Román álom: őskáosz uralkodik, szeptembertől elszabadulhat a vasúti pokol

Sorozatban érkeznek a hírek keleti szomszédunkból május óta a megszorításokról, korrupciós ügyekről, kormánykoalíciós vitákról. A román vasút is káoszba süllyed szeptembertől a legfrissebb hírek szerint, és ennek is pénzügyi oka van. Tucatjával törlik a fontos járatokat: gondoljunk bele a rémképbe, hogy a MÁV bejelenti, a jövő héttől Szegedre vagy Pécsre nem járnak a vonatok Budapestről.
Pető Sándor
2025.08.28., 15:26

A káosz, amelybe Románia süllyed, egyre mélyebbre, nem ismeretlen a magyarok – legalábbis a nem a legfiatalabb felnőtt generációk – számára. A Gyurcsány–Bajnai-korszakban mi is megtapasztaltuk, amikor egymás után mondják fel a szolgálatot a közszolgáltatások, és egyre mélyebben kell a zsebükbe nyúlniuk a családoknak a korábbi költekezés és eladósodás miatt. A román vállalatok talán nem kerültek akkora bajba, mint a magyarok akkor, a legfrissebb fejlemény azonban okkal válthat ki újabb riadalmat. Ezúttal a vasút került irgalmatlan bajba. A megszorító kormányt okolják.

-Román vasút: élednek a nosztalgiák, a jelen a káoszé
Román vasút: élednek a nosztalgiák, a jelen a káoszé / Fotó: AFP

A CFR Calatori bejelentette – írja az Adevarul –, hogy országszerte több tucat járatot állít le, miután nem tudta kifizetni a vasúti hálózat üzemeltetőjének díjait. A leálló járatok közt igen fontos útvonalak is vannak, amelyeket nyilván korábban használtak a magyarok is, elsősorban Romániában élő honfitársaink, de anyaországiak is. Az ország egésze számára fővonalak.

Háttérként, hogy értsük: a román állami vasúttársaságot, a CFR-t 1998-ban a következő, innentől függetlenül gazdálkodó részekre bontották fel:

  • CFR Calatori → személyszállítás
  • CFR Marfa → teherszállítás
  • CFR Infrastructura → vasúti pályahálózat kezelése

A román vasút, a CFR ezeken a fontos vonalakon töröl járatokat

A CFR Calatori közlése szerint szeptember 1-jétől, illetve októbertől állnak le járatok, a szünet országos kiterjedésű, regionális és nagyvárosokat összekötő fővonalakat is érint, a fővárost sem kihagyva, és bőven vannak a körben magyarok lakta területek. 

Többek közt a következő útvonalak érintettek:

  • Bákó – Észak-Szucsáva
  • Jászvásár – Észak-Szucsáva
  • Botosány – Észak-Szucsáva
  • Bukarest – Jászvásár
  • Bukarest – Galac
  • Brassó – Bukarest Északi
  • Bukarest – Konstanca
  • Temesvár – Nagyvárad
  • Arad – Nagyvárad
  • Kolozsvár – Beszterce Észak
  • Szatmárnémeti – Temesvár Észak

A teljes listáról a társaság tájékoztatási csatornáin érdemes érdeklődni, mindenesetre több mint 30 járatról van szó, amelyeknek a felfüggesztése „további értesítésig” hosszabbítható.

A vasúttársaság az államot okolja

A közlekedési problémák nálunk sem teljesen ismeretlenek, a közelmúltban sorozatban gyulladtak ki buszok a Karácsony Gergely vezette fővárosban, amely pénzügyi problémáiért rendre a kormányt okolja, holott volt pénze megvásárolni a Rákosrendezőt tízmilliárdokért, ami új buszok százainak beszerzésére lett volna elegendő.    

A CFR Calatori a közlekedési minisztériumhoz tartozó,  a személyvasúti szerződésekért is felelős kormányügynökséget, az ARF-et (Autoritatea pentru Reforma Feroviara) okolja, 

amely szerintük 139 millió lejjel tartozik nekik, amiből csak 7,8 milliót utalt rá, és ez nem elég, hogy kifizessék az adósságaikat. 

A magyar fővároshoz hasonlóan Románia pénzügyi problémáit maga az állam okozta, igaz, hogy nem a jelenlegi kormány, amely a Gyurcsány–Bajnai-kormányokhoz hasonlóan folytonos megszorítási kényszerekkel küzd, mert a költségvetés hiányát korábban – az életszínvonalat mesterségesen, fenntarthatatlanul feltornázva – az egekbe növelték. A CFR Calatori panasza Karácsony Gergelyénél minden bizonnyal jogosabb abban az értelemben, hogy ők nem vásároltak szeméttelepnek használt pályaudvart, a baj oka nem ez – az állami tömlők valóban másutt lukadtak ki, és ezzel küzdenek. 

A CFR Calatori eddig 13 millió lejt fizetett ki a CFR SA felé fennálló tartozásból, és továbbra is megteszi a szükséges lépéseket az ARF által esedékes összegek behajtására, valamint a CFR SA és más szolgáltatók felé fennálló adósságok kiegyenlítésére.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ha a személyszállítási vasúti rendszer alulkompenzációja mellett késedelmek is jelentkeznek a különböző társadalmi csoportoknak nyújtott utazási kedvezmények és kompenzációk kifizetésében, gyakorlatilag nem tudjuk a szerződéses kötelezettségeket határidőben teljesíteni. A CFR Calatori elnézést kér az utazóközönségtől az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért, és mindent megtesz annak érdekében, hogy ezek hatását a lehető legnagyobb mértékben csökkentse

– áll a vállalat közleményében az Adevarul cikke szerint.

A közvélemény-kutatások szerint a pártok támogatottsági versenyét a kormánypártokat messze megelőzve, 40 százalék körüli eredménnyel az ellenzéki, magyarellenes AUR vezeti. 

