amikor az olajválság idején az OPEC 400 százalékkal megemelte az olaj árát, a CarbonCredits elemzése szerint ez szinte halálos fenyegetést jelentett az ország energiaellátásának szempontjából.

A Franciaországban a hetvenes évek közepén elindított energiaipari átállás, azaz energiakísérlet nagymértékben támaszkodott az atomenergiára / Fotó: ANP via AFP

1974-ben Pierre Messmer francia miniszterelnök új irányt hirdetett a francia energiaellátás számára. Az ún. „Messmer-terv” keretében hozzáfogtak az első három atomerőmű felépítéséhez, és mindössze tizenöt év alatt Franciaország eljutott odáig, hogy már negyvennyolc atomreaktorban termeltek áramot.

Az eredeti terv 170 erőmű megépítését írta elő 2000-re, de erre végül nem volt szükség, mert 1990-re az atomreaktorok már Franciaország energiaszükségletének több mint a 75 százalékát fedezték. Franciaországnak annyi energiája származott az atomerűművektől, hogy elegendő volt, hogy azok mindössze 61 százalékos kapacitással működjenek. A mai napig olyan magas náluk az atomenergia-termelés, hogy az atomerőművek időnként hétvégére be is zárnak.

A német energiastratégia egy másik irányban indult el

Németország 2009-ben mutatta be az Energiafordulat (Energiewende) nevet viselő tervét a megújuló energiákra való átállásról, amelynek céljai ambiciózusak voltak, beleértve a 80–95 százalékos kibocsátáscsökkentést és a 60 százalékos megújulóenergia-célt 2050-re.

Más szóval, az energetikai átállás a németeknél ellenpontja volt a Messmer-tervnek: be akarták bizonyítani, hogy az energiabiztonság és a szén-dioxid-mentes gazdaság elérhető kizárólag a megújuló energiaforrások felhasználásával.

2011-ben azonban bekövetkezett a fukusimai atomerőmű-baleset. A történtektől megrettenve a német kormány úgy döntött, hogy 2022-ig végleg bezárja az összes atomreaktort.

Sajátos energiakísérlet: atomenergia helyett szén és gáz

A német szén-dioxid-kibocsátás azonban emelkedésnek indult, mert miután az atomerőműveket bezárták, elsősorban két áramtermelő forrás váltotta fel őket: a szén és az importált gáz.