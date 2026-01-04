Asztalhoz ült a 4iG csoport elnöke Vucsiccsal: az egész régió jövője a tét – olyan megállapodás jöhet, ami mindent meghatároz

A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) 2026-os éves találkozóján Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet számos magas szintű egyeztetésen vett részt. A tárgyalások középpontjában a digitális infrastruktúra és a konnektivitás jövője, a védelmi technológiák stratégiai szerepe, valamint a nemzetközi együttműködések további erősítésének lehetőségei álltak.

Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója (b) és Alekszandar Vucsics szerb elnök (j) / Fotó: 4iG

A 4iG Csoport szerda reggeli közleménye szerint a davosi találkozók egyik kiemelt eseménye a Sebastian Kurz volt osztrák szövetségi kancellárral, a Dream társalapítójával folytatott megbeszélés volt. A Dream egy kiberbiztonsági és mesterséges intelligenciára épülő technológiai vállalat, amely állami és kritikus infrastruktúrák védelmét szolgáló megoldásokat fejleszt. A megbeszélésen a felek áttekintették a már elindított partnerség további lépéseit. Az együttműködés előkészítése előrehaladott szakaszban jár, a 4iG Space and Defence Technologies Plc. értékeli és integrálja a Dream technológiai képességeit, összhangban a vállalat védelmi és biztonsági digitalizációs stratégiájával.

Az Arda Ermuttal, a Türkiye Wealth Fund vezérigazgatójával és igazgatósági tagjával szervezett találkozón a megbeszélés középpontjában a stratégiai együttműködés fő irányai, a lehetséges közös digitális infrastruktúra-befektetések, valamint a hosszú távú regionális és globális célokhoz illeszkedő növekedési lehetőségek álltak.

Az egész régióban keresi az együttműködési lehetőségeket a 4iG Csoport

A fórum keretében Jászai Gellért találkozott Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is, akivel a magyar-szerb együttműködés lehetőségeiről egyeztettek a távközlés és a digitális infrastruktúra területén, amely a régió számára egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel bír.

A Hatem Dowidar-ral, az e& csoport vezérigazgatójával folytatott egyeztetésen áttekintették a tavaly nyáron aláírt megállapodás megvalósításának előrehaladását, különös tekintettel a nemzetközi digitális infrastruktúra- és adatközponti beruházásokra.