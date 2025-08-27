Több mint másfél milliárd dollárnyi vagyon is házasságot köt Taylor Swift és jegyese révén

Taylor Swift mögött egy tökéletesre csiszolt marketinggépezet működik, minden jelentős nyilvános szereplése, előadói megnyilvánulása a legapróbb részletekig, elképesztően gondosan megtervezett és időzített – írja az Origo. S mivel tömegek kíváncsiak rá, általában magánjellegű felbukkanásai áttételesen maguktól görgetik tovább az üzlet szekerét. Nem meglepő, hogy az eljegyzéséről közzétett felvételek – Travis Kelce egy több mint félmillió dollárt érő gyémántgyűrűt húzott az énekesnő ujjára – mostanáig közel 30 millió kedvelést kaptak az Instagramon. A bejegyzés önmagában felpörgette több márka forgalmát. Például az eljegyzéséről közreadott fotókon Swift egy 400 dolláros Ralph Lauren nyári ruhát visel – 20 perccel a fotók megjelenése után már egy sem volt azokból készleten.

Eljegyezték a popdívát: Taylor Swift és Travis Kelce az Instagramon jelentették be, hogy össze kívánnak házasodni

Fotó: Gareth Cattermole/TAS24

Taylor Swift és Travis Kecle: ekkora pénzről lehet szó házasságkötésüknél

Swift önmagában is egy dollármilliárdokat érő márka, Kelce pedig az NFL-ben betöltött szerepe és médiajelenléte miatt számít anyagi szempontból főnyereménynek. Taylor Swift nettó vagyona 1,6 milliárd dollár (kb. 545 milliárd forint). Swift a leggazdagabb nő jelenleg a zeneiparban.

Ez persze nem mind rendelkezésre álló likvid forrást jelent, egy része zenéjéhez kapcsolódó és vagyoni értékű jogokban ölt formát. Ingatlanportfóliója jelentős, kb. 120 millió dollárt ér. Vagyonának nagyja az említett Eras turnénak köszönhető, melyek előadásai maratoni, három és fél órás hosszúságúak voltak, ezeken az énekesnő 44 dalát adta elő 10 albumáról. A turné összbevétele alig maradt el a 2 milliárd dollártól. Lapunk nemrég megírta: nemrég megszületett az első ítélet a bécsi elmaradt koncertek ügyében. Emlékezetes: az énekesnő mindhárom bécsi fellépését lehetséges terrortámadás miatt kellett törölni.

Jegyes vagyonát körülbelül 90 millió dollárra becsülik. A Forbes szerint Travis Kelce vagyonának jelentős része egyébként nem sportolói karrierjéből, hanem befektetéseiből fakad. A lap szerint Travis Kelce ingatlanportfóliója most önmagában 120 millió dollárt ér. Az NFL-játékos pedig további jelentős bevételre számíthat eddig is jól jövedelmező podcastszerepléseiből.