Kiderült: rosszabb a német gazdaság helyzete, mint várták – elámultak az elemzők a valóságon

Csökkent a kiskereskedelmi forgalom Németországban júliusban havi összevetésben, éves szinten pedig lassuló növekedést jegyeztek föl a német statisztikai hivatal, a Destatis pénteken közzétett gyorstájékoztatója szerint.
Júliusban 1,5 százalékkal esett a kiskereskedelmi forgalom reálértéken egy hónap alatt, miután júniusban még 1 százalékos növekedést mértek. Az elemzői várakozások átlagában havi alapon stagnáló júliusi kiskereskedelmi forgalom szerepelt.
Júliusban az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma 1,8 százalékkal esett, a nem élelmiszeripari termékeké 0,7 százalékkal csökkent az előző havihoz mérve.
A kiskereskedelmi forgalom éves növekedése 1,9 százalékra lassult júliusban a júniusi 4,9 százalékról. Elemzők 2,6 százalékos bővülést vártak. Júliusban az élelmiszerek kiskereskedelmi forgalma 0,1 százalékkal, a nem élelmiszeripari termékeké pedig 3,5 százalékkal nőtt egy éves összehasonlításban.
Magyarországon még nem áll rendelkezésre a júliusi kiskereskedelmi adat, azt augusztus 4-én, csütörtökön közli majd a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Azonban idén júniusban a kiskereskedelem forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 3 százalékkal meghaladta az előző év azonos időszakit. Az élelmiszer- és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 3,7, a nem élelmiszer-kiskereskedelemben 3,9, az üzemanyag-kiskereskedelemben 2,5 százalékkal bővült az értékesítés naptárhatástól megtisztított volumene az előző év azonos időszakához viszonyítva.
