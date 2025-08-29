Deviza
EUR/HUF396.35 -0.08% USD/HUF338.87 -0.24% GBP/HUF457.67 -0.23% CHF/HUF423.55 0% PLN/HUF92.97 -0.1% RON/HUF78.1 -0.14% CZK/HUF16.21 +0.24% EUR/HUF396.35 -0.08% USD/HUF338.87 -0.24% GBP/HUF457.67 -0.23% CHF/HUF423.55 0% PLN/HUF92.97 -0.1% RON/HUF78.1 -0.14% CZK/HUF16.21 +0.24%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX102,554.62 -1.15% MTELEKOM1,924 -1.84% MOL2,914 -1.22% OTP29,530 -0.84% RICHTER10,270 -2.1% OPUS580 -0.17% ANY7,900 0% AUTOWALLIS163 +1.88% WABERERS5,280 0% BUMIX9,272.63 +0.27% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,128.72 -0.73% BUX102,554.62 -1.15% MTELEKOM1,924 -1.84% MOL2,914 -1.22% OTP29,530 -0.84% RICHTER10,270 -2.1% OPUS580 -0.17% ANY7,900 0% AUTOWALLIS163 +1.88% WABERERS5,280 0% BUMIX9,272.63 +0.27% CETOP3,416.74 -0.72% CETOP NTR2,128.72 -0.73%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
vasút
közlekedés
Oroszország
hidrogénvonat

Oroszország él és virul: megmutatták a világnak a leggyorsabb vonatot, de nem ezért különleges – a Fehér Vadászsólyomnak nincs párja

Orosz cég hidrogénüzemű vonatot fejleszt, a vonatokat két- és háromkocsis változatban tervezik, ezek egymással összekapcsolhatók. A háromkocsis vonat menettávolsága a gyártó tájékoztatója szerint hidrogénnel 487 kilométer, az energiatárolókkal pedig további 40 kilométer, a kétkocsisé hidrogénnel 725 kilométer, az energiatárolókkal 80 kilométer lesz.
VG/MTI
2025.08.29, 20:37

Jövőre megkezdődik az első orosz hidrogénüzemű vonat menettesztelése a Szahalin félszigeten – jelentette be Kirill Lipa, a Transzmasholding (TMH) orosz vasúti járműipari vállalat vezérigazgatója a szentpétervári PRO//Motion.Expo nemzetközi vasúti kiállításon.

Hydrogen trains on the Heidekrautbahn RB27 Forradalom az orosz vasúton: hidrogénhajtású személyvonat a láthatáron
Németországban már járnak hidrogénvonatok / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A TMH a héten mutatta be a nagy közönégnek az orosz járműipar első hidrogénüzemű személyvonat koncepcióját. A TMH, az Oroszországi Vasutak (RZSD), a Roszatom állami nukleáris energetikai vállalat és a szahalini önkormányzat összefogásával fejlesztett vonatokat két- és háromkocsis változatban tervezik, ezek egymással összekapcsolhatók.

A háromkocsis vonat menettávolsága a gyártó tájékoztatója szerint

  • hidrogénnel 487 kilométer,
  • az energiatárolókkal pedig további 40 kilométer,
  • a kétkocsisé hidrogénnel 725 kilométer,
  • az energiatárolókkal 80 kilométer lesz.

A tervek szerint januárra kell megkapnunk az egész rendszert. A vonat műszaki megoldásainak tervezői dokumentációja lezárult, hozzákezdtünk a karosszéria megépítéséhez. Számításaink szerint a tesztelését a következő év végéig megkezdjük – mondta Lipa az MTI-nek a kipróbálás ütemezésére vonatkozó kérdésére.

Oleg Belozjorov, az RZSD vezérigazgatója a szentpétervári fórumon pénteken azt hangoztatta, hogy a Moszkva és az orosz északi főváros között kiépítendő nagysebességű vasúti pályán a vonatokat a jövőben mozdonyvezető nélkül fogják járatni, a vonatot mesterséges intelligencia fogja irányítani. Belozjorov bejelentette, hogy 

a napokban megkezdődik Belij Krecset (Fehér Vadászsólyom) névre keresztelt szerelvények összeszerelése a Szinara csoporthoz tartozó Uralszkije Lokomotyivi üzemében.

Oroszország leendő leggyorsabb vonata a várakozások szerint elérheti az óránkénti 400 kilométeres csúcssebességet. Az expón a Nacprojektsztroj holding bemutatta a vonat közlekedéséhez szükséges NGP 4.0-s ballasztmentes pályarendszerhez készült, nagyszilárdságú, előfeszített vasbeton sínlemezét, amelynek gyártását jövő tavasszal kezdik, a sorozatgyártására a harmadik negyedévben térnek át.

A héten jelentették be, hogy az RZSD Novokuznyeckből megkapta az Jevraz bányászati és fémipari vállalattól az első, hétezer tonnányi szállítmányt lefektetendő sínekből. A Moszkva-Szentpétervár nagysebességű vasútvonal első szakaszához több mint 160 ezer tonna sínterméket terveznek felhasználni.

Az első szakaszt 2028-ra tervezik üzembe helyezni. Az utazás Moszkva központjából Szentpétervárra két és egy negyed óra lesz. A leggyorsabb vasúti összeköttetést eddig a 2009 óta működő, 250 kilométeres sebességet meghaladni képes, a Siemens által legyártott Szapszan (Vándorsólyom) villamos motorvonat biztosította, amely a 650 kilométeres távolságot három és háromegyed óra alatt teszi meg.

Román álom: őskáosz uralkodik, szeptembertől elszabadulhat a vasúti pokol

Sorozatban érkeznek a hírek keleti szomszédunkból május óta a megszorításokról, korrupciós ügyekről, kormánykoalíciós vitákról. A román vasút is káoszba süllyed szeptembertől a legfrissebb hírek szerint, és ennek is pénzügyi oka van. Tucatjával törlik a fontos járatokat: gondoljunk bele a rémképbe, hogy a MÁV bejelenti, a jövő héttől Szegedre vagy Pécsre nem járnak a vonatok Budapestről.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu