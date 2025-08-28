Román álom: őskáosz uralkodik, szeptembertől elszabadulhat a vasúti pokol

A káosz, amelybe Románia süllyed, egyre mélyebbre, nem ismeretlen a magyarok – legalábbis a nem a legfiatalabb felnőtt generációk – számára. A Gyurcsány–Bajnai-korszakban mi is megtapasztaltuk, amikor egymás után mondják fel a szolgálatot a közszolgáltatások, és egyre mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a családoknak a korábbi költekezés és eladósodás miatt. A román vállalatok talán nem kerültek akkora bajba, mint a magyarok akkor, a legfrissebb fejlemény azonban okkal válthat ki újabb riadalmat. Ezúttal a vasút került irgalmatlan bajba. A megszorító kormányt okolják.
A CFR Calatori bejelentette – írja az Adevarul –, hogy országszerte több tucat járatot állít le, miután nem tudta kifizetni a vasúti hálózat üzemeltetőjének díjait. A leálló járatok közt igen fontos útvonalak is vannak, amelyeket nyilván korábban használtak a magyarok is, elsősorban Romániában élő honfitársaink, de anyaországiak is. Az ország egésze számára fővonalak.
Háttérként, hogy értsük: a román állami vasúttársaságot, a CFR-t 1998-ban a következő, innentől függetlenül gazdálkodó részekre bontották fel:
A CFR Calatori közlése szerint szeptember 1-jétől, illetve októbertől állnak le járatok, a szünet országos kiterjedésű, regionális és nagyvárosokat összekötő fővonalakat is érint, a fővárost sem kihagyva, és bőven vannak a körben magyarok lakta területek.
Többek közt a következő útvonalak érintettek:
A teljes listáról a társaság tájékoztatási csatornáin érdemes érdeklődni, mindenesetre több mint 30 járatról van szó, amelyeknek a felfüggesztése „további értesítésig” hosszabbítható.
A közlekedési problémák nálunk sem teljesen ismeretlenek, a közelmúltban sorozatban gyulladtak ki buszok a Karácsony Gergely vezette fővárosban, amely pénzügyi problémáiért rendre a kormányt okolja, holott volt pénze megvásárolni a Rákosrendezőt tízmilliárdokért, ami új buszok százainak beszerzésére lett volna elegendő.
A CFR Calatori a közlekedési minisztériumhoz tartozó, a személyvasúti szerződésekért is felelős kormányügynökséget, az ARF-et (Autoritatea pentru Reforma Feroviara) okolja,
amely szerintük 139 millió lejjel tartozik nekik, amiből csak 7,8 milliót utalt rá, és ez nem elég, hogy kifizessék az adósságaikat.
A magyar fővároshoz hasonlóan Románia pénzügyi problémáit maga az állam okozta, igaz, hogy nem a jelenlegi kormány, amely a Gyurcsány–Bajnai-kormányokhoz hasonlóan folytonos megszorítási kényszerekkel küzd, mert a költségvetés hiányát korábban – az életszínvonalat mesterségesen, fenntarthatatlanul feltornázva – az egekbe növelték. A CFR Calatori panasza Karácsony Gergelyénél minden bizonnyal jogosabb abban az értelemben, hogy ők nem vásároltak szeméttelepnek használt pályaudvart, a baj oka nem ez – az állami tömlők valóban másutt lukadtak ki, és ezzel küzdenek.
A CFR Calatori eddig 13 millió lejt fizetett ki a CFR SA felé fennálló tartozásból, és továbbra is megteszi a szükséges lépéseket az ARF által esedékes összegek behajtására, valamint a CFR SA és más szolgáltatók felé fennálló adósságok kiegyenlítésére.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a személyszállítási vasúti rendszer alulkompenzációja mellett késedelmek is jelentkeznek a különböző társadalmi csoportoknak nyújtott utazási kedvezmények és kompenzációk kifizetésében, gyakorlatilag nem tudjuk a szerződéses kötelezettségeket határidőben teljesíteni. A CFR Calatori elnézést kér az utazóközönségtől az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek hatását a lehető legnagyobb mértékben csökkentse
– áll a vállalat közleményében az Adevarul cikke szerint.
A közvélemény-kutatások szerint a pártok támogatottsági versenyét a kormánypártokat messze megelőzve, 40 százalék körüli eredménnyel az ellenzéki, magyarellenes AUR vezeti.
