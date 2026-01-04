Asztalhoz ült a 4iG csoport elnöke Vucsiccsal: az egész régió jövője a tét – olyan megállapodás jöhet, ami mindent meghatároz
A Világgazdasági Fórum (World Economic Forum) 2026-os éves találkozóján Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnök-vezérigazgatója, Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövet számos magas szintű egyeztetésen vett részt. A tárgyalások középpontjában a digitális infrastruktúra és a konnektivitás jövője, a védelmi technológiák stratégiai szerepe, valamint a nemzetközi együttműködések további erősítésének lehetőségei álltak.
A 4iG Csoport szerda reggeli közleménye szerint a davosi találkozók egyik kiemelt eseménye a Sebastian Kurz volt osztrák szövetségi kancellárral, a Dream társalapítójával folytatott megbeszélés volt. A Dream egy kiberbiztonsági és mesterséges intelligenciára épülő technológiai vállalat, amely állami és kritikus infrastruktúrák védelmét szolgáló megoldásokat fejleszt. A megbeszélésen a felek áttekintették a már elindított partnerség további lépéseit. Az együttműködés előkészítése előrehaladott szakaszban jár, a 4iG Space and Defence Technologies Plc. értékeli és integrálja a Dream technológiai képességeit, összhangban a vállalat védelmi és biztonsági digitalizációs stratégiájával.
Az Arda Ermuttal, a Türkiye Wealth Fund vezérigazgatójával és igazgatósági tagjával szervezett találkozón a megbeszélés középpontjában a stratégiai együttműködés fő irányai, a lehetséges közös digitális infrastruktúra-befektetések, valamint a hosszú távú regionális és globális célokhoz illeszkedő növekedési lehetőségek álltak.
Az egész régióban keresi az együttműködési lehetőségeket a 4iG Csoport
A fórum keretében Jászai Gellért találkozott Alekszandar Vucsics szerb elnökkel is, akivel a magyar-szerb együttműködés lehetőségeiről egyeztettek a távközlés és a digitális infrastruktúra területén, amely a régió számára egyre nagyobb stratégiai jelentőséggel bír.
A Hatem Dowidar-ral, az e& csoport vezérigazgatójával folytatott egyeztetésen áttekintették a tavaly nyáron aláírt megállapodás megvalósításának előrehaladását, különös tekintettel a nemzetközi digitális infrastruktúra- és adatközponti beruházásokra.
A davosi program részeként Jászai Gellért Milojko Spajicscal, Montenegró miniszterelnökével, valamint Meera Al Suwaidi-val a Mubadala Investment Company szuverén partnerségekért felelős vezetőjével közös megbeszélésen vett részt. A tárgyaláson a felek a regionális és határokon átnyúló együttműködés bővítésének lehetőségeit tekintették át. Az egyeztetés során kiemelt figyelmet kaptak azok a stratégiai befektetések, amelyek a hosszú távú digitális növekedést és a térség fenntartható fejlődését támogatják.
Az egyeztetésekről Jászai Gellért egy LinkedIN-posztban is beszámolt.
Ez az új cseh módi, a 4iG partnere Európa legnagyobb üzletére készül, jól jön hozzá a háború
Nemcsak a 4iG, hanem egyik fontos partnere is aktivizálta magát a napokban. Közép-Európa legnagyobb védelmi ipari cége a Czechoslovak Group (CSG) részvényeinek 15,2 százalékát fogja értékesíteni az amszterdami börzén, az ügylettől 3,8 milliárd eurós (4,4 milliárd dollár) bevételre számít, melyből nemzetközi terjeszkedését fogja finanszírozni az elsődleges tőzsdei bevezetés (IPO) feltételeiről kedden kiadott dokumentáció szerint.
A Rábában a 4iG partnereként tavaly év végén tulajdont szerző CSG 122 millió saját részvényt ad el, emellett 30 millió új értékpapír kibocsátásáról is rendelkezett. A részvények egységárát 25 euróra, a CSG piaci értékét 25 milliárd euróra lőtték be. Innentől már csak az a kérdés, hogy hányszoros lesz a CSG papírjainak túljegyzése Európa idei legnagyobb IPO-ján, amely egyúttal a legnagyobb volumenűnek számít a védelmi iparág történetében.