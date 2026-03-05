Deviza
gyár
Románia
traktorgyártás

Egy álommal kevesebb: nem épül meg a 400 millió eurós óriási járműgyár a magyar határ közvetlen közelében – megszólalt a polgármester

Az osztrák Syn Trac cég 400 millió eurós beruházással 600 munkahelyet hozott volna létre a magyar határ mellett, a cég 2023 őszére ígérte a termelés elindulását.
VG
2026.03.05, 06:20
Frissítve: 2026.03.05, 06:30

Romániában, Arad megyében, Gyorokon nem épül meg az a traktorgyár, amelyet 2022 tavaszán jelentettek be – írja a Maszol. Az osztrák Syn Trac cég akkoriban nagy tervekkel érkezett: egy közel 400 millió eurós beruházással modern traktorgyárat és ipari parkot akartak létrehozni a magyar határ mellett.

Egy álommal kevesebb: nem épül meg a 400 millió eurós óriási járműgyár a magyar határ közvetlen közelében – megszólalt a polgármester traktorgyár
Fotó: AFP

Évente 400 traktort gyártottak volna, főleg a kelet- és délkelet-európai piacra, és mintegy 600 új munkahely jött volna létre a környéken. A helyi vezetők már előkészítették a szükséges papírmunkát, az egyetemmel is terveztek együttműködést a szakemberek képzésére. A cég 2023 őszére ígérte a termelés elindulását.

Most, több mint három év elteltével azonban még egy kapavágás sem történt, az engedélyeztetési folyamat sem indult el. A polgármester a Maszolnak azt mondta: a beruházást elhalasztották, de pontos időpontot nem tudott mondani. Szerinte a döntés kizárólag a befektetőn múlik.

A cég képviselői legutóbb azt ígérték, hogy csak késésről van szó, nem lemondásról – az okot pedig Ausztriában zajló jogi eljárásokra, perekre vezették vissza. A gyár elmaradása miatt a térség egy komoly gazdasági lehetőségtől esett el, ami sok családnak jelentett volna stabil megélhetést és a helyi gazdaságot is jelentősen fellendíthette volna.

A Sogefi Romániába helyezi át a termelést

A milánói Sogefi a nyugati gyárak bezárásával részben Romániába helyezi át termelését, hogy javítsa a gyengélkedő bevételeit. A vállalat nagyváradi üzemét bővíti, miközben Franciaországban 130 dolgozót bocsát el. A vállalat már 2020 óta működtet üzemet a városban, ahol felfüggesztés-alkatrészeket gyártanak.

A gyár kihasználtsága jelenleg 70-80 százalékos, így van lehetőség a termelés bővítésére. A nagyváradi üzem alkalmazotti létszáma 2024-re 46-ról 193-ra nőtt, bár mindegyik évet veszteséggel zárták. Eközben a francia douai-i üzemet decemberben zárták be az elégtelen megrendelések miatt, ami 130 dolgozó elbocsátását eredményezte.

Az európai autóipar 2019 és 2025 között 19 százalékkal csökkentette termelését, ami a Sogefi költözési döntését is befolyásolta.

Ilyen nincs, teljes a döbbenet: elveszik Romániától a Daciát, más országokban fogják gyártani az új modelleket — meggondolta magát a tulajdonos

Miközben a romániai autómárka idén két új modellel jelenik meg a piacon, egyiket sem a Mioveniben gyártják majd. A döntés nemcsak az Automobile Dacia kibocsátását érinti, hanem akár 900 dolgozó önkéntes távozását is eredményezheti.

