Németország leállítja izraeli fegyverexportját — a kancellár reagált Gáza város elfoglalási tervére

Németország felfüggeszti a fegyverexportját Izrael felé, mert nem biztosítható, hogy a fegyvereket ne a Gázai övezetben használják fel – jelentette be pénteken Friedrich Merz kancellár. A kormányfő a német fegyverexport leállításával egyértelmű választ kíván tolmácsolni az eszkalálódó katonai konfliktusra, miután az izraeli kabinet bejelentette Gáza város elfoglalásának terveit.
„A német kormány nem hagyja jóvá olyan katonai felszerelések exportját, amelyeket a Gázai övezetben is fel lehetne használni” – közölte Merz sajtóközleményben. Hozzátette, hogy Izrael Gázában folytatott műveletei egyre nehezebbé teszik a megítélését a háború további kimenetelének, illetve az olyan követelések megvalósításának, mint a túszok szabadon bocsátása vagy a Hamász lefegyverzése.
Hozzátette, hogy a Hamásznak nem szabad szerepet játszania Gáza jövőbeli kormányzásában.
A német lépés nem jelenti a teljes fegyverembargót, illetve nyitva hagyja a lehetőséget, hogy a gázai hadművelettel egyáltalán nem kapcsolatos rendszerek – mint a rakétavédelmi vagy haditengerészeti felszerelések – exportja folytatódhasson.
Merz hangsúlyozta azt is, hogy Izraelnek „jogában áll megvédeni magát a Hamász terrorja ellen”, és az izraeli túszok szabadon bocsátása, valamint a 22 hónapja tartó háborúban a tűzszünet érdekében folytatott tárgyalások lesznek Németország legfőbb prioritásai.
